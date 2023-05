Kellari täynnä ruskeaa vettä, leirintäalue saarroksissa – katso Lapin tulvien karut seuraukset

Tulvatuhojen torjunta on pitänyt pelastuslaitoksen kiireisenä. Vedenpinta voi nousta joissakin joissa vielä päivien ajan.

Lapin historialliset tulvat ovat aiheuttaneet vahinkoja useissa rakennuksissa.

Pelastuslaitos on suojannut 10–15 rakennusta tulvilta, ja lukuisia kellareita on pumpattu tyhjäksi vedestä. Kellareihin on päätynyt jokiveden lisäksi jätevettä.

Avaa kuvien katselu Tulvavesi oli päässyt valtaamaan omakotitalon kellarin Pellossa lauantaina. Kuva: Timo Metsäjoki / Yle

Näillä näkymin tulvatuhot jäävät Lapissa kuitenkin kohtuullisiksi, arvioi palomestari Ilkka Koskela.

– Tällä hetkellä eletään toivossa, että vesi ei enää juuri nousisi. Nyt aletaan olla historiallisestikin huippulukemissa, Koskela kertoo.

Avaa kuvien katselu Tulva on noussut korkeammalle kuin yli 50 vuoteen. Pellolainen omakotitalo jäi sen saartamaksi. Kuva: Timo Metsäjoki / Yle

Suomen ympäristökeskuksen mukaan Tornionjoen ja Muonionjoen tulva on suurin 55 vuoteen.

Tulva on haitannut myös liikennettä. Valtatie 21 jouduttiin sulkemaan liikenteeltä lauantaina aamupäivällä, kun tulvavesi nousi tielle Ylitorniolla. Liikenne on ohjattu kiertotielle.

– Siellä oli niin paljon vettä, että autot jäivät tien päälle jumiin. Se oli pakko sulkea, Koskela sanoo.

Suomen ympäristökeskuksen ennusteen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Muonionjoen virtaama saavuttaa huippunsa tänään. Tornionjoella tulvan nousu saattaa sen sijaan jatkua jopa alkuviikkoon saakka.

Avaa kuvien katselu Osa pellolaisista on suojannut talojen perustuksia tulvavahingoilta. Kuva: Timo Metsäjoki / Yle

Koskela sanoo toivovansa, että ihmiset olisivat tulvasuojauksen suhteen omatoimisempia. Pelastuslaitos on joutunut esimerkiksi pumppaamaan vettä pois useista kellareista, vaikka pumppaus olisi onnistunut talonomistajilta itsekin.

– Yksityisten ihmisten huoli omasta kiinteistöstä pitäisi olla suurempi, Koskela toteaa.