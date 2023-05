Hallitusneuvotteluissa on selvitetty, voisiko suurelta osalta asiantuntijoista lopettaa kellotetut työvuorot

Elinkeinoelämän mielestä monille asiantuntijatyötä tekevistä on turha tehdä esimerkiksi työvuorolistoja. Akava on huolissaan, että työpäivät venyisivät ja työmäärä nousisi liikaa.

Säätytalon hallitusneuvotteluissa on noussut esiin Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) jo pitkään tavoittelema muutos.

Neuvotteluissa on pantu selvitykseen se, että itsenäiset asiantuntijat rajattaisiin kokonaan työaikalain ulkopuolelle.

Rajaus tarkoittaisi EK:n mukaan sitä, että asiantuntijoille ei tarvitsisi tehdä työvuoroja tai miettiä tarkkaa työaikaa, eikä työaikakirjanpitoa tarvittaisi.

Yksi hallitusneuvottelujen työryhmistä on pyytänyt kuulemista aiheesta ainakin korkeasti koulutettujen Akavalta. Asian vahvistaa Akavaa johtava Maria Löfgren. Kuulemispyyntö on tullut työlainsäädäntöjaostolta, jonka puheenjohtaja on Arto Satonen (kok.).

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä EK:sta sanoo, että muutos olisi perusteltu. Hänen mukaansa kyse olisi byrokratian lieventämisestä.

Muutos koskisi ”merkittävää osaa” asiantuntijatyötä tekevistä henkilöistä, joiden työ ei ole sidottu tiettyyn aikaan tai paikkaan. Kyseessä olisi Äimälän mukaan suuri joukko niistä, joita luonnehditaan ylemmiksi toimihenkilöiksi.

Akava: Yhä useampi katsotaan itsenäiseksi, vaikka työtahtia ei voi itse määritellä

Nykyisin työaikalaki ei koske yrityksen johtoa. Samoin tietyt itsenäistä työtä tekevät asiantuntijat, joiden asema rinnastuu johtotehtäviin, on rajattu lain ulkopuolelle. EK haluaisi nykyistä suuremman joukon asiantuntijoista työaikalain ulkopuolelle.

Etätyön lisääntyminen koronan myötä on korostanut Äimälän mukaan sen tärkeyttä, että asiantuntijan työt tulevat tehtyä, ei sitä, millä kellonlyömällä esimerkiksi tietty muistio kirjoitetaan.

Akava on eri linjoilla. Keskusjärjestön mukaan muutos heikentäisi työssä jaksamista.

Puheenjohtaja Löfgren on hyvin huolissaan suunnitelmista.

– Työaikalaki on erittäin merkittävä keino turvata se, ettei työn määrä nouse liialliseksi, eivätkä työpäivät veny liian pitkiksi, Löfgren sanoo.

– Itsenäisyyden määrittely nykyisessä etätyömaailmassa tarkoittaa sitä, että yhä useampi katsotaan itsenäiseksi. Silti itsenäisyys ei tosiasiassa tarkoita, että työmäärän tai tekemisen tahdin voisi itse määritellä.

Löfgrenin mukaan muutos voisi koskea ”valtavaa joukkoa työvoimasta”.

– Tällaisilla hankkeilla pikku hiljaa vaikutetaan siihen, että asiantuntijat rajautuvat kokonann työaikalain ulkopuolelle, hän pelkää.

Kuulemispyyntö ei vielä merkitse, että asia olisi päätymässä mahdolliseen hallitusohjelmaan.

