Manchester City sai revanssinsa Real Madridista – täysin murskaavalla esityksellä Mestarien liigan finaaliin

Manchester City ei jättänyt Mestarien liigan välierissä jossiteltavaa, kun se kaatoi Real Madridin kotikentällään 4–0.

Ensimmäinen osaottelu Madridissa oli päättynyt 1–1, joten City finaaliin yhteismaalein 5–1.

Real Madrid on voittanut Mestarien liigan tai sitä edeltäneen Euroopan cupin selvästi useimmin, 14 kertaa. Perässä tulevat seitsemällä mestaruudellaan AC Milan sekä kuudesti pokaalia juhlineet Liverpool ja Bayern München.

Myös viime kaudella Carlo Ancelottin espanjalaisryhmä juhli, kun Real kaatoi Mestarien liigan finaalissa Liverpoolin.

Manchester City sen sijaan on noussut Englannin jättiseuraksi sen jälkeen, kun se 2008 siirtyi arabiemiraattiomistukseen. Vuodesta 2011 City on voittanut Valioliigan kuudesti, ja voittaa myös tänä keväänä ilman ihmettä.

Mestarien liigassa menestys on kuitenkin kiertänyt Cityn. 2021 se hävisi finaalissa Chelsealle. Välierissä se oli pudonnut 2016 ja 2022 – molemmilla kerroille Real Madridille.

Mestarien liigan pokaalista on puhuttu tulleen pakkomielle etenkin Citya vuodesta 2016 luotsanneelle Pep Guardiolalle, joka voitti Euroopan suurimman seurajoukkuekisan kahdesti Barcelonassa. Sen jälkeen Mestarien liigan valloittaminen on jäänyt haaveeksi niin Bayernissa kuin Manchesterissa.

Murskaava avausjakso

Bernardo Silva ampui taidokkaasti vasemmalla jalallaan 1–0-maalin.

Nyt City aloitti kotiottelunsa myrskyn lailla. Ilman Real-vahti Thibaut Courtois'n huippuotteita maalihanat olisivat auenneet aiemmin. Belgialaisvahti pysäytti pari kertaa muun muassa maalitykki Erling Haalandin.

23. minuutilla City sai pallon verkkoon. Kevin de Bruyne pelasi tarkan syötön boksiin ja Bernardo Silva laukoi pallon voimalla etukulmaan.

36. minuutilla portugalilainen keskikentän taituri oli uudelleen maalinteossa. Jack Grealish rakensi vasemmalta ja pelasi syötön boksiin pystyjuoksun tehneelle Ilkay Gündoganille. Realin puolustus blokkasi Gündoganin vedon, mutta pallo pomppasi Silvalle, joka puski pallon verkkoon kuudesta metristä.

City vei ensimmäisellä jaksolla pallonhallinnan 71–29 ja maalintekoyritykset 13–1. Realilla ei ollut käytännössä yhtään maalipaikkaa.

Toisella jaksolla pelitapahtumat olivat tasaisempia, mutta City kesti Realin pyristelyn ilman suurempia ongelmia. Ederson torjui Realin puolustajan David Alaban hyvän vapaapotkun jakson alussa.

City iski viimeisen niitin 76. minuutilla De Bruyne antoi sivuvapaapotkun, ja Real-toppari Eder Militao ohjasi pallon omaan maaliinsa.

Lisäajalla argentiinalainen maailmanmestari Julian Alvarez vielä kaunisteli ottelun loppuluvut 4–0 Phil Fodenin mallikkaasta läpisyötöstä. Vaihtopenkillä Pep Guardiola tuuletteli vapautuneesti.

Pep Guardiola eli tunteella ottelussa. Tuuletuksista oli aistittavissa myös helpotus.

Real Madrid piti historiallista kautta pelaavan Erling Haalandin maaleitta kaksi ottelua, mutta se ei auttanut. Haaland juhlisti finaalipaikkaa Norjan lipun kanssa.

Mestarien liigan finaali pelataan Istanbulissa lauantaina 10. kesäkuuta. City saa vastaansa Interin, joka kaatoi välierissä Milanon paikallisvastustajansa AC Milanin.

Guardiolalla on vihdoin mahdollisuus voittaa Mestarien liiga ilman Lionel Messiä. City lähtee Serie A:ssa kolmantena olevaa Interiä vastaan finaaliin päivänselvänä ennakkosuosikkina.

– Mestarien liigan pokaali on se, jonka City ja Guardiola haluavat. Jos he pelaavat lähellekään yhtä hyvin kuin tänään, näen vain yhden mahdollisen voittajan, linjasi BBC:n asiantuntija Chris Sutton.

Manchester Citylla on mahdollisuus triplaan, sillä joukkue on kiinni Valioliigan voitossa ja pelaa myös FA Cupin finaalissa. Edellisen kerran englantilaisista triplassa on onnistunut Manchester United 1999.