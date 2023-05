Kommentti: Leijonilla riittää ongelmia – isoin niistä paljastui nyt kaikille

Suomi voitti Ranskan jääkiekon MM-kisoissa. Siinä ei ole mitään yllättävää.

Eikä yllättävää ole edes se, että voitto oli todella niukka – ja tuli vaisun esityksen jälkeen. Turnauksessa nähdään joka vuosi, kuinka ennakkoon heikommat maat pystyvät silloin tällöin kiusaamaan vahvempiaan.

Voitto on aina voitto, mutta kun kurkistaa tuloksen taakse, näkyy Leijonien näkökulmasta katsottuna suorastaan huolestuttavia merkkejä.

Heikoin lenkki paistoi areenan ylälehtereille asti heti pelin alusta lähtien. Leijonien puolustus oli lirissä välittömästi, kun vastustaja antoi pientäkin painetta kiekolliselle puolustajalle. Siis Ranskaa vastaan!

Mitä tapahtuu sitten, kun vastaan tulee monta astetta laadukkaampi joukkue? Siihen vastaus nähtiin jo USA-ottelussa.

Oman alueen kiekollinen pelaaminen meni pitkälti hätäiseksi roiskimiseksi. Hyökkäysten rakentelu tyssäsi alkuunsa. Suomen puolustajista vain Olli Määttä ja Mikko Lehtonen pystyivät riittävän laadukkaaseen avauspelaamiseen. Muilla oli vaikeaa, todella vaikeaa.

Avaa kuvien katselu Ranskan Justin Addamo tasoittaa 2–2:een. Jere Sallinen ja Miika Koivisto ovat myöhässä. Kuva: Tomi Hänninen / Chilipictures

Jukka Jalosen valmennusryhmällä on kova työ löytää lääkkeet kipuilevaan oman alueen kiekolliseen peliin.

Muitakin kipupisteitä on. Yhtään riittävän hyvin toimivaa hyökkäysketjua ei Leijonilta ole vielä löytynyt. Vaikka MM-kisojen alkusarja on nälkävuoden mittainen, alkaa tuska kasvaa tähtipelaajien kypärissä. Onnistumisia pitäisi tulla, pelaamisen pitäisi olla vapautunutta.

Kokoonpanomuutoksia on takuuvarmasti luvassa, jos perjantain Unkari-ottelussa nykyiset koostumukset eivät loksahda kohdilleen. Jos yhteinen sävel ei ole löytynyt viiden pelin aikana, on pakko muokata ketjuja, ehkä puolustajaparejakin.

Kirjoitin Ruotsi-pelin jälkeen, että kaksi tuskaista turkulaista on pantava samaan ketjuun. Ranska-ottelun jälkeen olen mielipiteestäni entistä vakuuttuneempi. Mikko Rantanen ja Kaapo Kakko yhteen. Nyt.

Ylivoimapeli tuotti Suomelle yhden maalin, mutta siinäkin riittää hurjasti parannettavaa. Huomionarvoista oli, että Ranskan ylivoima toimi todella paljon isäntäjoukkueen pakkopeliä paremmin.

Kuten kaikki tietävät, puolivälierä on tämän turnauksen tärkein peli. Jos Suomi sen voittaa, on kriisi vältetty. Juuri nyt näyttää siltä, että Leijonilla on kriisin välttämiseen vielä pitkä matka.