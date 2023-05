”Näin kovassa motissa ei ehkä ole oltu koskaan”, sanoo lappilaismaanviljelijä, jonka tila on tulvan vallassa

Maanviljelijä Mikko Savikujan tila on saarroksissa. Sinne pääsee tällä hetkellä vain traktorilla, sillä sitä ympäröivät pellot ja tie ovat veden valtaamina.

Kevätkylvöt pitäisi saada hoidettua kesäkuun puoleenväliin mennessä, mutta se ei tule onnistumaan, Savikuja sanoo.

– Ei ole mahdollista, jos ei riisiä viljele.

Poikkeuksellisen kova tulva jatkuu edelleen Länsi-Lapissa. Tornionjoen vedenkorkeus on noussut Torniossa ja Ylitorniolla eilisestä noin 30 senttimetriä, ja nousun odotetaan jatkuvan ainakin ensi yöhön saakka. Joen yläjuoksulla Pellossa vedenkorkeus on jo kääntynyt laskuun.

Jos ennusteet toteutuvat, vedenkorkeus nousee Torniossa ja Ylitorniolla samalle tasolle kuin vuoden 1968 suurtulvassa. Näin suuri tulva toistuu keskimäärin kerran sadassa vuodessa, kertoo Suomen ympäristökeskus.

Avaa kuvien katselu Mikko Savikujan pellot ovat veden vallassa. Maatilalle pääsee tällä hetkellä vain traktorilla. Kuva: Risto Koskinen / Yle

Vesi puskee sisään viemäreistä

Länsi-Lapin tulvat ovat aiheuttaneet Lapin pelastuslaitokselle kymmeniä tehtäviä. Pelastuslaitoksen viikonloppu on jatkunut sunnuntainakin kiireisenä, kertoo Lapin pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Risto Tolonen.

Pelastuslaitoksen päivä on kulunut talojen suojaamisessa ja kellareiden pumppaamisessa vedestä. Tolosen mukaan vesi on tulvinut moniin taloihin viemäreiden kautta.

– Pellossa tilanne alkaa helpottua. Torniossa taas ihmiset ovat enenevissä määrin alkaneet soitella hätäkeskukseen, Tolonen kertoo.

Tulva ei kuitenkaan ole tähän asti aiheuttanut merkittäviä vahinkoja. Pelastuslaitoksen tiedossa ei myöskään ole, että ihmisiä olisi joutunut vaaraan tulvan takia.

Autoja jouduttiin hinaamaan pois vedestä Ylitorniolla sunnuntaina.

Savikuja ei ole erityisen harmissaan tulvasta, vaikka se aiheuttaakin hänelle lisätyötä ja peltojen satomääräkin todennäköisesti heikkenee. Hän on kokenut tulvia ennenkin.

– Tämähän on kyllä tuttua, mutta näin kovassa motissa ei ehkä ole oltu koskaan.

Haitat jäävät loppujen lopuksi pieniksi, ja tulviin nyt on vain varauduttava, Savikuja toteaa.

– Kyllä se luonto aina vähän yllättää jollain tavalla.

Vesi tulvii autoihin

Tulva haittaa myös autoilua. Esimerkiksi Ylitorniolla Kilpisjärvelle johtava Valtatie 21 on edelleen poikki useammasta kohdasta. Myöskään Suomen ja Ruotsin rajaa ei pääse ylittämään Ylitorniolla.

Autoilijoita on ohjattu kiertoteille, mutta se ei ole kaikkia kuskeja pysäyttänyt. Hinausauton kuljettaja Helge Johansson kertoo hakeneensa jo useamman auton kuskeineen pois veden keskeltä, kun heidän autonsa ovat hyytyneet veden voimasta.

– Vettä on varmaan ollut yllättävän paljon tiellä. Ajaminen on sujunutkin, kunnes on tullut joku aalto vastaan ja auto on vetänyt vettä sisään. Silloinhan se matka loppuu siihen, Johansson kuvailee.

Pahimmillaan vesi voi särkeä auton moottorin ja sähkölaitteita. Johanssonin korkea ja järeä hinausautokin on ollut kovilla, ja välillä sillä on päässyt liikkumaan vedessä vain juuri ja juuri.

– Toivottavasti kukaan ei enää ajelisi noihin vesiin.

