Kaverin sytyttämä ilotulite räjähti pojan käsiin Kotkassa – pojalla edelleen toipuminen kesken

Poliisi on tutkinut Karhulassa sattunutta ilotuliteonnettomuutta. Kuvituskuva.

Hieman yli kymmenvuotias poika loukkaantui huhtikuussa Kotkassa, kun ilotulite räjähti hänen käsiinsä. Nyt on selvinnyt, että kyseessä oli vahinko.

Ilotulite räjähti pojan käsissä Kotkan Karhulassa 24. huhtikuuta. Komisario Ilari Saarikiven mukaan poliisilla on nyt selvillä tapahtumien kulku.

– Pojat ovat toimineet yksissä tuumin. Pojat ovat löytäneet ilotulitteen toisen pojan vanhemman luota.

Saarikivi sanoo, että pojat ovat sytyttäneet ilotulitteen yhdessä. Toinen poika on pitänyt ilotulitetta kädessä ja toinen on sytyttänyt sen. Kun ilotulite on sytytetty, se onkin räjähtänyt heti.

Toinen poika sai vammoja käsiin, kasvoihin ja silmiin. Saarikiven mukaan pojan vammoista toipuminen on vielä osittain kesken.

Pojat ovat iältään hieman yli 10-vuotiaita.