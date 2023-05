Lieskat ja paukahdukset säestivät 28 vuotta luonnon armoilla olleen yksimoottorisen ”Elinan” käynnistymistä

23-vuotias Otto Ruohola pääsi käynnistämään yksimoottorisen Antonov AN-2-lentokoneen, joka oli seissyt pitempään kuin hän on elänyt. Koneharrastaja remontoi sen käyntikuntoon noin kuukaudessa.

Vuonna 1995 Rovaniemen lentokentän reunalle jätetyn Antonov AN-2 moottori yski ja paukkui käyntiin helatorstaina. Elinaksi kutsutun vanhan venäläisen lentokoneen nykyinen omistaja Otto Ruohola pystyi viimein kokeilemaan käynnistämistä, kun hän sai ulkomailta tilatut osat asennettua paikoilleen Antonoviin.

– Kaasuttimen osa ja hävinneiden mittareiden tilalle sopivat mittarit saimme Unkarista.

Otto Ruohola oli puhunut koneen aiemman omistajan Matti Jäntin kanssa moottorin kunnostamisesta ja käynnistämisestä useaan otteeseen.

Jäntti kertoo antaneensa yksityiskohtaisia tietoja ja vinkkejä siitä kuinka Antonov AN-2 koneen moottori pitää käynnistää.

– Olimme Hakkaraisen Esan kanssa Ukrainassa Krementšukin kaupungissa lentokoulussa kaksi viikkoa koneen tyyppikoulutuksessa 1990–luvun alussa. Siellä opimme kaikki mahdolliset niksit ja temput, joita Antonov AN-2 vaatii.

Jäntti kertoo opastaneensa Ruoholaa muun muassa moottoriöljyjen laskemisessa. Se täytyy tehdä moottorista pakosarjan kautta. Hyvän opastuksen ja hillittömän innostuksen ansiosta Otto Ruohola on saanut pahoin ränsistyneen koneen ja moottorin kursittua kasaan reilussa kuukaudessa.

Ruoholan mukaan helatorstain käynnistysyritykset jouduttiin pitämään lyhyinä varmuuden vuoksi.

– En pystynyt mitenkään valvomaan moottorin öljynpaineita, siksi moottoria ei voinut pitää käynnissä pitkään. Moottori kävi alkuun pätkien ja paukahdellen, mutta myöhemmillä kerroilla moottori kävi jo tasaisemmin.

Ruohola teetti moottoriin pari öljynletkua ja asensi erillisen öljynpaine- ja lämpömittarin joiden avulla moottorin kuumenemista ja voitelua voi seurata.

Jonkin verran Ruohola on ollut myös yhteydessä ulkomaille, koska Euroopassa on yhä varsin useita Antonov AN-2 koneita käytössä. Yhden Viroon rekisteröidyn lentokuntoisen koneen omistaja on suomalainen yrittäjä ja lentokoneharrastaja.

Avaa kuvien katselu Kadonneiden mittareiden tilalle Ruohola tilasi uudet Unkarista. Kuva: Otto Ruohola

Ruoholan erikoinen konehanke on kiinnostanut

Ylellä aiemmin julkaistun, Elinan uudesta elämästä kertoneen verkkojutun jälkeen uuden omistajan puhelin ja sähköposti alkoivat laulaa viesteistä.

Ruoholaan on ottanut yhteyttä kymmenet sellaiset ihmiset, jotka ovat aikoinaan olleet tekemisissä Elinaksi kutsutun lentokoneen kanssa. Useimmat muistelevat aikoja, jolloin Jäntti ja Hakkarainen kiersivät erilaisissa tapahtumissa Elinan kanssa.

Ruohola on saanut sähköpostiin kymmeniä kuvia, joissa ihmiset ovat olleet Elinan kyydissä tai poseeraavat koneen vieressä.

Antonov AN-2 on aikanaan osallistunut lentonäytöksiin ainakin Kemijärven Ketolassa, Rovaniemellä, Pudasjärvellä ja myöhemmin myös Oulun Ahmosuolla. Näissä tilaisuuksissa monet näytösvieraat pääsivät myös lennolle.

Lentokone on ollut jossain vaiheessa historiaansa myös ammattiin opiskelleiden ihmeteltävä. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUsta otettiin myös yhteyttä Ruoholaan ja kerrottiin, että REDUn lentokoneasennusyksikön kaapissa on ollut vuosikaudet avainnippu, jossa kiinni oleva lappu viittaa Elinaan.

Matti Jäntti epäilee kyseessä olevan Elinan avaimet. Ainoastaan koneen ovessa on lukko ja avain on hyvin yksinkertainen. Oven avainta lukuun ottamatta Jäntti on mielestään luovuttanut kaikki avaimet edelliselle omistajalle. Lopullinen varmuus avaimista selviää sitten kun Ruohola saa ne postitse itselleen.