Poliisi selvitti laajan rikossarjan – varkaat veivät metallia ja kaapelia yritysten pihoista lähes puolen miljoonan euron arvosta

Kaakkois-Suomen poliisi epäilee kaikkiaan seitsemää henkilöä laajasta omaisuusrikosten sarjasta.

Pääepäiltyinä on kaksi Suomessa asuvaa ulkomaalaista. Poliisi epäilee heidän anastaneen suuria määriä metallia ja erilaisia kaapeleita. Metallituotteita on anastettu yritysten piha-alueilta. Kaapeleita on viety kaapelikelojen säilytyspaikoista. Kaapelia on anastettu katkomalla tai kokonaisina keloina.

Poliisin mukaan anastettu omaisuus on muutettu rahaksi myymällä sitä romumetalliyrityksille. Rikossarjassa aiheutettu rikosvahinko on yhteensä lähes puoli miljoonaa euroa.

Rikokset ajoittuvat vuoden 2021 lopusta vuoden 2023 alkuun. Niitä on tehty Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Itä-Uudenmaan sekä Hämeen alueilla.

Pääepäiltyjen rinnalla viisi muuta epäiltyä

Kahden pääepäillyn lisäksi omaisuusrikoksista epäillään viittä henkilöä.

Rikossarjan esitutkinta on valmistumassa ja siirtymässä syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjäalueelle. Syyttäjälle siirtyy rikossarjasta 18 törkeää varkautta, viisi varkautta, neljä varkauden yritystä sekä liitännäisrikoksia.

Anastetun metallin toimituksia romumetallia vastaanottavaan yritykseen poliisi on tutkinut törkeänä rahanpesuna. Esitutkinnan aikana on tehty huomattavan suuri vakuustakavarikko.

Poliisin mukaan toimenpiteillä on pyritty puuttumaan romumetallisektorilla havaittuihin rikoksiin ja siten suojamaan terveen sekä elinvoimaisen liiketoiminnan jatkumista.