New York uppoaa hiljalleen mereen, sanoo tuore tutkimus

Uuden tutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) New Yorkin kaupunki on hiljaa vajoamassa meren alle metropolialueelle rakennettujen valtavien rakennusten painon vuoksi.

Asiasta kertoo muun muassa The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Tutkimuksen mukaan kaupunki vajoaa keskimäärin 1–2 millimetriä vuodessa, mutta tietyissä kaupunginosissa kehitys on kaksi kertaa nopeampaa.

Rakennusten painaessa maaperää alaspäin kaupungin tulvariski kohenee entisestään. New Yorkin kaupunkia ympäröivän meren taso on noussut 22 senttimetrillä sitten vuoden 1950. Viime vuosina merenpinnan nousua on entisestään kiihdyttänyt ilmastonmuutoksen aiheuttamat hirmumyrskyt sekä jäätiköiden sulaminen.

– Asia ei anna syytä välittömään paniikkiin, mutta käynnissä oleva prosessi lisää tulvariskiä, tutkimusryhmää johtanut Tom Parsons toteaa.

Suuri osa New Yorkin suurimmista rakennuksista on rakennettu kallioperän päälle. Parsonsin mukaan rakennusten toistuva alistuminen merivedelle saattaa silti syövyttää terästä ja epävakauttaa rakennuksia.

Tutkimusryhmän mukaan New Yorkin kokemat haasteet tulevat tulevaisuudessa koskemaan yhä useampaa rannikkokaupunkia.

– Mitä pehmeämpi maanperä, sitä enemmän se painuu rakennusten painon vuoksi. Suurten rakennusten rakentaminen New Yorkiin ei ollut virhe, mutta meidän tulee huomioida, että jokainen uusi rakennus tulee painamaan maata hieman alaspäin.