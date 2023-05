Käärijälle uusi niitti kaulapantaan: Cha cha cha oli Britanniassa tämän viikon kuudenneksi myydyin single

Käärijän menestys jatkuu nyt myydyimpien levyjen listalla Britanniassa, kun Cha cha cha on perjantaina julkaistulla brittilistalla kuudes.

Suomen euroviisuedustajan Käärijän Cha cha cha on Britannian kuudenneksi myydyin single tällä viikolla, kertoo virallista myyntilistaa julkaiseva The Official Chart Company (siirryt toiseen palveluun).

Lista julkaistiin perjantai-iltana BBC:n Radio 1:n (siirryt toiseen palveluun) listaohjelmassa. Britannian virallinen lista koostuu latausten, cd- ja vinyylilevyjen sekä ääni- ja videostriimausten myynnistä.

– Valmistautukaa tajuntanne räjähtämiseen, juonsi BBC:n listaohjelman juontaja Jack Sauders Käärijän sisään.

Aiemmin Britannian singlelistalle kärkisijoille suomalaisista ovat onnistuneet ponnistamaan Bomfunk MC ja Freestyler sijalle 2, Darude ja Sandstorm sekä The Rasmus ja In The Shadows molemmat sijalle 3.

Suomen ainoan euroviisuvoittajan Lordin Hard Rock Hallelujah saavutti Britannian myyntilistalla 26. sijan vuonna 2006.

Brittilista heijastaa musiikin kuluttajien ja ostajien makua. Myydyimpien listalle saarivaltakunnassa on vaikea ei-englanninkielisten kappaleiden murtautua.

Esimerkiksi vuoden 2021 viisuvoittajan Måneskinin Zitti e buoni saavutti korkeimmillaan sijan 17.

Jo aiemmin Cha cha cha nousi kaikkien aikojen soitetuimmaksi suomenkieliseksi kappaleeksi Spotifyssa.

Euroviisut vahvasti esillä brittilistalla

Britannian tämän viikon singlelista on muutenkin hyvin euroviisusävytteinen. Parhaiten pärjäsi viisuvoittaja Loreen, jonka Tattoo nousi suoraan Britannian virallisen listan kakkoseksi.

Avaa kuvien katselu Loreen myi tällä viikolla euroviisuartisteista parhaiten Britanniassa. Kuva: Oli Scarff / AFP

Näin hän päihitti oman ennätyksensä vuodelta 2012, jolloin Euphoria pääsi parhaimmillaan brittilistalla kolmoseksi. Se oli Loreenin ainoa listasijoitus tähän asti Britanniassa.

Top 10:stä löytyvät myös Britannian oma viisu I Wrote a Song sijalta 9 ja Norjan viisu Queen of Kings sijalta 10.

Katso Käärijän jäähallikeikka lauantaina kello 20 tästä.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 20.5. kello 23:een saakka.

Lähteet: The Official Chart Company