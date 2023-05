Väre palauttaa datahub-maksut määräaikaisille sopimusasiakkaille

Energiapalveluyhtiö Väre palauttaa määräaikaisista sopimuksista perityt datahub-maksut asiakkailleen. Yhtiö on perinyt maksuja viime vuoden kesäkuusta lähtien.

Asiakkaille palautetaan 3,72 euron kertamaksu sekä kuukausittainen 23 sentin toistuvaismaksu käyttöpaikkaa kohden. Lisäksi hyvitys sisältää datahub-maksuihin sitoutuneen pääoman korot. Summa palautetaan nykyisille asiakkaille laskuhyvityksenä ja asiakkuutensa päättäneille tilimaksuna.

Kuluttaja-asiamies vaati Värettä luopumaan maksuista heti, kun yhtiö otti ne käyttöön. Kuluttaja-asiamies jätti kuluttajariitalautakunnalle maksuista ryhmävalituksen syyskuussa 2022.

Kuluttajariitalautakunta suositteli äskettäisessä päätöksessään maksujen palauttamista. Sen mukaan Väreellä ei ollut oikeutta muuttaa määräaikaisia sopimuksia, koska sillä oli hyvin aikaa valmistautua uuteen tietojenvaihtojärjestelmään.

Suosituksesta huolimatta Väreen näkemys kuitenkin on, että sähkömarkkinalakiin perustuvan datahubin kulut eivät olleet tiedossa, kun määräaikaisia sopimuksia on solmittu ja siksi yhtiön peruste korotuksille on pätevä.

Datahub on kaikkia Suomessa toimivia sähkömarkkinoiden osapuolia koskeva lakisääteinen tiedonvaihtojärjestelmä, joka otettiin käyttöön helmikuussa 2022.