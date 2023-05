Venäjä tehnyt iskuja Ukrainassa, räjähdyksiä Odessan ja Zaporizhzhjan alueilla

Uutissivusto Kyiv Independentin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Odessan ja Zaporizhzhjan alueilla on raportoitu myöhään eilen illalla useista räjähdyksistä.

Sivuston mukaan paikallinen media kertoo Venäjän iskeneen Odessaan lennokeilla, todennäköisesti iranilaisvalmisteisilla Shahedeilla.

Ukrainan ilmapuolustuksen kerrotaan ampuneen alas yhden Venäjän lennokeista, kun taas muiden kerrottiin voineen jatkaa matkaansa pohjoiseen kohti Zaporizhzhjan ja Dnipropetrovskin alueita.

Lisäksi ilmassa on kerrottu olleen ainakin kolme venäläistä TU-95-pommikonetta.

Kyiv Independent (siirryt toiseen palveluun) ja Ukrainan valtiollinen uutistoimisto Ukrinform kertovat (siirryt toiseen palveluun), että Venäjä on eilen myös pommittanut seitsemää yhteisöä Sumyn alueella.

Kranaatti- ja tykistötulessa on vahingoittunut asuintaloja, mutta henkilövahingoista ei ole ilmoitettu.

ISW: Ukraina myöntänyt hiljaisesti Bahmutin valuneen Wagnerin kynsiin

Venäläisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin joukot ovat todennäköisesti vallanneet viimeisetkin alueet Bahmutin kaupungin länsiosassa, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) (siirryt toiseen palveluun).

– Tänään Venäjän joukot ovat Bahmutissa, mutta Bahmut ei ole Venäjän miehittämä, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi tiedotustilaisuudessa sunnuntaina.

Toukokuun 21. päivänä julkaistussa ja sijaintitiedoiltaan varmistetussa videossa näkyy, kuinka Wagnerin joukot nostavat Venäjän ja Wagnerin lippuja asuinrakennuksen huipulle läntisimmässä Bahmutissa.

Ukraina keskittynee vastahyökkäyksiin kaupungin laitamilla

Ukrainan maajoukkojen komentaja kertoi sunnuntaina ukrainalaissotilaiden etenevän kaupungin laitamilla. ISW arvioikin Ukrainan keskittyvän vastahyökkäyksiin Bahmutin laitamilla.

Avaa kuvien katselu Kuva: Tommi Pylkkö / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maljar on puolestaan väittänyt sosiaalisessa mediassa, että Ukrainan joukot ovat osittain piirittäneet Bahmutin, mikä tekee hänen mukaansa sinne edenneiden venäläisjoukkojen aseman hyvin vaikeaksi.

Zelenskyi vertasi Bahmutia atomipommin jälkeiseen Hiroshimaan

Wagnerin joukot ovat yrittäneet vallata Bahmutia kuukausien ajan ja mitä ilmeisimmin kärsineet samalla valtavia tappioita, kuten myös kaupunkia puolustavat Ukrainan joukot.

Avaa kuvien katselu Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi Japanin G7-kokouksessa Hiroshimassa. Kuva: EPA

Ukrainalaispresidentti Zelenskyi vertasi Bahmutin tuhoa sunnuntaina Japanissa G7-kokouksessa isäntäkaupunki Hiroshimaan sen jälkeen, kun sinne pudotettiin atomipommi vuonna 1945.

Hänen mukaansa Bahmutissa ei ole mitään elossa ja kaikki rakennukset on tuhottu.