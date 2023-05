Nyt se lopulta tapahtui – Varkauden akkutehtaalla on uusi omistaja

Varkauden akkutehdas on saanut uuden omistajan. Ostaja on Virossa ja Saksassa toimiva Skeleton Technologies, joka on globaali energian varastoinnin kehittäjä ja valmistaja kuljetus-, verkko-, auto- ja teollisuussovelluksiin.

Yhtiö kertoo tiedotteessa perustavansa myös tutkimus- ja tuotekehitystiimiin Aalto yliopiston läheisyyteen, jota johtaa Kai Vuorilehto. Hän on tutkinut akkuja vuosikausia ja kehittänyt litiumioni-akkuja Varkaudessa aiemmin toimineessa European Batteries -yrityksessä ja Aalto-yliopistossa.

Yhtiö teki kevättalven aikana tehtaan koneille ja laitteille testejä. Konkurssipesästä kerrottiin tuossa vaiheessa, että tehdas on sellaisessa kunnossa kuin ostaja on sen olettanut olevan. Testeille oli itse asiassa varattu kuukauden lisäaika, jota ostaja ei katsonut tarpeelliseksi.

Konkurssipesän kanssa tehtävään kauppaan kuuluvat tehtaan koneet ja laitteet. Uusi yhtiö on asettumassa tiloihin vuokralaiseksi. Tilat omistaa Keski-Savon teollisuuskylä Oy, joka on Varkauden kaupungin tytäryhtiö.

Akkutehtaan ensimmäinen yhtiö oli European Batteries, joka teki konkurssin vuonna 2013. Konkurssipesän osti vuonna 2015 venäläis-yhdysvaltalainen liikemies. Yhtiön nimeksi tuli European Battery Technologies. Se päätyi konkurssiin vuonna 2019. Ylen tekemässä selvityksessä kävi ilmi, että European Battery Technologies ei valmistanut akkuja koko toimintansa aikana.

Konkurssin myötä teollisuuskylältä jäi saamatta vuokria, eikä se voinut hoitaa akkutehtaan tilojen lainojen lyhennyksiä ja korkoja. Varkauden kaupunki on joutunut maksamaan niitä takaajana yli kaksi miljoonaa euroa.

Juttua päivitetään.