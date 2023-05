Sudanin taisteluiden osapuolet ovat sopineet viikon tulitauosta

Yli miljoona sudanilaista on joutunut pakenemaan kodeistaan taisteluja. Kuvan pakolaiset ylittivät lauantaina Niili-joen matkallaan Egyptiin.

Sudanin taisteluissa on kuollut satoja ihmisiä, joista suurin osa on siviilejä.

Sudanissa maan asevoimat ja puolisotilaalliset RSF-joukot ovat sopineet viikon kestävästä tulitauosta, kertovat Yhdysvallat ja Saudi-Arabia yhteisessä lausunnossaan.

Tulitauon on määrä alkaa maanantai-iltana Suomen aikaa kello 22.45. Osapuolet ovat neuvotelleet tulitauosta Saudi-Arabian Jeddassa.

– Sopimuksen mukaan osapuolet sopivat helpottavansa humanitaarisen avun toimittamista ja jakelua, palauttavansa keskeiset palvelut ja vetävänsä joukkoja sairaaloista ja välttämättömistä julkisista laitoksista, Yhdysvaltain ulkoministeriön sivuillaan julkaisemassa lausunnossa kerrotaan.

– Osapuolet sopivat lisäksi helpottavansa humanitaaristen toimijoiden ja hyödykkeiden turvallista kulkua.

Taistelevat osapuolet sopivat myös, etteivät ne pyri tavoittelemaan sotilaallista etua taisteluissa ennen tulitauon alkua. Lisäksi osapuolet sopivat, että tulitaukoa voidaan jatkaa osapuolten keskinäisellä sopimuksella.

Huhtikuun puolivälissä alkaneiden taisteluiden aikana on sovittu tulitauoista useasti aiemminkin, mutta taistelut ovat monesti jatkuneet niistä huolimatta.

– Toisin kuin aikaisemmissa tulitauoissa, molemmat osapuolet allekirjoittivat Jeddassa neuvotellun sopimuksen ja sitä tukee tulitauon valvontamekanismi, jolla on paitsi Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian myös kansainvälinen tuki, Saudi-Arabian ulkoministeriö sanoi maan virallisen lehdistöpalvelun julkaisemassa lausunnossa.

Tulevissa neuvotteluissa keskitytään Saudi-Arabian mukaan lisätoimiin, joilla on määrä parantaa siviilien turvallisuutta ja humanitaarisia olosuhteita.

Sudanin taisteluissa on kuollut satoja ihmisiä, joista valtaosa on ollut siviilejä. Lisäksi yli miljoona ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan.

YK on varoittanut nopeasti pahenevasta humanitaarisesta tilanteesta Afrikan pinta-alaltaan kolmanneksi suurimmassa valtiossa.

Perjantaina YK:n humanitaaristen asioiden alipääsihteeri Martin Griffiths sanoi myöntäneensä 22 miljoonaa dollaria avustusta Sudanin väkivaltaisuuksia pakenevien auttamiseksi. Varat on tarkoitus ohjata Sudanin naapurimaille Tshadiin, Keski-Afrikan tasavaltaan, Egyptiin ja Etelä-Sudaniin, jotka ovat ottaneet vastaan Sudanista paenneita ihmisiä. Yhdysvallat on luvannut 103 miljoonaa dollaria Sudanille ja sen naapurimaille pakolaisten auttamiseksi.