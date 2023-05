Entisen kriisimaa Kreikan talous on kovassa nosteessa: tässä kuusi syytä, miten se sen teki

Sunnuntaina vaaleihin käyvä Kreikka on onnistunut kampeamaan taloutensa hyvälle uralle. Miten se on sen tehnyt? Kokosimme kuusi asiaa.

Mikä valtio?

Se onnistui vähentämään velkaansa suhteessa bruttokansantuotteeseen nopeammin kuin mikään muu Euroopan maa viime vuonna.

Toisin kuin eurokumppaneillaan, sillä oli myös enemmän tuloja kuin rahankäyttökohteita – sen valtiontalouden perusjäämä oli siis plusmerkkinen vuonna 2022.

Lisäksi sen talous kasvoi huomattavasti nopeammin kuin esimerkiksi Pohjoismaiden, Saksan tai Ranskan.

Maa on Kreikka, jota yhä näkee parjattavan suomalaisissakin some-keskusteluissa taloudenpidon luuseriksi. Tuo kuva ei enää pidä paikkansa. Kreikka on kohentanut talouttaan selvästi viime vuosina.

Päänsärkyä Brysselissä ja Frankfurtissa aiheuttaa nyt Kreikkaa enemmän esimerkiksi suurimman eurotalouden Saksan kitulias talous.

Tietenkin pohjalla käyneellä maalla on vielä pitkä matka velkakriisissä menetettyjen vuosien kuromiseen. Kansa on köyhtynyt ja inflaatio kurittaa kreikkalaisia tiukkojen talouskuurivuosien jälkeen. Velkasuhde on sitkeästi Euroopan korkein.

Vaikka Kreikan pitkän kriisin aiheuttamaa taloudellista ja sosiaalista kurjuutta ei ole saatu täysin parannetuksi, maa on paljon terveemmällä taloustolalla kuin aiemmin käydessään tänään vaaliuurnille.

Kreikan talous kasvoi viime vuonna peräti 5,9 prosenttia huolimatta energiakriisistä, Venäjän hyökkäyksestä ja kiihtyvästä inflaatiosta.

Kreikan talouden tuho ja nousu Kreikka eli vuosia yli varojensa. Sen viranomaiset vääristelivät tilastoja ja jäivät kiinni vuonna 2009. Alkoi kriisi, eikä Kreikka enää pystynyt hoitamaan velkojaan. Koko euroalueen hajoamista epäiltiin. Maalle räätälöitiin kaikkiaan kolme tukipakettia, joista se sai rahoitusta sekä kahdenvälisillä lainoilla että kansainvälisten rahoitusjärjestelmien kautta. Lähes 300 miljardin euron tuet olivat maailmanhistorian suurimmat. Kreikka vapautui EU:n talousvalvonnasta vasta viime syksynä. Se suostui muiden syyniin ja tiukkaan talouskuriin vastineena paketeille, jolla maa pelastettiin velkakriisistä. Maan bruttokansantuote yltää tänä vuonna ensimmäistä kertaa samalle tasolle kuin 2010 velkakriisin alkaessa. Työttömyys on jo puolittunut kriisivuosista, mutta alle 25-vuotiaista nuorista yhä 30 prosenttia on vailla töitä. Myös työllisyydellä mitattuna Kreikka pitää EU-maiden perää Espanjan kera.

Velkasuhde kutistuu inflaation ja talouskasvun ansiosta, kun velan määrä suhteessa Kreikan talouden kokoon pienenee. Maa lyhensi velkaansa suhteessa talouteen 23 prosenttiyksikköä viime vuonna.

Tulevaisuudennäkymät ovat valoisammat kuin monen muun EU-maan. Arvostettu Economist-talouslehti (siirryt toiseen palveluun) kutsuu Kreikkaa jopa Euroopan menestystarinaksi.

Listasimme kuusi syytä, miksi Kreikan talous on ponnistanut pinnalle.

Avaa kuvien katselu Ateenassa avattiin viime lokakuussa uusi metrolinja, jolla pääsee Pireuksen satamasta suoraan lentokentälle. Kreikka on investoinut viime aikoina paljon infrastruktuuriinsa. Kuva: EPA-EFE

1. EU-tuet auttavat investointeja

Kreikan satamiin ja merenkulun infrastruktuuriin tehtiin miljardiluokan investointeja viime vuonna. Niitä ovat sysänneet liikkeelle EU-elpymisrahastosta saadut tuet (siirryt toiseen palveluun).

EU on luvannut maalle yhteensä 18 miljardia euroa tukirahaa lähinnä ilmastonmuutosta ehkäiseviin ja digitalisaatiota edistäviin investointeihin. Tähän mennessä sille on luovutettu rahoista noin 13 miljardia euroa.

Kreikalle jyvitettiin EU-rahoista jättipotti, koska koronapandemia aiheutti siellä suurta tuhoa terveydenhoitojärjestelmän heikkouksien vuoksi, ja kuolleisuus oli suurempaa kuin muualla.

Energiakriisin seurauksena Kreikka on lisännyt investointeja uusiutuvaan energiaan. Se on myös avannut uusia LNG-terminaaleja ja parantanut sähköverkkoja laajassa saaristossaan.

Yksi nykyhallituksen kärkihankkeita on ollut maan digitalisointi. Kreikan investoinnit verkkoihin kilpailevat esimerkiksi Saksan (siirryt toiseen palveluun) kanssa, jossa digikehitys on edennyt hitaasti.

Teknologiateollisuus on alkanut kasvaa pikkuhiljaa. EU-rahoitus ja riskipääoma ruokkivat startup-yrityksiä, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo on jo arviolta kahdeksan miljardia (siirryt toiseen palveluun)euroa. Kymmenen vuotta sitten kasvuyrityksiä ei ollut Kreikassa nimeksikään.

2. Merenkulku voitti pandemiassa

Kreikkaa auttaa sijainti Euroopan, Aasian ja Afrikan risteyksessä. Se on tavaran kauttakulkumaa ja merenkulun suurvalta.

Euroopan ulkomaankaupasta noin 90 prosenttia kulkee meritse. Yli puolet noista merikuljetuksista liikkuu kreikkalaisten omistamilla laivoilla.

Kreikan varustamot ovat investoineet laivoihin ja aluksiin koronapandemiassakin, ja maan kauppalaivasto on vahvistunut suhteessa maailman muihin merenkulkumaihin.

Laivayhtiöt ovat hyötyneet osin venäläisen öljyn kuljetuksista, johon monet muut maailman tankkeriyhtiöt eivät koske.

3. Markkinoita on avattu ulkomaalaisille

Ulkomaalaisia yrityksiä on Kreikassa selvästi enemmän kuin ennen kriisiä.

Esimerkisi maan 14 alueellista lentokenttää on vuodesta 2015 operoinut saksalaisomisteinen Fraport. Pireuksen satamasta enemmistön omistaa kiinalainen Cosco, joka on modernisoinut satamaa.

Ulkomaalaiset ovat auttaneet Kreikkaa ennen kaikkea digitalisaatiossa, koska omasta takaa osaamista ei ennen kriisiä juuri ollut. Maailmanlaajuiset jätit kuten Microsoft ja Pfizer ovat julkistaneet yhteensä miljardien eurojen lippulaivasijoituksia Kreikkaan viime aikoina.

4. Turismi ja yksityinen kulutus on vilkasta

Koronapandemian jälkeen yksityinen kulutus Kreikassa on ollut vilkasta. Turismi takoo ennätyksiä.

Maan turismiministeriön mukaan kuluvasta vuodesta on tulossa vieläkin parempi.

Kiinasta ja Saudi-Arabiasta on jo ennen kesäsesongin alkamista tullut maahan aiempaa enemmän lentoja. Kreikka on lisännyt turismipalvelujensa markkinointia myös esimerkiksi Australiassa.

Iso osa Kreikkaan tulevista suorista ulkomaalaisista sijoituksista meneekin yhä kiinteistöjen ja matkailun kehittämiseen.

Avaa kuvien katselu Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis äänesti sunnuntaina Ateenassa. Hän on nostanut kreikkalaisten minimipalkan velkakriisiä edeltävälle tasolle, mutta Kreikassa on silti yhä paljon köyhyyttä. Kuva: EPA-EFE

5. Veroja on kerätty enemmän

Kreikan julkinen talous oli viime vuonna odotettua paremmassa kunnossa. Se on ennen kaikkea suurempien verotulojen ansiota.

EU-komission mukaan eniten lisääntyivät arvonlisäveron ja välittömien verojen kuten tuloverojen kertymät. Yksi talouskriisistä toipumisen ongelmista on ollut veronkierto.

Sunnuntain vaaleissa uudesta pääministerinpaikasta kilpaileva Kyriakos Mitsotakis lupasi vajaat viisi vuotta sitten valtaan astuessaan veronkevennyksiä, yritysmyönteisiä uudistuksia ja nykyaikaisempaa julkishallintoa.

Mitsotakis on suurelta osin lunastanut lupaukset: useita veroja on alennettu, ulkomaiset suorat sijoitukset ovat nousseet ennätystasolle ja digitaalisia palveluita käytetään entistä laajemmin Kreikan hallinnossa.

6. Velkojien luottamus saatiin takaisin

Sijoittajat ovat taas alkaneet luottaa Kreikan velanmaksukykyyn. Kreikan joukkovelkakirjat eivät ole enää roskaluokkaa heidän silmissään.

Nyt Kreikan velkakirjoilla käydään kauppa suunnilleen samalla tuotolla kuin Italian vastaavilla. Se saa siis jälleen lainaa kohtuuhintaan (siirryt toiseen palveluun) markkinoilta.

Tilannetta on auttanut se, että suurin osa Kreikan julkisesta velasta on velkaa euroalueen viranomaisille. EU on antanut Ateenalle vuosikymmeniä aikaa lainojen takaisinmaksuun vähäisellä korolla.

Kreikan keskuspankin pääjohtaja Yannis Stournaras uskoo (siirryt toiseen palveluun), että luottoluokitukset parantuvat vielä lisää ennen kesää.

Yksi talouden isoimpia kysymyksiä tulevaisuudessa on, miten maa onnistuu säilyttämään rahoitusmarkkinoiden luottamuksen. Siksi Kreikan pitää jatkaa valtionvelan ripeää lyhentämistä ja pyrkiä turvaamaan talouskasvu jatkossakin.

Artikkelin lähteinä on käytetty Eurostatin, EU-komission ja EKP:n julkaisuja sekä laajasti kansainvälistä mediaa.

Artikkelin lähteinä on käytetty Eurostatin, EU-komission ja EKP:n julkaisuja sekä laajasti kansainvälistä mediaa.