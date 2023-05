Kulttuurivieras, näyttelijä Nora Rinne on suurelle yleisölle tuttu Salatut elämät -saippuasarjan Camillana. Rinne on myös esitystaiteilija ja tutkija, jonka missio on saada nykylapsuus esiin näyttämöillä.

Puoli miljoonaa silmäparia päivittäin, ainakin parhaimmillaan.

MTV3:n ilmeisesti ikuisuuksiin jatkuva päivittäissaippua Salatut elämät kerää käsittämättömän määrän suomalaisia joka ilta ruudun ääreen. Sadoille tuhansille katsojille näyttelijä Nora Rinne, 49, on tuttu Salkkareiden arkkipahiksena Camilla Mustavaarana (ja kuten saippuasarjojen luonteeseen kuuluu, tämän kaksossiskona ja sisarusten äitinä).

Rinteen näyttelemä kohtalotar on seikkaillut sarjassa ja sen spinn offissa Pihlajakadun tuhmat tädit vuodesta toiseen, välillä kadoten ja sitten palaten. Rinteellä ei ole aikomustakaan polttaa siltoja viihteen tekemiseen, mutta lähitulevaisuudessa hän ei ehdi Salkkareiden studiolle.

Viihdeammattilais-Rinteen pitää nyt tehdä tilaa esitystaiteiija-Rinteelle ja tämän väitöstyölle.

Paitsi viihdyttäjä, Nora Rinne on useamman tutkinnon suorittanut näyttelijä ja esitystaiteilija. Nyt hän tekee tohtorintutkintoa Taideyliopistossa Teatterikorkeakoululle. Väitöksessään hän pureutuu taiteen keinoin siihen, millaisina lapsuus ja lapset näyttäytyvät näyttämöllä.

Ja aika outoina ne näyttäytyvät. Ainakin suhteessa siihen, mitä lapset itse todellisuudestaan kertovat.

Avaa kuvien katselu Nora Rinteen mielestä lapset on piilotettu pedagogiateeman alle myös Taideyliopistossa. – Meillä on hyviä kursseja, jotka liittyvät vaikka postkolonialismiin, feminismiin tai rodullistamiseen. Myös lapsia pitäisi pohtia toiseuttamisen näkökulmasta. Kuva: Sakari Piippo / Yle

Tutkija-Rinnettä kiinnostaa, miksi lapsen kuva on usein niin kapea, auttamattoman romanttinen ja se, voisiko kuvan pikku hiljaa päivittää tähän aikaan. Tutkimustaan Rinne tekee yhteistyössä lasten kanssa.

Jos ihan tarkkoja ollaan, niin Rinne ei tee väitöskirjaa, vaan kommentaaria, kuten Taideyliopiston väitöstutkimuksen kirjallista osaa kutsutaan. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa tutkinnot koostuvat taiteellisesta työstä ja sen teoreettisesta osasta.

Rinteen työn taiteellinen osuus ”Mä oon kuitenkin lapsi” -esitys jättää harvan katsojan silmät kuiviksi.

”Lapset eivät ole vain tulevia aikuisia”

Teatterikorkeakoulun sisäpihan näyttämöllä seisoo punaisiin lappuhaalareihin sonnustautunut Silvi, 11. Hän on iltamme opas.

Esityksen yleisönä seuraamme hänen perässään luurit päässä paikasta toiseen. Joka rastilla tapaamme uusia lapsia ja kuulemme, mitä asiaa heillä on. Kokemus on koskettava ja intiimi.

– Älkää maleksiko, Silvi komentaa suomeksi ja englanniksi.

Sitten hän tarkistaa kaulassa roikkuvista lunttilapuista, pitikö antaa vielä muita ohjeita. Yleisö kiristää kuuliaisesti vauhtia.

Katso, miltä esitys näytti:

Mä oon kuitenkin lapsi -esitystä kuvattiin ennakkonäytöksessä 10.5.2023. Rooleissa nähtiin Emelie, Tyyne, Siiri, Felix, Maija, Saana, Iivo ja aloituskuvassa esiintyvät Silvi ja Astrid.

Koulun sohvilla ja käytävillä esiteini-ikäiset näyttelijät kertovat katsojille, millaista on paljastaa kotona että ei olekaan poika vaan tyttö; millaista on, kun ei koskaan ole rahaa mennä Lintsille, ja miltä tuntuu, kun äiti ei voi ostaa kunnon nappiksia koulun kovimmalle jalkapallolupaukselle.

Meille kerrotaan, mitä lapsen päässä pyörii, kun Venäjä hyökkää Ukrainaan, tai kun isä ei ole kiinnostunut vanhempien eron jälkeen tapaamaan.

Opimme myös, miten ihanaa olisi saada se täydellisistä täydellisin legosetti, vaikka mamma ehkä kuolee syöpään, ja vaikka ne legot maksaa ihan tosi paljon.

Jokaiselle lapselle oma lapsuus on ihan tavallinen

Yhdenkään lapsen puhe ei ole tässä esityksessä ongelmissa piehtarointia. Sekin lapsihahmo, joka miettii, miksei isää kiinnosta nähdä, toteaa, että hänellä on ihan kiva perhe ja mukava iskäpuoli.

– Haluan, että niillekin lapsille, joiden lapsuus ei ole kuvakirjasta, tulisi sellainen olo, että tämä minunkin lapsuuteni on ihan fine. Lapset elävät lapsuuttaan nyt, eivätkä he ole vain tulevia aikuisia. Se, miten heidät nähdään, vaikuttaa heidän käsityksiin itsestään, kenenkään ei pitäisi luulla olevansa millään tavalla vääränlainen, Rinne pohtii.

Avaa kuvien katselu Mä oon kuitenkin lapsi -esityksen päätteeksi esiintyjät täyttävät studion lasimaljan hiekalla ja hahmoille tärkeillä esineillä. Lapset luovat oman maailmansa. Kuva: Sakari Piippo / Yle

Yksi esiintyjistä kysyy, mistä hän voisi tietää, mikä on tavallista, kun tämä kaikki on hänelle itselleen ihan tavallista? Hänelle on tavallista oman paikan etsiminen päiväkodissa muunsukupuolisena. Hänelle on tavallista se, että muut lapset eivät osaa käsitellä tunteita, joita muunsukupuolisuus heissä herättää.

Esitykseen tallennetuissa lapsuuksissa on hyvää ja huonoa; rakkautta ja rosoa, kaikkea sellaista mitä tapahtuu näiden ihmisten elämässä juuri nyt. Ihan kuten aikuisten, ei lastenkaan elämä ole vain täydellistä tai aivan hirveää.

Työskentely lasten kanssa opettaa aikuista

”Mä oon kuitenkin lapsi” on tehty yhdessä 9–14 -vuotiaiden helsinkiläislasten ja -nuorten kanssa.

Lapset jaettiin kolmeen joukkoon. Yksi joukko pohti Nora Rinteen kanssa esitykseen nostettavia teemoja ja kuvasi yleisölle näytettäviä videoita, toinen osallistui pisimmillään parin tunnin mittaisiin yksilöhaastatteluihin, joista tekstit poimittiin, ja kolmas porukka koostettiin esittämään tarinat.

Lopputulos ei tietenkään ole koko totuus helsinkiläislasten todellisuudesta. Kuten muussakin lapsuuden tutkimisessa, on tässäkin lähtökohtainen vääristymä. Kaikkien ääntä ei saada kuuluviin.

– Keitä ovat ne lapset, joita tutkimus tavoittaa? Ovatko he niitä, joiden on helppo ilmaista itseään ja jotka ovat jo kotoa oppineet, miten asioista puhutaan aikuismaisesti? Sitä ei saa millään pois tästä kuviosta, että tietyt aikuiset näkevät ilmoituksen, jolla etsitään lapsia tällaiseen projektiin mukaan. Vain tietyt aikuiset näkevät sen vaivan, joka tähän kaikkeen liittyy, Rinne pohtii.

Nora Rinne kokee olevansa äärimmäisen etuoikeutettu päästyään lasten maailmaan. Vaikka hän tiesi aiempien töidensä nojalla odottaa paljon, hän sai vielä enemmän.

– Oli iso yllätys, miten syvällisen rauhallisesti lapset pohtivat asioita, ja miten mielellään he puhuvat, kun joku kuuntelee. Tämän ikäiset lapset suojelevat vanhempiensa tunteita, eivätkä tahdo huolestuttaa heitä murheillaan. On helpompi puhua vieraalle.

Avaa kuvien katselu Rinne arvostaa esitystaiteen ja taiteellisen tutkimisen kentän vapautta. – Saa olla marginaalitaiteen ääripäässä, on tilaa ja aikaa ajatella. Kun ei ole juuri mitään rahaa, ei ole kauheasti kontrolliakaan verrattuna vaikka leffatuotantoihin. Kuva: Sakari Piippo / Yle

Rinteen mielestä kaikkien kannattaisi rauhoittua kuulemaan, mitä ja miten lapsilla on sanottavanaan. Aikuisilla on siitä paljon opittavaa.

– Lapsilla oli vielä enemmän tietoa, käsityksiä ja omaa ajattelunmuodostusta kuin ennalta kuvittelin. Kun puhutaan poteroitumisesta ja polarisoitumisesta, niin sellaista ei lasten äänissä kuulunut. He ymmärtävät yhteyksiä ja pystyvät empatiaan.

Lapsia pitää suojella, mutta heitä ei pidä kätkeä

Samalla kun Rinne tuo oikeiden lasten oikeat tarinat kuuluviin, hän miettii myös sitä, mille lapset altistaa.

Lapsilla on oma elämä, eivätkä he jouda päivät pitkät miettimään taiteen tutkijoiden kanssa syntyjä syviä. Heillä pitää olla vapaus antaa juuri sen verran, kuin kohtuudella voi odottaa,

Sekin on pohdittava, miten kyseenalaista on edes julkaista näinä aikoina yhdenkään lapsen kuvaa tämän omalla nimellä. Työskentelyjen rajojen pitää olla tarkat, aikuisen määrittämät ja turvalliset, silti riittävän väljät sille, että lapsen omalle luovuudelle on tilaa.

– Kuka tahansa lapsista voi koska vain ilmoittaa, ettei tahdo olla enää mukana. Heillä pitää olla kivaa ja aito halu esiintyä.

Rinne painottaa, että yleisölle on tehtävä selväksi, että nämä eivät ole esiintyvien lasten omia tarinoita. Helposti voisi tulla houkutukseksi, että paljastetaan aito lapsi paljaimmillaan, koska se koskettaisi aikuisia vielä enemmän.

Lasten kanssa työskentelyssä on läsnä myös suuri joukko viranomaisia ja byrokratiaa eettisestä lautakunnasta aluehallintovirastoon. Rinne arvelee sen karkottavan monia taiteilijoita todellisten lasten maailmaan tarttumisesta.

Avaa kuvien katselu Kaikilla Rinteen esityksen lapsilla piti olla samanlaiset koulun seinien väriset asut. Sitten yksi halusi esiintyä Pokémon-lippiksessä ja toinen timanttipannassa. – Tajusin, miten mageeta se on, kontrollini piti rikkoa. Nautin siitä, miten lapset yllättivät minut. Kuva: Sakari Piippo / Yle

Rinteen mielestä on arvokasta, että suojelun ajatus on vahva. Siinä kuitenkin piilee vaara, että lapset suojellaan näkymättömiksi.

– Kaikki se byrokratia on tärkeää ja varjelee lapsia. Samalla se varmasti johtaa siihen, että lasten kanssa taiteen tekemisestä luovutaan, koska ajatellaan, että voi tehdä jonkin virheen, tai että se on liian hankalaa. Silloin turvatakuu ja vastuuvapaus on se, että tehdään ilman lapsia.

”Lasten kuuluu saada olla hasardeja”

Nora Rinteen mielestä käsityksemme lapsuudesta on juuttunut romantiikkaan.

Esittävissä taiteissa lapsi edustaa yleensä puhtautta, totuuden ääntä tai viatonta uhria. Lapsi on aikuisen käsitys lapsuudesta, symbolista arvoa edustava maskotti, tai aikuisen esiintyjän nostalginen matka omille alkujuurille.

Sellaisillakin esityksillä on paikkansa, mutta todelliset lapset tässä ajassa ne jättävät näkymättömiksi.

– Länsimaissa ihannelapsuus eletään tavallaan yhteiskunnan ulkopuolella, ikään kuin elopellosssa, ikuisessa viattomuuden tilassa, josta yhtäkkiä pitäisi osata loikata hämmentävään nuoruuteen.

Nora Rinne sanoo tajunneensa omien lastensa myötä miten erillinen aikuisten maailmasta lapsuus on, etenkin Pohjoismaissa.

– Olemme huippuosaajia maailmojen eristämisessä toisistaan. Ihannetilamme on lapsi, joka on tekemisissä vain vanhempiensa ja ammattikasvattajien kanssa. Lapsi voi käydä lähinnä lastenkulttuuritapahtumissa, lapsiystävällisissä ravintoloissa ja leikkipuistoissa. Sama ralli päiväkodin tai koulun, harrastusten ja kodin kolmiossa toistetaan päivittäin.

Lasten häivyttäminen aikuisten maailmasta perustuu Rinteen mielestä pitkälti tehokkuusajattelulle.

Lasten kanssa aika vääristyy ja mukaan tulee aina väistämättä pienempi tai isompi kaaoselementti. Se häiritsee suorittamista ja vaikeuttaa aikataulutetun maailman kontrollointia.

– Lapset on kyllä tosi hasardi elementti, ja heidän täytyy saada olla. Monelle taiteilijalle lapset ovat pelottavia, ja sitä pelottavimmiksi muuttuvat, mitä kauemmas aikuisten ja lasten maailmat toisistaan eriytetään. Itsekin olen rauhaa ja hiljaisuutta rakastava ihminen, mutta olen nauttinut lasten tuomasta kaaoksesta.

Rinne tekee viihdettä rinta rottingilla

Palataan vielä tutkijasta ja esitystaitelijasta viihteen ammattilaiseen. Perinteisesti kulttuuripiireissä on pitänyt valita joko tai. Jos leimautuu televisihömpän vakiokasvoksi ei koskaan voi tulla otetuksi vakavasti taiteilijana isolla teellä.

– Saa tätä Salatut elämät -asiaa vieläkin selitellä, Nora Rinne toteaa lakonisesti.

Avaa kuvien katselu Rinteestä Salkkarit ovat ”tosi nasta työpaikka”. – Siellä tiedän tasan tarkkaan, mitä pitää tehdä, ja valmista tulee nopeasti. Pitää olla tukka puhtaana maskissa, osata repliikit ja olla ajoissa. Eikä kukaan teeskentele, että kyse olisi muusta kuin viihteestä. Kuva: Sakari Piippo / Yle

Rinne himmaili nuorempana työtään viihteen parissa, mutta nyt tuntuu ihan mukavalta, kun joku kadulla tunnistaa. Tunnistamattomuuden suojaa tarjoavat keski-ikä ja ruuhkavuodet. Ei ole aikaa tällätä, eikä enää juuri haluakaan.

Nora Rinteellekin on ”tarjottu mahdollisuutta” katua Salkkareita nuoruuden hairahduksena: ”Olit nuori ja tarvitsit rahaa, ja poseerasihan Marilynkin alastonkuvissa ennen näyttelijänuraansa”. Sellaisia kommentteja viisikymppinen taiteilija on kuullut useita uransa varrella.

Rinne päätti lopulta kantaa kaksoisrooliaan viihdyttäjänä ja taiteilijana ylpeästi. Hänen mielestään toinen ei voi mitenkään sulkea toista pois.

– Ehkä ihmisten olisi helpompi suhtautua, jos sanoisin, että Salkkarit oli nuoruuden virhe, joka kaduttaa. Olen kuitenkin marssinut takaisin Salkkareihin vielä tiukassa keski-iässä. Nuorempana tiettyjen ihmisten seurassa häpesin työtäni ja pyysin, ettei pliis puhuta siitä. Nykyisin olen rinta rottingilla.