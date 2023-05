Torniossa ja Ylitorniolla on edelleen teitä poikki – vedenkorkeus pysyttelee huippulukemissa vielä pari päivää

Ylitorniolla on tulvan vuoksi ollut hinausautolle töitä.

Tornionjoen tulvatilanne on kuitenkin pikkuhiljaa rauhoittumaan päin. Ainakin Torniossa vedenkorkeuden nousu on pysähtynyt.

Tornionjoen tulvatilanne on rauhoittumassa. Vedenkorkeus Torniossa on pysynyt samassa lukemassa viime tuntien ajan, eli veden nousu on ainakin hidastunut merkittävästi.

Muualla Tornionjoella tulvahuippu on saavutettu jo aiemmin.

Lapin pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Risto Tolonen muistuttaa, että vesi on edelleen korkealla, ja Tornion lisäksi Ylitorniolla on vielä teitä poikki.

Fintrafficin mukaan Tornionlaaksossa on tällä hetkellä kymmenkunta tietä poikki. Tulvavesi on katkaissut VT 21:n Ylitornion kohdalla ja liikenne kulkee kiertotietä.

Lapin pelastuslaitoksella ei ollut yhtään tulvaan liittyvää tehtävää sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Ely-keskuksen vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen kertoo, että Tornion tulva on suunnilleen yhtä suuri kuin vuoden 1968 ennätystulva.

– Oletan, että vedenkorkeus Torniossa on kääntymässä laskuun. Arvelen, että se kuitenkin pysyy huippulukemissa 1–2 päivää, Karjalainen sanoo.

