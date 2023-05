Myrskyluodon Maija tuli markkinoille Turkuun – suurelokuvan kuvaukset veivät kaupungin takaisin 1800-luvulle

Maija Elmnäinen on varhain kukonlaulun aikaan meikattavana Turun Akatemiatalolla, ja ympärillä pyörii maskeeraajien ja puvustajien ohella koko ajan kasvava joukko 1800-luvun markkinaväkeä.

Elmnäinen on yksi tekeillä olevan suurelokuvan lähes sadasta avustajasta markkinakohtauksessa, ja kokemus on uusi.

– Kun olen Maija, niin Myrskyluodon Maija on aika lähellä sydäntäni. Olen purjehtinut, kuunnellut ja laulanut Mårtensonia, niin odotan kyllä kivaa päivää!

Anni Blomqvistin rakastetun klassikon uutta tulkintaa kuvattiin keskiviikkona joulurauhan julistuksesta tutulla Turun Vanhalla Suurtorilla.

Myrskyluodon Maijan uusi tuleminen nähdään ensi vuonna valkokankailla.

Maija Elmnäinen päätyi elokuvaan purjehduksen kautta, sillä hän on mukana Kustavin talonpoikaispurjehtijoiden toiminnassa. Autenttinen aikakauden purjevene toi Maijan ja Jannen Ahvenanmaalta markkinoille Turkuun.

Tekijät uskovat myös nuorten löytävän tarinan

Tiina Lymin käsikirjoittamaa ja ohjaamaa elokuvaa kuvataan valtaosin luonnollisesti Ahvenanmaan saaristossa. Suuri markkinakohtaus on ainut Turussa kuvattava kohtaus.

Avaa kuvien katselu Elokuvan käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastaa Tiina Lymi, joka itse tunnetaan monista elokuva- ja tv-rooleistaan. Kuva: Kamal Afarin / Yle

Saaristo ja Turun seutu ovat entuudestaan tuttuja yhdelle sen tuottajista, Hanna Virolaiselle. Yhden viime vuosikymmenten suurimman suomalaisen elokuvatuotannon takana on Solar Films.

Blomqvistin kirjasarja, Åke Lindmanin ohjaama tv-sarja ja Lasse Mårtensonin musiikki ovat jättäneet syvän jäljen suomalaisten muistoihin, joten odotukset uutta elokuvaa kohtaan ovat varmasti korkealla.

Avaa kuvien katselu Tuottaja Hanna Virolainen tuntee entuudestaan Turun historialliset miljööt ja saariston kuvauspaikkana. Kuva: Kamal Afarin / Yle

Hanna Virolaisen mukaan ihmisten kanssa keskustellessa on kuitenkin huomannut, että aika moni on jo unohtanut, kuinka itse Maijan tarina meneekään.

– Kaikki kyllä tietävät Myrskyluodon Maijan ja siihen aikanaan sävelletyn musiikin. Varsinkin haluamme kertoa Maijan tarinan nuoremmille sukupolville. Onhan sitä esitetty myös teattereissa viime aikoina, joten sitäkin kautta on saatu ihmisiä uudelleen tämän tarinan äärelle.

Elokuvalla on laaja kohdeyleisö, ja tuottaja Hanna Virolainen uskoo sen vetoavan myös nuoriin.

– Tässä on vahvana teemana myös luonto. Rakennamme kaunista, vaikuttavaa ja koskettavaa elokuvaa, Virolainen luonnehtii.

Avaa kuvien katselu Pääparia näyttelevät Amanda Jansson ja Linus Troedsson valmistautuivat kuvauksiin Vanhalla Suurtorilla. Kuva: Kamal Afarin / Yle

Elokuvan päärooleissa nähdään ruotsalaiset näyttelijät Amanda Jansson ja Linus Troedsson. Jonna Järnefelt ja Tobias Zilliacus näyttelevät Maijan vanhempien roolit. Maijan sisarta näyttelee Amanda Kilpeläinen Arvidsson. Brittiläisten upseerien roolit näyttelevät Desmond Eastwood ja Tony Doyle. Sivurooleissa nähdään myös runsaasti ahvenanmaalaisia näyttelijöitä.

Kamerat käyvät jälleen ahkeraan Turussa

Vaikka Myrskyluodon Maijasta kuvataan Turussa vain tämä yksi, joskin sitäkin suurempi kohtaus, on elokuvakomissaari Teija Raninen innoissaan.

Länsi-Suomen elokuvakomissio on onnistunut houkuttelemaan Turun seudulle monia muitakin elokuva- ja tv-tuotantoja. Myös Turussa opiskelevat alan tulevat ammattilaiset saavat niissä tärkeää käytännön harjoitusta.

– Itse asiassa meillä on jo ollut kansainvälinen ranskalaiselokuva kuvattavana. Valitettavasti jouduttiin olemaan vähän hys-hys siitä elokuvasta, mutta kuvauskausi on alkanut ja kesällä on paljon kuvauksia tulossa, eli katukuvassa tulee kamerat näkymään.

Avaa kuvien katselu Myrskyluodon Maijan Turun seudulla kuvataan tänkin vuonna monia elokuvia ja tv-sarjoja. Kuva: Kamal Afarin / Yle

Teija Ranisen mukaan koko loppuvuosi näyttää erittäin hyvältä, elokuvia ja tv-sarjoja tullaan kuvaamaan Turussa runsaasti kesän jälkeenkin. Ensimmäisiä uusia julkistuksia hän lupailee toukokuun lopulle.

Helatorstaina Teija Raninen onkin jo Cannesissa markkinoimassa Turkua ja Turun seutua.

– Saaristolaisleipää täytyy käydä ostamassa, koska pidetään muutamat brunssit. Tapaamisia on paljon ja houkutellaan tänne kansainvälisiä tuotantoja kuvaamaan.