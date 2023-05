Elämäkerran julkaissut näyttelijälegenda Eila Roine, 91, nousi vielä kerran näyttämölle – ”Kaipaan sitä, kun yleisö on käsissäni”

Vaikka Tampereen työväen teatterin pienimmällä näyttämöllä ei keskiviikkoiltana ole käynnissä näytöstä, on Kellariteatterin katsomo liki täynnä tarkkaavaisesti seuraavaa yleisöä.

Yleisön edessä istuu näyttelijälegenda Eila Roine, 91. Hänen pitkä uransa on laitettu kansien väliin, ja nyt ollaan koolla juhlistamassa tuoretta elämäkertaa.

Kirjakustantamon edustajan esitellessä illan päähenkilöä tämä näyttää vaipuneen hetkeksi ajatuksiinsa.

– Hämmästyin, kun tuli arvonimiä niin pitkä lista. En muistanutkaan kaikkia, näyttelijä havahtuu. Yleisöä naurattaa.

Titteleitä tosiaan riittää teatterineuvoksesta kunniatohtoriin, ja niin riittää tarinoitakin. Antti Heikkisen kirjoittama elämäkerta on lähes 600-sivuinen järkäle.

Avaa kuvien katselu Eila Roineen omistuskirjoitukset olivat haluttua tavaraa Tampereella. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Isot ilot ja suuret surut samoihin kansiin

Eila Roineen lisäksi tuskin löytyy näyttelijää, joka voi sanoa tulleensa sekä Eino Salmelaisen suutelemaksi että Jouko Turkan kosimaksi.

Uran pituudesta kertoo jotakin se, että vaikka Roine on nähty valkokankaalla aivan viime vuosina, hän on myös seissyt näyttämöllä yhdessä vuonna 1901 perustetun Tampereen työväen teatterin alkuperäiseen kaartiin kuuluneiden kollegojen kanssa.

Elämäkerta vilisee hauskasti tarinoituja anekdootteja tamperelaisesta teatterihistoriasta. Rönsyileviin muistoihin on haluttu tietoisesti mahduttaa valtava määrä Eila Roineen kollegoita.

– Se oli yksi lähtökohta kirjalle. On aika järkyttävää, miten nopeasti omana aikanaan hyvinkin rakastetut taiteilijat vaipuvat unholaan. Veijo Pasanen, Raakel Laakso ja moni muu ansaitsee tulla muistetuksi, Antti Heikkinen kertaa muistelmien syntyajatusta.

Paljon tilaa saa tietysti myös lapsuudenperhe. Eila Roine syntyi vuonna 1931 teatterisukuun.

Eeron ja Sylvin esikoistytär päätti koulunsa kädessään todistus, jolla isän ja tyttären yhteisen arvion mukaan ”ei päässyt muualle kuin teatteriin”.

Lisää: Inhimillinen tekijä: Enemmän kuin legendoja

Samalle alalle suuntasi valtaosa sisarusparvesta, ja sieltä löytyi myös elämän suuri rakkaus Vili Auvinen. Muistelmat raottavat yleisölle esirippua kansan rakastaman televisiopariskunnan kotielämään, joka ei aina ollut auvoa.

Kirjassa käydään läpi esikoislapsen menetys ja perataan Auvisen taistelut masennuksen ja alkoholin kanssa.

Avaa kuvien katselu Kirjaa varten piti käydä läpi raskaitakin muistoja. ”Siitä tulee välillä sellainen kokovartalohiki kun koettaa muistella kaikkea”, Eila Roine kuvailee. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Koko kansan Kaija ja mummi

Kellariteatteri ei valikoitunut juhlaillan näyttämöksi sattumalta. Intiimi tila on Roineen lempinäyttämö.

– AIkoinaan oli niin uutta, että yleisö oli lähellä. Tässä on sellainen täydellisen aitouden vaatimus, hengitetäänkin samaan tahtiin, hän sanoo.

Katsomosta on vuosikymmenten saatossa kuulunut näyttämölle saakka muutakin. Kerrankin käytiin kovaääninen väittely siitä, kuka näyttämöllä on. Lopulta nainen yleisöstä kävi kurkistamassa Roinetta läheltä kesken esityksen, ja tiedotti sitten ystävälleen, että on se Kaija.

1960-70-lukujen televisioyleisölle Eila Roine tuokin mieleen television tamperelaispariskunta Heikin ja Kaijan.

Myöhemmät yleisöt muistavat toisenlaisen hahmon.

– Tuntuu, että parhaiten minut muistetaan Pikku Kakkosen mummina. Siitä tulee eniten palautetta. Vielä nykyäänkin voi vastaan tulla nuoria miehiä, jotka sanovat, että olen katsonut teitä telkkarista. Ja sitten kysytään, voiko halata.

Lisää: Eila Roine muistelee Heikki ja Kaija -sarjanäytelmää: ”Se osui suoraan kansan sydämeen”

Avaa kuvien katselu Eila Roine oli kirjaillan suvereeni tähti, mutta elämäkerrassaan hän ei diivaile yksin valokeilassa. Tarinoissa vilisee valtava määrä kollegoita, jotka ansaitsevat yhtä lailla tulla muistetuksi. Tämä oli tärkeää sekä Roineelle että kirjan kirjoittaneelle Antti Heikkiselle (oik.). Kuvassa on myös Otavan kustannuspäällikkö Lari Mäkelä (vas.) Kuva: Marjut Suomi / Yle

Ikävä yleisöä hyppysissä

Eila Roine on tehnyt satunnaisesti töitä viime vuosiin saakka. Vanhuus on tosin muistutellut olemassaolostaan muun muassa aivoinfarktin muodossa. Nyt näyttelijä asuu palvelukodissa ja arki soljuu siellä hiljaksiin.

Kysymykseen, onko näyttämölle ikävä, Roine pyörittelee sopivaa vastausta.

Hän kaipaa työkavereita ja työtä, mutta ennen kaikkea yleisöä.

– Sitä, kun saavuttaa yhteyden yleisöön. Sen yhteyden, että nyt ne kuuntelee, nyt ne on mun käsissä, nyt voin hyppyyttää niitä ihan niin kuin haluan. Se kuulostaa niin koppavalta kun sitä kertoo, mutta kun se on aika harvinaista herkkua. Sitä on ikävä.

Entä tuleeko näyttelijän ikävä aplodeja?

– Kyllä ilman aplodejakin pärjää. Kirjasta saaduissa kiitoksissa on aplodeja kylliksi.

Eila Roine ja kirjailija Heikkinen istuvat Kellariteatterin näyttämöllä juttelemassa muistelmista lopulta yli luvatun ajan. Roine pudottelee anekdootin toisensa perään ja saa katsomon hörähtämään nauruun yhä uudestaan.

Yleisö on näyttelijän käsissä. Illan viimeiset aplodit annetaan seisten, eikä niistä ole tulla loppua.

Anna Sirén jutteli Eila Roineen kanssa muistoista ja muistamisesta. Kuuntele haastattelu tästä.

Millaisia muistoja sinulla on Eila Roineen uralta? Voit kommentoida aihetta 22. toukokuuta kello 23:een saakka.