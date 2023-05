Maahan syöksyneessä Hawkissa oli moottorivika, tutkimukset jatkuvat viikonloppuna

Onnettomuuden tutkintaa johtavan Juha Vantilan mukaan moottorin purkutyöt ovat vielä kesken. Nyt on kuitenkin jo selvinnyt, että moottorissa on esimerkiksi sinne kuulumatonta alumiinisulaa.

Maanantaina Keuruulla maahan syöksyneessä Ilmavoimien Hawk-harjoituskoneessa oli moottorivika.

Näin kertoo onnettomuuden tutkintaa johtava insinöörieverstiluutnantti Juha Vantila STT:lle.

Moottorivika on Vantilan mukaan tullut kesken lentotehtävän. Lentäjät yrittivät käynnistää moottoria uudelleen, ja kun tämä ei onnistunut, he tekivät hyppypäätöksen.

Moottorin purkutyöt ovat Vantilan mukaan vielä kesken, mutta jo nyt on selvinnyt, että moottorissa on esimerkiksi sinne kuulumatonta alumiinisulaa.

Ilmasotakoulun johtaja, eversti Vesa Mäntylän mukaan moottoritutkimukset jatkuvat viikonloppuna.

Lentäjät olivat ilmataistelun lennonopettaja ja lento-oppilas, ja he pelastuivat käyttämällä heittoistuimia.

Puolustusvoimien kolmisenkymmentä Hawk-suihkuharjoituskonetta ovat edelleen lentokiellossa.

Moottoriviasta uutisoi aiemmin Keskisuomalainen (siirryt toiseen palveluun).

Työt alueella jatkuvat ensi viikolla

Onnettomuuskoneen jäännökset saatiin tuotua maastosta Tikkakoskelle eilen, kertoo Mäntylä.

Perjantaina maasto saatiin siivottua, ja aluetta siivonnut ja vartioinut osasto pääsi poistumaan paikalta.

Lisää työtä on kuitenkin vielä edessä. Ensi viikolla kunnostetaan paikallisia teitä, ja pilaantuneita maa-alueita.

– Siellä on jäänyt maastoon lentopetrolia, ja sitä on turpeella imeytetty. Ne vaihdetaan alueelta pois, jotta alue jää mahdollisimman hyvään kuntoon, ellei parempaan kuin mitä se on aikaisemmin ollut, kertoo Mäntylä.