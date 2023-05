Poliisi julkaisi uuden liikennemerkin, joka kertoo teknisestä valvonnasta – tältä se näyttää

Poliisi on ennenkin kuvannut esimerkiksi suuria tapahtumia. Nyt kameroiden resoluutio on parantunut niin paljon, että kuvista voi erottaa henkilöiden kasvoja. Sitä varten on luotu uusi liikennemerkki.

Avaa kuvien katselu Poliisi on ennenkin kuvannut esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa, mutta nyt valvonta on saanut oman liikennemerkkinsä. Kuva: Poliisi