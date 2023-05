Maaseudun tyhjille kiinteistölle etsitään käyttäjiä Tinder-tyyliin – Ilomantsissa tarjolla myös yhteisasumista

Möykynselän tila Ilomantsissa on yksi noin sadasta maaseudun kohteesta, joihin parhaillaan etsitään uusia asukkaita.

Verkossa on aloittanut toimintansa maksuton palvelu, jossa kiinteistönomistajia ja maallemuutosta haaveilevia pyritään saattamaan yhteen. Yhtenä vaihtoehtona on käyttöoikeussopimus ilman rahaa.

Punatammi, jokivalkotammi, takiaistammi. Nämä ja 347 muuta puulajia kasvavat yksityisessä arboretumissa eli puulajipuistossa Ilomantsissa.

Puut ovat osa Möykynselän tilaa, jonne ollaan parhaillaan etsimässä uusia asukkaita.

– Myyminen on ensimmäisenä mieleen tuleva vaihtoehto, mutta nyt on virinnyt ajatus myös muista toimintamalleista, sanoo talossa nuoruutensa asunut Heikki Hamunen.

Möykynselän tila on mukana huhtikuussa avatussa maksuttomassa Talo maalta -verkkopalvelussa (siirryt toiseen palveluun).

Avaa kuvien katselu Paavo Hamunen, 81, perusti tilalle yksityisen puulajipuiston 1990-luvulla. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Haaveet ja todellisuus

Verkkopalvelu on osa Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön – Autiotalot -hanketta, jonka takana on MTK. Palvelun tavoitteena on yhdistää maaseudulla tyhjillään olevat kiinteistöt ja maallemuutosta haaveilevat ihmiset.

– Tutkimusten mukaan jopa miljoona kaupunkilaista haaveilee maalle muuttamisesta, sanoo hankkeen projektipäällikkö Janne Tyynismaa.

Samaan aikaan maaseudulla on runsaasti tyhjilleen jääneitä pientaloja.

Tyynismaan mukaan joukossa on esimerkiksi perikuntien omistuksessa olevia kiinteistöjä, joihin liittyy paljon tunnearvoa.

– Kohteita ei haluta myydä, mutta ajatellaan, että olisi kuitenkin kiva, että sinne löydettäisiin uusi asukas.

Avaa kuvien katselu Janne Tyynismaan mukaan ihmisillä on halu lähteä kunnostamaan vanhoja maatiloja. Kuva: Talo maalta -hanke

Vihreä sydän tykkäämisen merkiksi

Tyynismaa vertaa verkkopalvelun toimintaperiaatetta Tinder-deittisovellukseen.

Maallemuutosta haaveilevat ihmiset laativat palvelussa ilmoituksen, jossa he kuvailevat mahdollisimman tarkasti etsimäänsä kohdetta ja sen käyttötarkoitusta.

– Siinä voi kertoa, mitä kaikkea osaa tehdä, Tyynismaa vinkkaa.

Kiinteistönomistajat puolestaan laativat palvelussa ilmoituksen omasta kiinteistöstään.

– Eri käyttäjät voivat valita vihreää sydäntä painamalla kiinnostavat kohteet tai sellaiset maallemuutosta haaveilevat ihmiset, joiden kanssa he haluavat käydä jatkoneuvotteluja.

Osapuolet saavat toistensa yhteystiedot vasta sen jälkeen, kun molemmat ovat tykänneet toisistaan.

Avaa kuvien katselu Möykynselän tilan 240-neliöisessä päärakennuksessa asuu tällä hetkellä iäkäs pariskunta kahdestaan. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Tarjolla myös ”talonmiessopimuksia”

Perinteisen kiinteistökaupan ja vuokrasopimuksen lisäksi Talo maalta -palvelussa on tarjolla mahdollisuus tehdä käyttöoikeussopimus.

Vaihtoehtoa on kutsuttu myös talonmiessopimukseksi, sillä siihen ei kuulu rahallista vastiketta, vaan asuminen järjestyy kiinteistön ylläpitoa vastaan.

Tällainen järjestely on mielessä myös Heikki Hamusella. Hänen mukaansa sopimuksessa olisi kuitenkin paljon sovittavaa.

– Lumityöt tulevat ensimmäisenä mieleen: kuka hoitaa ne? Entä nuohoukset, sähkömaksut ja kodinkoneet, hän luettelee.

Möykynselän tilalla vastuisiin sisältyy luonnollisesti myös puulajipuistosta huolehtiminen.

Puiden lisäksi uuden asukkaan toivotaan huolehtivan myös tilalla asuvasta Hamusen iäkkäästä isästä Paavosta ja tämän puolisosta Railista. Ajatuksena on se, että talon nykyiset asukkaat voisivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään.

– Uusi asuja voisi olla apuna ja turvana, tietyllä tavalla pehtorina tai talonmiehenä, Hamunen visioi.

Avaa kuvien katselu Heikki Hamunen toivoo, että mahdollinen uusi asukas pitäisi huolta myös hänen isästään. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Kiinnostuneita enemmän kuin kohteita

Talo maalta -palvelu on ollut käytössä vasta lyhyen aikaa, mutta se on jo nyt osoittautunut suosituksi.

Tyynismaan mukaan maallemuutosta haaveilevat ovat jättäneet palvelussa jo runsaat tuhat hakemusta.

– Hyvin usein etsitään vanhaa ja remonttia vaativaa maatilaa. Halutaan tilaa ympärille ja omaa rauhaa, mutta ollaan myös valmiita lähtemään kunnostamaan vanhoja kohteita, Tyynismaa analysoi.

Selvästi suosituin kohdemaakunta on Uusimaa, josta kiinteistöä etsii 197 hakijaa. Muita kysyttyjä kohteita ovat Pirkanmaa (173), Varsinais-Suomi (159) ja Päijät-Häme (157).

Itä-Suomesta Pohjois-Savo kiinnostaa 80 hakijaa, kun taas Pohjois-Karjalasta kiinteistöä etsii 55 hakijaa. Selvästi vähiten kiinnostusta on Ahvenanmaalle, josta kiinteistöä etsii vain 12 hakijaa.

Kiinteistöjä on sen sijaan tarjolla huomattavasti vähemmän, tällä hetkellä vain satakunta.

– Toivomme, että myös kiinteistönomistajat saadaan innostumaan tällaisesta vähän erilaisesta mahdollisuudesta, Tyynismaa toteaa.

Avaa kuvien katselu Talo maalta -palvelussa on tarjolla huomattavasti vähemmän kiinteistöjä kuin niitä etsiviä ihmisiä. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

