Venäjän ulkoministeriö: Suomen edustustojen tilien jäädytys on vastatoimi

Venäjän ulkoministeriön virallinen edustaja Marija Zaharova sanoi, että Venäjän edustustojen rahaliikennettä on rajoitettu Suomessa.

MOSKOVA Venäjän ulkoministeriö sanoo, että Suomen edustustojen tilien jäädytys Venäjällä on peilimäinen vastatoimi Suomen asettamille Venäjän edustustoille asettamille rajoituksille.

Venäjän ulkoministeriön virallinen edustaja Marija Zaharova sanoi, että Venäjän edustustot Suomessa voivat käyttää tilejään vain yhdessä suomalaisessa pankissa.

– Suomalaiselle osapuolelle esitettiin useaan otteeseen kysymys rajoitusten perumisesta ja useaan otteeseen varoitettiin, että jos tilannetta ei ratkaista, meidän on pakko ryhtyä vastatoimiin, Zaharova sanoi viikottaisessa tiedotustilaisuudessaan.

– Kuitenkaan Suomen viranomaiset eivät ryhtyneet asiassa mihinkään toimiin.

Zaharovan mukaan tilanne on diplomaattiedustustoja koskevan Geneven sopimuksen vastainen.

– Hämmästyttävää on, että kommentoidessaan asiaa Suomi unohti omat toimensa suhteessa venäläisiin diplomaattiedustustoihin. Miten lyhyt on muisti, Zaharova sanoi.

Suomen edustustojen kaikki pankkitilit on Venäjällä jäädytetty, eikä niitä voida käyttää. Suomen ulkoministeriö on tehnyt tilanteesta nootin Venäjälle.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Kyse on venäläisissä pankeissa olevista edustustojen tileistä. Suomella on Venäjällä kaksi edustustoa: suurlähetystö Moskovassa sekä pääkonsulaatti Pietarissa. Niissä apuun on jouduttu ottamaan käteisvarat.

Jo aiemmin Venäjän duuman kansainvälisten asioiden komitean varapuheenjohtaja Aleksei Tšepa on kommentoi venäläiselle Lenta-uutistoimistolle (siirryt toiseen palveluun) ja sanoi, että kyseessä on vastaus Suomen toimiin.

– Olemme toistuvasti tehneet Suomelle selväksi, että meillä on olemassa vastatoimenpiteitä, joihin voimme ryhtyä ja joilla on erittäin negatiivinen vaikutus Suomen talouteen, Tšepa sanoi Lentan haastattelussa.

Tšepa ei tarkemmin määritellyt, mihin Suomen toimiin Venäjä vastasi, mutta Lentan jutussa mainitaan Helsingissä sijaitsevan Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen omaisuuden väliaikainen jäädytys huhtikuussa.