Bruce Springsteen esiintyi Italian tulva-alueella kritiikistä huolimatta – tulvien uhriluku nousi jo neljääntoista

Italian pohjoisosassa sijaitsevalla Emilia-Romagnan alueella varoitus vaarallisesta säästä on pysynyt perjantaina voimassa.

Vaikka tulvat ovat viimeisen vuorokauden aikana helpottaneet, maanvyöryriski on alueella yhä korkea. Italiaan on myös saapumassa viikonlopuksi uusia sateita, mikä on herättänyt huolta sekä asukkaiden että pelastusviranomaisten keskuudessa.

Aiemmin tällä viikolla Imolan F1-osakilpailu jouduttiin perumaan, sillä järjestäjät kokivat, ettei kisaviikonlopun turvallinen järjestäminen olisi ollut mahdollista. Alkuviikon pahimmat tulvat osuivat Italiassa Riminin ja Bolognan väliselle alueelle, jonka välissä Imolan kilparata sijaitsee.

Noin 50 kilometriä Bolognan pohjoispuolella sijaitsevassa Ferrarassa Bruce Springsteenin jättikonsertti päätettiin kaikesta huolimatta torstaina järjestää. Konsertin toteutumista on pidetty epäkunnioittavana tulvien uhreja kohtaan, mutta päätös vaikutti saavan myös laajasti kiitosta 50 000-päiseltä yleisöltä.

– Kaiken kärsimyksen keskellä tarvitsemme lisävoimaa asian käsittelyyn ja eteenpäin jatkamiseksi, Italian yleisradioyhtiö Rain haastattelema mies totesi konserttialueen ulkopuolella.

– Kaikesta mudasta huolimatta on hienoa, että konsertti toteutuu. Kaikista kauneinta tässä on se, että kaikki ystäväni saapuivat hyvin kaukaa nähdäkseen hänet [Springsteenin]. Kuulin, että Ferraran konsertti aiottiin aluksi perua, mutta se olisi ollut suuri harmi. Emme yksinkertaisesti voineet perua tätä, toinen Rain haastattelema mies kertoi.

Ferraran pormestari Alan Fabbri pahoittelee, että tietyt ihmiset ovat pitäneet konsertin järjestämistä kriisin keskellä loukkaavana. Fabbri kuitenkin toteaa, ettei suuren kokoluokan tapahtuman peruminen aivan viime hetkellä ole mahdollista.

Springsteen ei itse maininnut tulvia konsertin aikana, mutta aloitusbiisiksi valikoitunut No Surrender koettiin kannustuslauseena tulvien runtelemalle kansalle.

Avaa kuvien katselu Tulvaveden peittämiä autoja Lugon kaupungissa Italiassa 18.5.2023. Kuva: Andreas Solaro / AFP

Pohjois-Italiassa tuhannet ihmiset ovat tällä viikolla joutuneet jättämään kotinsa rankkasateiden aiheuttamien tulvien vuoksi. Useita päiviä jatkuneiden sateiden seurauksena kymmenet joet ovat nousseet yli äyräiden ja aiheuttaneet tulvia ja satoja maanvyöryjä. Toistaiseksi tulvissa on kuollut ainakin 14 ihmistä.

Italian yleisradioyhtiön mukaan yli 10 000 ihmistä on menettänyt tulvissa kotinsa, ja lähes 30 000 kerrotaan olevan ilman sähköä. Tulvien aiheuttamien tuhojen kerrotaan liikkuvan useissa miljardeissa euroissa.