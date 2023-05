Kulkue osoitti mieltä tapahtumakeskusta vastaan – ”Save Suvilahti” -huudot raikuivat rumpujen soidessa

Kaikkien Helsinki -mielenilmauksessa osoitettiin mieltä Suvilahteen kaavailtua tapahtumakeskusta vastaan, puolustaen vapaata kaupunkitilaa.

Tapahtumakeskus eli Event Hub on uusi alueelle suunniteltu kulttuurirakennus, joka on kooltaan 12 100 kerrosneliötä. Alue rajautuu Leonkadun, Koksikadun, Vilhonvuorenkadun ja uuden Kaasutehtaankadun väliin.

Hankkeen kasvoina on toiminut näyttelijänä ja juontajana toiminut Mikko Leppilampi, joka on Event Hubin hallituksen puheenjohtaja.

Kaikkien Helsinki -mielenilmaus alkoi yhdeltä iltapäivällä Hakaniemestä Viherniemenpuistosta, josta kulkue liikkui Hämeentien ja Vilhovuorenkadun kautta Suvilahteen.

Poliisi arvion mukaan kulkueeseen osallistui vajaat 600 henkilöä.

Tapahtumaan osallistunut Eeva Nieminen kertoo, että Suvilahti on merkittävä paikka Helsingille.

– Minusta on tärkeää, että on muitakin paikkoja kokoontua kuin sisätilat tai maksulliset tapahtumat, Nieminen sanoo.

Samassa seurueessa oleva Ville Tuominen kertoo, että tapahtuman väenpaljous kertoo paikan merkityksellisyydestä.

– Kyllä olisi peiliinkatsomisen paikka. Kun näin paljon ihmisiä lähtee liikenteeseen, niin ei tässä minkään pienen asian takia marssita, Tuominen sanoo.

Avaa kuvien katselu Useilla mielenilmaukseen osallistuneilla oli lippuja, joissa otettiin kantaa vapaan kaupunkitilan puolesta. Kuva: Kaarlo Kulmanen / Yle

Tapahtuman järjestäjänä toimiva Oona Markkanen on tyytyväinen siihen, kuinka moni on saapunut mielenilmaukseen. Hän sanoo, että tunnelma on ollut hyvä.

– Pääosin ihmiset ovat olleet hyvällä fiiliksellä. Samalla myös olo on haikea ja huolestunut paikan tulevaisuuden puolesta, Markkanen sanoo.

Markkasen mukaan se tapa, millä Helsinkiä rakennetaan ja päätöksiä tehdään, tuntuu epätasa-arvoiselta.

– Tuntuu siltä, ettei kaupunkilaisia kuunnella. Raha tuntuu menevän kaikissa päätöksissä ihmisten edelle, Hän sanoo.

Markkanen toivoo, että kaupungilla olisi tahtotilaa keksiä Suvilahteen muuta kuin alueelle suunniteltu tapahtumakeskus.

– Tälle alueelle olisi muitakin käyttötarkoituksia kuin Event Hub ja sen yhteyteen suunniteltu hotelli ja toimistot, Markkanen sanoo.

Markkanen kertoo, että Suvilahti DIY on monella tapaa merkityksellinen. DIY on lyhenne sanoinsta ”Do it yourself” ja sillä kuvataan, että jokin on itse tai talkootyönä tehty. Suvilahden skeittiparkki on rakentunut pikkuhiljaa noin kymmenen vuoden aikana talkoovoimin.

– Tämä paikka on tietysti tärkeä skeittareille, mutta myös yleiselle hengaamiselle. Täällä kuvataan myös paljon mainoksia. Paikkaa on käytetty myös Helsingin kaupungin mainonnassa. Paikka on vetää myös turisteja puoleensa, Markkanen sanoo.

Tapahtuman Facebooksivuilla sanotaan, että tapahtumassa vastustetaan (siirryt toiseen palveluun) toimisto-, hotelli- ja viihdekeskustoimintaa sisältävän Event Hubin rakentamista Suvilahteen. Samassa kerrotaan, että hanke tuhoaisi maailmankuulun DIY-kulttuuritilan.

Avaa kuvien katselu Tapahtuman osallistujat istahtivat skeittiparkin reunustoille kuuntelemaan livemusiikkia ja puheita. Kuva: Kaarlo Kulmanen / Yle

Tapahtumaan osallistunut Henry Laine on sitä mieltä että paikka on maailmanlaajuisella mittarilla ainutlaatuinen.

– Paikalla on hyviä kerrannaisvaikutuksia sen ympärillä oleville asioille ja alueille, Laine sanoo.

Laine sanoo, että tapahtumassa on ollut hyvä tunnelma ja tunnelmasta voi aistia sen, että ihmisllä on kova tahtotila paikan säilyttämiseksi.

Hän haluaa liputtaa luonnollisesti syntyneiden kulttuurikohteiden puolesta. Laine ei ole alueiden kehittämistä vastaan, mutta hän karttaa sitä, että ostoskeskus Redin läheisyyteen rakennetaan toinen keskittymä.

– Paikan muuttaminen olisi hyvin lyhytnäköistä kaupunkikulttuurin kehittämistä, hän sanoo.