Unkaria vastaan kakkosketjun ankkuriksi palaava Antti Suomela selittää, mikä on tärkeää pelattaessa Kaapo Kakon ja Joel Armian rinnalla

Leijonien kakkosketjun sentteri Antti Suomela palaa torstain harjoitusten perusteella kolmen huilipelin jälkeen pelaavaan kokoonpanoon Joel Armian ja Kaapo Kakon keskelle.

Suomela, joka oli sivussa alaraajavamman takia, pelasi Yhdysvaltoja vastaan reilut 13 minuuttia ja oli harvoja suomalaisia, jotka eivät joutuneet pakkaselle 1–4-tappioon päättyneessä avauskamppailussa. Kuudesta aloituksestaan hän napsi kolme omilleen.

– Pelikunto on sata pinnaa tällä hetkellä, eikä tänään tullut (harjoituksissa) hirveästi mitään. Huomenna mennään, vakuutti peli-intoa pursuava Suomela.

29-vuotias hyökkääjä kokosi SHL-runkosarjassa 51 pelissä mahtipisteet 37+29=66, valloitti sarjan pistepörssin sekä maalipörssin. Lisäksi Suomela arvostettiin Ruotsin pääsarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Suomela pelasi Leijonien MM-leiriryhmässä ennen MM-kisoja seitsemän valmistavaa maaottelua, joissa saldosi tehot 3+1=4.

– Minusta Ruotsi-peli osoitti, kuinka hyvin me voimme pelata yhdessä. Alivoima on ollut ainakin hyvää. Tehokkuutta voidaan aina parantaa, vaikka viisi maalia eilen (Ranskaa vastaan) ei ole koskaan huono. Ylivoimalla vielä muutama lisämaali kuulostaisi ihan hyvältä, kertoi Suomela katsomohuomioistaan.

”Nopeita liikkeitä ja syöttöjä”

Suomelalla on vyöllään 51 NHL-matsia kausilta 2018–21. Leijona-paidassa hän vauhdittaa Tampereella ainakin tässä vaiheessa taalaliigan hyökkääjiä, NY Rangersin Kakkoa ja Montrealin Armiaa.

– Haluamme pelata ketjuna kiekolla - nimenomaan hyökkäyspäädyssä. Meillä kaikilla on hyvät hyökkäysominaisuudet. Tarvitaan nopeita liikkeitä ja samalla myös nopeita syöttöjä kiekolla. Sen lisäksi maalipaikoille pitää hakeutua ja siellä vaaditaan tehokkuutta tietysti meiltäkin. Kaikki eväät on olemassa, nyt pitää ne vain toteuttaa.

Hyökkäysketjut tarvitsevat yhteistyötä ja kemiaa onnistuakseen MM-jäällä.

– Kaikki lähtee siitä, että olemme samalla sivulla ja autamme toisiamme koko ajan. On sovittuja juttuja, joita pyritään tekemään. Lätkä on kuitenkin niin nopeata, ja tilanteet vaihtuvat sekä elävät, että paljon pitää kaukalossa mukautua. Suurin juttu minusta on yhdessä tekeminen ja myös se, että jos joku tekee virheen, niin toinen on heti auttamassa. Sillä saadaan kiekko nopeasti takaisin, muistuttaa Suomela.

Suomi kohtaa kolmessa alkusarjan jäljellä olevassa ottelussa perjantaina Unkarin, lauantaina Itävallan ja tiistaina Tanskan.

– Jämäkkää puolustuspeliä ja hyviä 60-minuuttisia, eikä anneta hirveästi paikkoja vastustajille. Samaan aikaan ollaan tehokkaita omissa paikoissa. Maajoukkuepeleissä ei paljon tule koskaan huipputontteja, joten asennetta tarvitaan maalintekoon, Suomela tähdentää.

Määttä perää tylympää lätkää, taikatemppuja ei tarvita

Olli Määttä, 28, on Suomen alakerran luottopelaaja. Hän on tässä vaiheessa turnausta Leijonien peliaikakuningas lähes 19.30 minuutilla ottelua kohden.

– Omassa pelissä on parannettavaa. Tietty rauhallisuus pitää löytää ja puolustaa enemmän keskustan kautta. Joskus (eurooppalaisessa kaukalossa) ei kannata mennä laitojen lähellä, kun siellä on niin paljon tilaa, Määttä pohtii kriittisesti.

Avaa kuvien katselu Olli Määttä Saksa–Suomi-ottelussa. Kuva: Tomi Hänninen/Chilipictures

Kaksinkertaisen Stanley Cup -voittajan mielestä Suomi on puolustanut pääosin hyvin, vaikka hän myöntää, että pieniä virheitä on tullut liikaa.

– Emme ole ihan olleet samalla sivulla (viisikkoina). Tätä pitää parantaa.

Määttä näkee, että Leijonat on yrittänyt pelata kotiyleisön edessä paikoin vähän liian hienoa jääkiekkoa.

– Tylympää lätkää tarvitsemme jatkossa. Pitää luottaa siihen, että viisikkopeli toimii, eli että kaikki tekevät hommansa. Itsestäkin on tuntunut, että olen yrittänyt (kaukalossa) liikaa. Ei siellä tarvitse mitään taikatemppuja tehdä. Yksinkertainen on aina parempi, silloin ketjukavereidenkin on helpompi lukea tilanteita.

Suomella on neljä peliä takana MM-turnauksessa. Yleisilme on ollut toistaiseksi tahmea.

– Leijonissa kyse on lähinnä siitä, että päästään samalle sivulle – ei siitä, etteikö jokainen yrittäisi ja antaisi parhaansa. Ilmapiiri on aina hyvä ja kaikki tsemppaavat toisiaan. Joka pelissä pitää parantaa ja löytää jotain uutta matkalla pudotuspeleihin. Se on se juttu, paaluttaa Määttä.

Leijonien kokoonpano torstain treeneissä

1:

Teemu Hartikainen – Sakari Manninen – Mikko Rantanen

Mikko Lehtonen – Atte Ohtamaa

2:

Joel Armia – Antti Suomela – Kaapo Kakko

Olli Määttä – Miika Koivisto

3:

Harri Pesonen – Juho Lammikko – Kasperi Kapanen

Mikael Seppälä – Ville Pokka

4:

Waltteri Merelä – Hannes Björninen – Marko Anttila

Niklas Friman – Nikolas Matinpalo

1. ylivoima:

Pesonen – Manninen – Hartikainen – Rantanen – Lehtonen

2. ylivoima:

Kakko – Armia – Kapanen – Suomela – Määttä