Joonas Konstigin kolumni: Vältä nämä keskustelumokat niin voit olla kesän juhlien sielu

Jos hyvä käytös on sitä, että saa toiset tuntemaan olonsa hyväksi, näiden seurustelutaitojen osaaminen on avain parhaaseen juhlakäytökseen, vinkkaa Konstig.

Valmistujaiset, konfirmaatiot, häät… edessä on kausi täynnä juhlia ja pikkupuhetta. Mutta ei hätää, näillä keskusteluvinkeillä minimoit haukotukset ympärilläsi.

1. Älä valita

Raskas on se ihminen, joka aloittaa tapaamisen valituksella. ”Ei hel**tti tääl on kuuma!” on verbaalinen litsari viattoman keskustelukumppanin poskelle.

Älä lähde juhliin valittamaan. Kukaan ei ylistä kriittisen tarkkaa silmääsi ja ”rehellistä suorapuheisuuttasi”. Liikenne oli kamalaa, pukusi on käynyt tiukaksi tai naamaan on ilmestynyt yön aikana näppy? Ei ole meille ongelma, ellet tee siitä meidän ongelmaamme.

Sen sijaan…. Käännä valitus iloksi. Meinasit valittaa jostakin aiheesta, mutta ehdit viime hetkellä vaihtaa pimeältä puolelta valoisaan.

Kuuma? ”Kyllä tarkenee, aijjettä!”

Huonosti istuva puku? Kehu Marttia, jonka puku taas näyttää skarpilta.

2. Älä suolla mielipiteitä

Mielipiteet ovat kuin unet: ne ovat kiinnostavia lähinnä itselle. Keskustelun taito ei ole sitä, että luettelee mielipiteitään: ”Tää on tosi hyvää, tää on vähän kuivaa, mä tykkään vaniljakastikkeesta, mutta en kinuskikastikkeesta, syreenit on tosi ihania, mutta mä en oo koskaan lämmennyt juhannusruusuille…”

Mitä siihen sanoa: Mäkin tykkään syreeneistä.

Seuraelämän tarkoitus on löytää yhteys toisiin ihmisiin, ei jakaa heitä eri leireihin.

Mielipiteily ei yleensä ole vaarallista kuin kuulijoiden jaksamiselle. Mutta vaarallisia ovat ne mielipiteet, jotka oikeasti jakavat ihmisiä syvemmällä tasolla kuin vanilja- ja kinuskikastikkeen leiriin: elämänkatsomuskysymykset kuten politiikka ja uskonto. Seuraelämän tarkoitus on löytää yhteys toisiin ihmisiin, ei jakaa heitä eri leireihin.

Sen sijaan… Kysy toisten mielipiteitä. Tarkka sosiaalisen elämän filosofi Adolf Freiherr von Knigge (1752—1796) huomautti aikoinaan, että helppo tapa antaa itsestään miellyttävä vaikutelma on kuunnella, kun muut puhuvat. Ihmiset kun rakastavat mielipiteitään, ja jos jaksat kuunnella niitä, olet heistä kiva tyyppi.

Anna siis Markku-sedän avautua uudesta rakkaasta padelharrastuksestaan.

Mutta etkö ole tylsä, jos vain kuuntelet? Tuskin, jos puhuja tykkää aiheestaan ja löytää sinusta kiinnostuneen yleisön. Anna siis Markku-sedän avautua uudesta rakkaasta padelharrastuksestaan. Kokeile, kuinka pitkään saat hänet puhumaan padelin ja tenniksen eroista. (Älä mittaa aikaa kellolla, se on epäkohteliasta.)

Muista kuitenkin että…

3. Älä ole vapaamatkustaja

Seurustelu on elämän pienoismalli: Kummassakin toiset kannattelevat toisia. Jotkut luovat keskustelun ja pitävät sen ilmassa, toiset osallistuvat, kolmannet riippuvat ringissä nauttien muiden työstä.

Kaikkien ihmisten ei luojan kiitos tarvitse olla puheliaita ekstroverttejä. (Mitä siitäkin tulisi?) Mutta ujokin ihminen pystyy antamaan oman panoksensa.

Sen sijaan… Tarjoa energiaa tai jyväsiä. Voit olla iloksi juhlille, vaikka et osaisi edes puhua paikallista kieltä. Olet laittanut itsesi edustavaksi, hymyilet ihmisille, tervehdit heitä, olet valoisa ja sympaattinen. He ovat iloisia siitä, että tulit mukaan tuomaan energiasi.

Jos osaat puhuakin, voit tarjota energian lisäksi kiinnostavia keskustelunjyväsiä. Jotain hienoa on tapahtunut, olet nähnyt kiinnostavan esityksen, lukenut puhuttelevan kirjan, tavannut suurenmoisen ihmisen, kuullut hauskan kaskun tai kiehtovan faktan, vieraillut ihmeellisessä paikassa: anna tämä jyvänen muille. Mieti jo ennen juhliin lähtöä kaksi jyvästä, jotka voit jakaa kenelle tahansa. Se riittää.

Ole suurisieluinen. Se on tarttuvaa.

Tämä ei ole amerikkalaista naminamia taikka yritys maalata elämästä samanlaista kiiltokuvaa kuin somepäivityksissä. Tämä on sitä mitä Aristoteles kutsui suurisieluisuudeksi, magnanimiteetiksi: sitä että toivot muiden parasta ja näet maailmassa kaunista ja hyvää ja kiehtovaa. Et ole Simpsonsien kiusaaja-Nelson, joka nauraa ivallisesti hää-hää, kun joku epäonnistuu. Näet mahdollisuuksia ja onnistumisia; katsot tähtiä, et katuojaa.

Ole suurisieluinen. Se on tarttuvaa. Kaikki pitävät siitä.

Älä kokeile lausua magnanimiteetti kolmen kuohuviinin jälkeen.

Joonas Konstig

Kirjoittaja on espoolainen kirjailija, joka kouluttaa paitsi kiinnostavien kohtausten kirjoittamista, myös tapakulttuuria. Hän on syyllistynyt näihin virheisiin aivan liian usein omaksi hyväkseen.

