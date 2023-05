Järjestäjä perui metallifestivaalin Himoksella, koska festariliput ovat kallistuneet ja kävijöillä on muutakin ostettavaa

Hintojen nousu nostaa kesän festivaalilippujen hintoja, ja samalla kuluttajat ovat yhä harkitsevampia rahankäytössään. Esimerkiksi elokuuksi Himos Metal Festivalia järjestänyt Extra Large Music oy kertoi viime viikolla peruvansa tapahtuman vähäisen kysynnän vuoksi.

Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty hevimusiikkifestivaali veti Jämsän Himokselle 10 000 kävijää.

Perumisen taustalla ovat järjestäjän mukaan kuluttajien varovaisuus, alan koventunut kilpailu sekä kohonneet tuotantokustannukset.

– Liput ostetaan yhä varsin myöhään ja nousseiden elinkustannusten vuoksi kuluttajat tekevät harkittuja valintoja laajasta joukosta tarjontaa, tapahtuman tuotanto kertoo tiedotteella.

Aidat, lavat ja henkilöstö kallistuneet

Useita isoja festivaaleja järjestävän Nelonen Media Liven mukaan hintojen nousu tuntuu voimakkaasti tapahtumajärjestämisessä.

– Kustannukset alihankintaketjussa ovat nousseet aika valtaviakin määriä, mikä väistämättä rasittaa tapahtumabudjettia, sanoo muun muassa Jyväskylän Suomi Pop -tapahtuman ja Hyvinkään Rockfestin tuotannoista vastaava Anniina Havukainen.

– Tarvitaan tapahtumainfraa, aitoja, lavoja ja toisaalta henkilöstöä. Kaikissa näissä on ollut omat korotuksensa.

Nelonen Media Live järjestää muun muassa Jämsän Himoksen ja Tahkon juhannusfestivaalit, Iskelmä-festivaalit Porissa ja Jämsässä sekä Tammerfestin Tampereella.

Havukaisen mukaan nousupainetta hinnoissa on pyritty taklaamaan hinnoitteluportailla. Halvimmalla lipun sai, jos oli liikkeellä heti edellisen tapahtuman päätyttyä. Esimerkiksi tulevan kesän Suomi Pop -festivaalille sai kolmen päivän lipun heti viime kesän tapahtuman päätyttyä 99 euron hintaan.

– Vielä syksyllä ja joulun alla myytiin aika edukkaitakin lippuja, mutta nyt ollaan siinä tilanteessa, että kun kulut nousevat, hinnoitteluportaita on jouduttu tekemään lisää, Havukainen kertoo.

Festaripäivistä ehkä tingitään

Jyväskylässä Suomi Pop -festivaalin yhden päivän lippu maksaa nyt 95 euroa, mikä on viisi euroa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Havukaisen mukaan hinnat ovat nousseet eniten usein VIP-lippujen kohdalla, koska niissä palveluakin on enemmän.

Festivaalikesästä järjestäjä odottaa talouspaineista huolimatta positiivista.

– Aiemmin on saatettu olla useampana päivänä, mutta nyt ehkä valitaankin se yksi päivä, jolloin esiintymässä on oma suosikkiartisti. Oletus on kuitenkin, että kun festivaaleilla halutaan tehdä kesämuistoja, ei rahankäyttö ehkä ole niin harkittua kuin se on normaalissa arjessa, Havukainen toteaa.