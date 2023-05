– Venäjällä on vaikutusvaltaa kaasuntoimittajana, Kosovon kiistan osapuolena sekä sitä kautta, että Venäjä vain on niin suosittu kansan keskuudessa. Venäjä on hyödyntänyt tätä varsin taitavasti. Se on myös syy, miksi Serbian johtajat yhä pelaavat Venäjä-kortilla.