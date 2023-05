Hyvinvointialueilla on ollut käytössä erilaisia periaatteita, kun asiakasmaksujen hintoja on yhtenäistetty. Joillakin alueilla on pyritty siihen, että maksujen määrää ei kokonaisuudessaan kasvateta ja uudet hinnat on valittu alueellisen keskiarvon perusteella.