Prinssi Harry ja Meghan pakenivat yli kaksi tuntia paparazzeja – ”Useita läheltä piti -tilanteita”, sanoo heidän tiedottajansa

Prinssi Harry, Meghan Markle ja tämän äiti Doria Ragland kuvattiin taksissa New Yorkissa.

Sussexin herttuapari oli palaamassa palkintoseremoniasta New Yorkissa, kun valokuvaajat alkoivat jahdata heitä usealla autolla.

Britannian prinssi Harry, hänen vaimonsa Meghan ja tämän äiti Doria Ragland ovat paenneet New Yorkissa heidän taksiaan yli kaksi tuntia jahdanneita paparazzivalokuvaajia, kertoo prinssin tiedottaja.

Hänen mukaansa jahti oli ”lähes katastrofaalinen”: paparazzit jahtasivat Sussexin herttuaparia usealla autolla hellittämättä, mikä johti useisiin läheltä piti -tilanteisiin muiden autojen ja jalankulkijoiden kanssa.

Välikohtaus sattui, kun he olivat olleet hyväntekeväisyystilaisuudessa New Yorkissa. Ms. Foundation for Women palkitsi tilaisuudessa herttuatar Meghanin.

New Yorkin poliisi ei ole toistaiseksi vahvistanut välikohtausta.

Harry ja Meghan luopuivat kuninkaallisista tehtävistään ja muuttivat Yhdysvaltoihin vuonna 2020. Osasyyksi he ilmoittivat häirintänä pitämänsä tiedotusvälineiden kiihkeän kiinnostuksen.

Prinssi Harryn äiti prinsessa Diana kuoli vuonna 1997 autokolarissa, joka sattui hänen seurueensa yritettyä päästä eroon paparazzikuvaajista.