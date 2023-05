Suomen matkailu saattaa hyötyä ilmastonmuutoksesta: maltillinen kesäsää on nousemassa valtiksi, mutta sen markkinointi ei ole yksinkertaista

Kesälomat Välimerellä saattavat jäädä ilmastonmuutoksen myötä historiaan. Esimerkiksi Etelä-Espanjassa lämpötila nousee ennusteiden mukaan yli 37 asteen jopa 60 päivänä vuodessa, kun eletään vuosisadan puoltaväliä. Se on useimmille turisteille ja monille paikallisillekin liikaa.

Kesä-Suomi on tässä muutoksessa saamapuolella, siitä matkailualalla ollaan yksimielisiä. Reilun parinkymmenen asteen lämpö ja satunnaiset vesisateet käyvät matkailuvaltista.

Espanjalainen David Campano näkee potentiaalia esimerkiksi espanjalaisten golflomille Suomessa.

– Golfin peluu on jo todella vaikeaa osassa Espanjaa kuumuuden takia, ellet sitten lähde kentälle aikaisin aamulla, hän kertoo.

Kuumuuden lisäksi myös kuivuus vaikuttaa matkailuun. Golfkenttien kastelua ja uima-altaiden täyttämistä voidaan Espanjassa vielä rajoittaa rajustikin.

Campano markkinoi Suomea Visit Finlandin leivissä espanjalaisille ja italialaisille. Messuilla ja matkanjärjestäjiä tavatessaan hän tuo esiin myös maltillisen kesäsään, mutta markkinoinnin kärjeksi sitä ei ole vielä nostettu.

– Se on kyllä ollut meillä keskusteluissa, mutta siihen ei olla ihan vielä valmiita. Tämä on kuitenkin asia, jonka merkitys kasvaa koko ajan, sanoo Visit Finlandin markkinointijohtaja Heli Jimenez.

Jimenez kertoo, että mainoskuvissa tuodaan hienovaraisemmin esiin kesäsäätä, joka ei läkähdytä aktiivilomalaistakaan. Kuvissa hypitään järveen uimahousuissa, mutta myös melotaan pitkähihaisessa tai peräti takki päällä. Luonto on vihreää ja aina jostain pilkottaa vesi.

Kesäiset saderetket talven revontuliretkien rinnalle?

Ylläksellä retkeilyvälineitä vuokraavan ja retkiä järjestävän Sisu Outdoorin yrittäjä Maikki Ihamuotila ei ole vielä tavannut turisteja, jotka olisivat maininneet lähteneensä hellettä pakoon. Viime aikojen juttutuokiot viittaavat siihen, että heitä saattaa tulla piankin.

– Talvella useampi asiakas sanoi, että viime kesän matka Etelä-Eurooppaan oli liian kuuma. Että täytyy miettiä, tulisiko tänä kesänä Lappiin.

Avaa kuvien katselu Jokiveneet odottavat turisteja Kemijoen rannassa Rovaniemellä. Kuva: Mia Sivula / Yle

Rovaniemeläisen luksushotellin Arctic Treehousen yrittäjä Ilkka Länkinen taas kertoo ihastuksesta, jota Persianlahden alueelta tulleet matkailijat ovat tunteneet viileitä aamuja, sumua ja sadettakin kohtaan. Sana “cool” toimii monessa mielessä positiivisesti.

– Olemme vitsailleet, että sade pitäisi jotenkin saada vielä tuotteistettua, Länkinen naurahtaa.

Dubaissa ja Abu Dhabissa Rovaniemeä alkuvuodesta esitellyt Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen uskoo hänkin, että Lapin kesä on vetovoimainen juuri näin.

– Kuulimme siellä usealta suunnalta, että pakomatkat helteestä suuntautuvat nyt Pohjois-Eurooppaan, kun aiemmin mentiin eteläiseen Eurooppaan.

Myös Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta uskoo, että ilmastonmuutos edesauttaa Lapin kesämatkailun mahdollisuuksia.

Kehtaamista punnitaan matkailumarkkinoinnissa

Matkailulehdissä ja blogeissa on jo useana kesänä listattu matkakohteita sen mukaan, missä pääsee pakoon helteitä. Norja vuonoineen ja Skotlanti linnoineen löytyvät listoilta, mutta Suomi loistaa poissaolollaan.

Espanjalaisetkin ovat innoissaan Norjasta, kertoo David Campano. Suomi on tuntemattomampi ja siksi toisaalta houkutteleva niille, jotka haluavat kokea uutta ja erilaista. Luonto ja väljyys puhuttelevat suurkaupunkien ihmismassojen keskellä.

Campano ei usko, että viileydestä tulee ihan lähivuosina ratkaiseva myyntivaltti, mutta sen osuutta markkinoinnissa kasvatetaan.

– Rakennamme sitä viestiä askel askeleelta. Muutos ei tapahdu yhdessä vuodessa.

Mieltymyksiä on moneen makuun, kaikille hiostava kuumuus ei ole tuskaista. Campano kertoo, että on niitäkin espanjalaisia, jotka matkustavat kesälomallaan Egyptiin.

Oma eettinen pohdintansa on, kuinka paljon matkailuala kehtaa mainostaa Suomea suotuisalla ilmanalalla. Lentomatkailu kun on osaltaan jouduttanut muutosta, joka on tehnyt Välimeren kesäviikoista piinallisia.

Moni lomaansa suunnitteleva sen hyvin muistaa.

– Kuluttajat miettivät eettisiä asioita aiempaa herkemmin, joten matkailutoimijoiden pitää tarkasti pohtia, miten matkakohteita kannattaa markkinoida, toteaa matkailututkija, Lapin ylipiston professori Outi Rantala.