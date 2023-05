Evaleena Vuorenmaa kuurasi loppusiivouksessa niin uunin, roskikset kuin liesituulettimen osat, mutta menetti silti vuokravakuutensa

Tamperelaisen Evaleena Vuorenmaan mielestä vuokranantaja pidätti hänen 250 euron vakuutensa täysin syyttä.

Vuorenmaa muutti asunnonvälittäjä Retalta vuokraamastaan asunnosta pois helmikuun lopussa. Hän siivosi lähtiessään asunnon ja otti varmuuden vuoksi vielä videota todistukseksi.

Kaksi kuukautta muuton jälkeen Retalta tuli lasku. Sen mukaan yhtiö oli pidättänyt vakuuden vuokranantajalle vahingonkorvauksena puutteellisesta siivouksesta.

Yhtiö ei tarkentanut, millaisia puutteet olivat.

– Olin aika tyrmistynyt, koska me kahden ystäväni kanssa siivosimme kämpän putipuhtaaksi, Vuorenmaa sanoo.

Vuorenmaata hämmensi myös se, että tieto tuli niin myöhään.

– Odotin vain koko ajan, koska vuokravakuusrahat tulevat taas takaisin tilille.

Laskuun ei tullut muutosta, vaikka Vuorenmaa sai puhelimen päähän Retan asuntotarkastajan.

Vuokrasuhteessa vuokralainen antaa usein vakuuden vuokranantajan haltuun vuokranmaksun ja huoneiston hyvän hoidon turvaamiseksi.

Evaleena Vuorenmaa odottaa nyt, onko hänen tekemästään kirjallisesta reklamaatiosta apua vuokravakuuden takaisin saamiseksi.

Kiistoja enemmän kuin ennen

Vuokra-asunnon loppusiivouksen tasoon liittyvät kiistat vaikuttavat lisääntyneen, kun yleinen taloustilanne on kiristynyt. Kiistoihin liittyvät yhteydenotot vuokralaisten asioita edistävään yhdistykseen ovat yleistyneet.

Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita sanoo, että vuokranantajat ovat ainakin viime kesän jälkeen selvästi kiristäneet vaateitaan osin perustellusti, mutta osin myös perusteettomasti.

– Talouden tiukkeneminen näkyy aina siinä, että vuokranantajien vaatimustaso kasvaa.

Vuokralaisten toiminnanjohtajan Anne Viidan mukaan vuokralaiset kiistelevät loppusiivouksen tasosta sekä yksittäisten vuokranantajien että isojen vuokrayhtiöiden kanssa.

Retta pitää poikkeustapauksena

Retan mukaan Vuorenmaan tapaus on harvinainen poikkeama yhtiön yleisestä käytännöstä.

Retan yksikön päällikkönä Tampereen alueella toimiva Sanna Mäntynen sanoo, että yleensä yhtiö ilmoittaa vakuuden pidättämisestä vuokralaiselle etukäteen. Muuttotarkastus tehdään useimmiten asuttuun asuntoon ennen kuin asukas on muuttanut pois.

– Silloin arvioidaan lähinnä sitä, onko asunnon kuluminen normaalia.

Asuntotarkastaja ottaa yleensä kuvia asunnosta tarkastuksen aikana.

Asunnon tyhjennyttyä muuton jälkeen Retta ei tee tarkastuksia suurimmassa osassa vuokra-asuntoja.

– Asuntoa ei nähdä tyhjänä ennen kuin sinne tulee uusi asukas.

Vuokranantaja voi pidättää vakuutta, jos pois muuttanut asukas on selvästi jättänyt jotakin siivoamatta.

Jos asunto on uuden asukkaan mielestä likainen, Retta voi tehdä asuntoon uuden tarkastuksen.

Sanna Mäntysen mukaan heillä on harvinaista, että asunto on pitkään tyhjillään ennen uuden asukkaan muuttoa.

– Usein seuraava asukas saattaa tulla asuntoon jo tunnin päästä siitä, kun entinen on muuttanut pois. Jos asunnossa ei todeta mitään poikkeavaa, vakuuden käsittely sujuu nopeasti.

Jos vuokralainen kokee, että Retta on pidättänyt vakuuden aiheettomasti, hän voi tehdä kirjallisen reklamaation. Retta käsittelee jokaisen reklamaation ja ottaa vuokralaisen mahdollisen video- tai kuvamateriaalin huomioon.

Tosin Mäntysen mukaan kuva ei ole paras mahdollinen mittari.

– Reklamaatioissa kuvien kautta voi olla vaikea nähdä, onko pinta tahmea, Mäntynen sanoo.

Pidättämisessä kesti liian pitkään

Vuokralaisten toiminnanjohtajan Anne Viidan mielestä Vuorenmaan tapauksessa kesti liian kauan vuokrasopimuksen päättymisen ja vakuuden pidättämisen välissä.

Lisäksi hän arvostelee tiedotuksen puutetta.

– Jos ammattimainen vuokranantaja on todella näin pitkään pidättänyt vakuutta eikä ole kertonut, mihin sitä käytetään, niin eipä voi sanoa, että on hyvin toimittu, Viita sanoo.

Viidan mukaan vuokranantajan pitäisi parissa viikossa saada päätettyä, pidättääkö vakuutta vai ei.

Hän neuvoo, että tällainen kiista on syytä viedä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, varsinkin kun vuokralaisella on kuvamateriaalia ja asuntoa on ollut siivoamassa muita hänen lisäkseen.

Kuluttajariitalautakuntaan tulee vuosittain käsittelyyn keskimäärin runsaat 200 vuokravakuuksia koskevaa kiistaa. Lautakunnassa mahdollinen kiistojen määrän kasvu ei ainakaan vielä näy.

Kiistan käsittely lautakunnassa kestää arviolta runsaan vuoden.

Kuluttajaliitto haluaa lakiin selvän määräajan

Kuluttajaliitto toivoo muutosta vuokravakuutta koskevaan lakiin.

– Laissa pitäisi olla selvä määräaika, johon mennessä vakuus pitäisi palauttaa, sanoo Kuluttajaliiton juristi Kristel Pynnönen-Andersson.

Hän sanoo, että Kuluttajaliiton neuvontaan tulee lähes joka päivä ainakin yksi vakuuteen liittyvä kysely.

Yhteydenottojen perusteella vuokranantajat hoitavat usein hyvin hitaasti vakuuden pidättämiseen liittyviä asioita.

Tämän vuoksi voi esimerkiksi kestää kauan ennen kuin vuokralainen saa tietää, millaisen summan vuokranantaja lopulta vuokralaiselta pidättää.

– Vuokranantajien puolella on laiminlyöntejä, Pynnönen-Andersson sanoo.

Vakuuden hyvät käytännöt vuokrasuhteessa Vuokralaisen ja vuokranantajan olisi hyvä pitää yhteinen loppukatselmus, kun avaimet luovutetaan.

Jos puutteita ei ole, vakuus pitää palauttaa vuokralaiselle heti, kun vuokrasopimus päättyy.

Jos vuokranantaja aikoo pidättää vakuutta, vuokranantajan pitää ilmoittaa tästä viipymättä vuokralaiselle etukäteen.

Vuokranantaja voi pidättää vakuutta esimerkiksi, jos huoneistossa on rikottu jotakin tai selvästi jätetty siivoamatta.

Hyvän vuokratavan mukaan on hyvä antaa vuokralaisen parantaa siivouksen tasoa, jos tämä on mahdollista. Lähteet: Vuokralaiset ry, Kuluttajaliitto

