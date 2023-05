Jauhelihakastike oli viimeinen pisara: Janakkalan lapset nousivat kapinaan – nyt palvelupäällikkö tekee salaisia iskuja koulun keittiöön

Janakkalassa kouluruoka on puhuttanut loppukevään aikana koululaisten lisäksi muita kuntalaisia.

– Tämä on kolaus meidän ammattiylpeydellemme. Haluamme olla rohkeita uudistajia, luottamuksen arvoisia ja kehittää Suomeen hyvää kouluruokaa. Varmasti se ei Janakkalassa tällä hetkellä siltä näytä, myöntää Compass Group Finlandin toimitusjohtaja Hannu Rahnasto Janakkalan kunnantalon pihamaalla.

Hän on hetkeä aiemmin ollut kunnan johdon ja valtuuston edessä selittämässä, miksi kouluruoka on kehnontunut ja samalla hermostuttanut myös luottamushenkilöt. Selitykset eivät aivan kelvanneet.

Nuorisovaltuuston edustaja Oskari Kaikkonen oli valtuustossa haukkunut kouluruuan suoraan huonoksi ja kertonut kuinka koululaiset käyvät mielummin kaupassa ostamassa välipalaa, kuin syömässä koulun ruokalassa.

– Jotkut kaveripiirit ovat harkinneet jopa mielenosoitusta aiheesta, Kaikkonen vihjasi.

Kunnan oma keittiö siirtyi Compass Groupille

Compass Group PLC on iso, kansainvälinen jätti, joka toimii usealla eri alalla noin 45 maassa.

Suomalainen Fazer myi catering-yrityksensä Fazer Food Servicesin brittiläiselle Compass Groupille kesällä 2019 lähes puolella miljardilla eurolla.

Janakkalan kunta päätti tänä keväänä lopulta ulkoistaa ateria- ja siivouspalvelut, kun hyvinvointialueet syntyivät.

Oman tuotantokeittiön eli Tuuvingin tulevaisuus näytti uudessa markkinatilanteessa huonolta.

Niinpä kaupat syntyivät Compass Group Finlandin kanssa. Huhtikuun alussa yhtiö otti hoitaakseen kaikkien kunnan koulujen ja päiväkotien ruuat, sekä kunnan alueella sijaitsevien hyvinvointialueelle siirtyneen sairaalan ja tuetun palveluasumisen yksiköiden ateriat. Ne valmistetaan Tuuvingissa.

Avaa kuvien katselu Isossa tuotantokeittiössä, Tuuvingissa, Turengissa on ruokaa tehty jo vuosia. Compass Groupin ruokareseptit eivät kuitenkaan toimineet siellä odotetusti. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Jauhelihakastike aiheutti valitusten vyöryn

Keskiviikkona 19. huhtikuuta Janakkalan kunnan palvelupäällikkö Mervi Erkkilä-Rautiainen palasi lomaltaan töihin.

Hän ehti hengähtää noin 15 minuuttia, kun puhelin soi. Linjan päässä joku toimittaja tivasi kommenttia kuntalaisia kuohuttavasta kouluruokajupakasta.

Palvelupäällikkö avasi sähköpostinsa, jonne oli sadellut valituksia kouluruuan laadusta. Joukossa oli viesti kunnanjohtaja Reijo Siltalalta, joka kysyi mistä ihmeen kouluruokakohusta on oikein kyse.

Pari päivää aiemmin, maanantaina 15. huhtikuuta, Compass Group oli tarjonnut koululaisille jauhelihakastiketta. Pieleen mennyt kastike oli koululaisille ja heidän huoltajilleen viimeinen pisara. Pari viikkoa vellonut tyytymättömyys tuntui kulminoituvan soosiin.

– Se jauhelihakastike oli ihan hyytelöä, muistelee Tervakosken koulun 5B-luokan oppilas Aada Kinnunen.

Luokkatoveri Hugo Hallasuo komppaa:

– Huhtikuun aikana ruoka muuttui rajusti negatiivisempaan päin.

Palvelupäällikkö Mervi Erkkilä-Rautiainen on nähnyt kuvat kuohuntaa herättäneestä kastikkeesta.

– Eihän se ollut sen näköistä, kuin mitä perinteisen jauhelihakastikkeen pitäisi olla.

Avaa kuvien katselu Tervakosken koulun 5B-luokan oppilas Aada Kinnunen muistelee jauhelihakastikkeen olleen kuin hyytelöä. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Uudet reseptit eivät toimineet Tuuvingin keittiössä

Compass Group oli saanut jo huhtikuun alusta lähtien palautteita tihenevässä määrin kouluruuan laadusta. Sitten somemylly lähti pyörimään ja verkossa alkoi näkyä kuvia ja kommentteja.

Yhtiö ryhtyi selvittämään syitä. Tikun nokkaan nousseen kastikkeen syypääksi löytyi tärkkelys, joka oli ollut väärää lajia.

Mutta kyse ei ollut vain yhdestä kastikkeesta, vaan tyytymättömyys palveluun oli laajempaa. Ruoan ulkonäkö, koostumus ja maku heilahteli.

Syykin oli paljon suurempi: Compassin ruokien reseptiikka. Se ei näyttänyt toimivan Tuuvingin isossa tuotantokeittiössä. Erityisesti kompasteltiin cook and chill -tekniikalla valmistetuissa aterioissa.

Siinä juuri valmistunut ruoka jäähdytetään nopeasti ja kuljetetaan kohteeseen. Paikan päällä jakelukeittiö lämmittää ruoan uudelleen. Ideana on säilyttää näin ruoan maku tuoreena.

Samankaltaista menetelmää käytetään esimerkiksi lentokoneissa tarjolla olevan ruoan valmistuksessa ja tarjoilussa. Koulujen ruoat valmistetaan Suomessa kuitenkin monasti edelleen lähellä olevissa keskuskeittiöissä.

Kuuma-kylmä -tekniikasta Compass Groupilla on koulujen osalta vain vähän kokemusta, vaikka se pyörittää kymmeniä koulukeittiöitä eri puolilla maata.

Totuus valkeni Tuuvingissakin, kun aterioita lämmitettiin testimielessä uudelleen.

Erityisesti ongelma näkyi Tervakoskella, jonne viedään juuri cook and chill -tekniikalla tehtyä ruokaa. Lopputulos on ollut välillä kumimaista tai sitten liian vetistä.

Ruuan laatu siis vaihteli eri koulujen ja päiväkotien välillä.

Kuuntele, mitä mieltä Tervakosken 5B-luokan Ada Syysmäki, Viola Räty ja Aada Kinnunen ovat kouluruoasta.

Compass Group teki sarjan virheliikkeitä samaan aikaan

Kuntalaisten ruokakritiikki ja paine alkoi tuntua myös Janakkalan valtuutettujen selkänahassa. Olihan oman ateriapalvelun ulkoistamisesta käyty talvella pitkä vääntö.

Nyt besserwisserit pääsivät irvailemaan, että ”mitäs minä sanoin.”

Palvelupäällikkö Mervi Erkkilä-Rautiainen selitti maanantaina 8. toukokuuta suljetussa tilaisuudessa valtuustolle, mitä keskuskeittiössä on tapahtunut ja mitä Compass Group aikoo seuraavaksi tehdä.

Tällä välin yhtiö oli tuonut keittiölle lisää väkeä testailemaan ruokia ja reseptejä.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Marko Ahtiainen ( kok.) antoi Ylelle happaman kommentin Compassin tavasta toimia.

– Kyse on systemaattisesta ongelmasta, ei mistään satunnaisesta virheestä tai lasten oikuttelusta.

Seuravana päivänä Compass Group Finlandin toimitusjohtaja Hannu Rahnasto päätyi lähettämään julkisuuteen kirjeen, jossa hän avasi medioille ongelmaa laajemmin.

– Korjaavien toimenpiteiden tekeminen on vienyt valitettavasti enemmän aikaa kuin arvioimme. Ruoan laadussa on edelleen ollut vaihteluita, Rahnasto kirjoitti.

Yhtiö teki jälkikäteen katsottuna sarjan isoja, jopa käsittämättömiä virheitä samaan aikaan, kun se otti Janakkalan koulujen ja alueella toimivien hyvinvointialue Oma Hämeen yksiköiden ruokahuollon vastuulleen.

Avaa kuvien katselu Compass Groupin toimitusjohtaja Hannu Rahnasto siirtyi yrityskaupan myötä Fazerilta Compass Groupin palkkalistoille. Kuva: Miki Wallenius / Yle

– Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto, tilausprosessien ja vastuiden muuttaminen päiväkodeissa ja kouluissa sekä kokonaan uuden reseptiikan käyttöönotto ennen tuntemattomalla tuotantolaitteistolla yhtäaikaisesti, on saanut aikaan tuotelaatu- ja muita ongelmia, Rahnasto tunnusti kirjeessään.

Ei siis ihme, että ruokahuolto yski. Entiset fazerilaiset, nykyiset Compass Groupin ammattilaiset olivat lähteneet tekemään soitellen soppaa janakkalalaisille.

– Compass Groupilla oli kolme kuukautta aikaa perehtyä toimintaan. Sen pitäisi riittää, huokaa Janakkalan kunnanjohtaja Reijo Siltala Ylen haastattelussa.

Janakkalan oma salamaistelija

Ylen toimittaja vieraili Tervakosken koulussa viime viikon perjantaina. Mukana oli Mervi Erkkilä-Rautiainen. Hän on kohun aikana käynyt eri paikoissa koemaistamassa ruokaa.

– En kerro Compassille etukäteen, että olen tulossa. Menen johonkin kohteeseen ruokailemaan ja annan sitten palautteen siitä. Vähän semmosta salapoliisityötä.

Tarjolla oli lohikiusausta ja kasviruokana mausteista perunapaistosta.

Lohikiusaus oli ok, mutta mautonta ja lohi hyvin pieneksi murusteltua. Ruoka kaipasi suolaa ja mausteita. Ravintosuositusten mukaan suolaa ei kuitenkaan voi lisätä, mutta koululle on luvassa mausteita, joista oppilaat voivat ruokaansa saada lisää makua.

Kouluruuan keskihinta on Janakkalassa 3,74 euroa per ateria. Se lasketaan käytettyjen lautasten avulla. Kun kouluissa laskutus perustuu syötyihin aterioihin, varhaiskasvatuksen kohteissa ratkaisevat tilausmäärät.

Avaa kuvien katselu Mervi Erkkilä-Rautiaisen työnkuvaan kuuluu valvoa myös Compass Groupin toimittamien aterioiden laatua. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Mervi Erkkilä-Rautiainen tahtoo uskoa, että kouluruokajupakassa ollaan jo voiton puolella.

– Suurin haaste on ollut kastikkeiden reseptiikassa. Monien tuttujen ruokien pääraaka-aine on nyt eri muodossa kuin ennen. Esimerkiksi laatikkoruuissa on nyt rouhemaista tai jauhettua pääraaka-ainetta. Aiemmin se oli Tuuvingissa esimerkiksi kuutioina tai suikaleina.

Ennen kesälomia ruoka pitää saada kuntoon

Tämän viikon maanantaina Compass Groupin johtoryhmä oli Janakkalan valtuustossa antamassa selvitystä toimistaan. Palautteiden perusteella laatua oli jo saatu parannettua. Silti epäileviäkin ääniä kuultiin. Osa valtuutetuista epäili yhä korjausliikkeen vauhtia.

– Resepti reseptiltä olemme ruokaa käsityönä muokanneet. Vaihtaneet raaka-aineita, maistaneet, uudelleen testannet ja palautteet ovat kääntyneet oikeaan suuntaan, Rahnasto kertoi Ylelle.

Kunnanjohtaja Reijo Siltala hoputtaa toimimaan.

– Synninpäästöä ei ole vielä annettu. Yhtiö on erityistarkkailussa. Asiat täytyy olla kunnossa, jotta kesälomille voidaan lähteä hyvillä mielin, hän sanoo.

Tyytyväisiä ei olla ateroihin hyvinvointialue Oma Hämeen Janakkalan yksiköissäkään. Työntekijöiden mukaan aterioita tai aterian osia on puuttunut ja annoskoot ovat olleet pieniä. Lisäksi ruoka on rakenteeltaan ollut osin karkeaa ja ikääntyneille sopimatonta.

Compass Groupin ruokaa tarjotaan noin 170 palveluasumisen piirissä olevalle ikääntyneelle ja vammaiselle sekä noin 40 päivätoimintaan osallistuvalla asiakkaalle.

Avaa kuvien katselu Janakkalan Tervakosken koulun 5B -luokan pojat, Niklas Pirtinaho (vas.), Hugo Hallasuo ja Sisu Vuorinen toivovat ruokalistalle takaisin nacho-peltiä ja uunimakkaraa. Pinaatti- ja porkkalättyjä he syövät jopa kilpaa. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Yhtiö jalkautuu sen ruokaa syövien pariin

Luottamusta on vaikea saada takaisin kun sen kerran menettää. Siksi Compassin väki aikoo parin viikon aikana vielä tavata ruokailijoita kaikkialle siellä minne he aterioita toimittavat.

– Tapaamme oppilaita ja opettajia ja teemme koululaisille kyselyn jossa tiedustellaan ihan suoraa, että miltä se ruoka nyt maistuu, Rahnasto kertoo.

Viimeisellä kouluviikolla Tuuvingin keittiöstä on luvassa jokaiselle koulupäivälle suosikkiruokia.

Entä mitä Compass Groupin pitäisi koko ruokajupakasta oppia?

– Oikeissa olosuhteissa paikan päällä testaaminen on kriittisen tärkeää. Siihen olisi ollut hyvä ottaa enemmän aikaa, Hannu Rahnasto myöntää.

Janakkalassa kokenut ruokapalveluiden toimija oletti sen sijaan, että olisi epäillyt, testannut ja toiminnut etukäteen.

Voit keskustella tästä jutusta 20.5.2023 kello 23 asti.