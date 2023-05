Tampereen uusi taideratikka tuo järviluonnon keskelle kaupunkia

Neljäs taideratikka on kunnianosoitus Suomen luonnolle ja järville. Uusia ideoita Tampereen tuleviin taideratikoihin aletaan etsiä mahdollisesti vielä tämän vuoden puolella.

Tampereen taideratikka on saanut taas uuden ilmeen. Uusi taideteos kantaa nimeä Matkalla järvien välissä, ja sen on suunnitellut Tomi Ivalo.

Kyseessä on jo neljäs taideratikka. Ratikka aloittaa liikennöimisen huomenna tiistaina 23. toukokuuta, ja se näkyy Tampereen katukuvassa ensi jouluun asti.

Ratikan kylkien lisäksi taide levittäytyy nyt myös vaunujen sisälle. Kolmesta moduulista muodostuva vaunukokonaisuus on koristeltu järviluonnon eläimillä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun taideratikassa on käytetty valokuvia.

Valokuvien lisäksi taideratikassa on käytetty teemaan sopivaa äänimaailmaa. Teoksiin sopivia luontoääniä voi kuunnella skannaamalla taideratikasta löytyvän QR-koodin tai vierailemalla ratikan verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Avaa kuvien katselu Uudessa taideratikassa järviluonto näkyy myös vaunun sisällä. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Ratikan kyljet ovat keskenään erilaiset. Teoksen sininen puoli on nimeltään Näsijärven sinisen päivän hetki, kun taas toinen, punertava puoli on Pyhäjärven kultainen iltahetki.

Ivalo haluaa teoksellaan korostaa luonnon tärkeyttä ihmisille. Hän toivoo, että ihmiset pystyvät uuden taideratikan myötä nauttimaan luonnosta ja sen rauhoittavasta vaikutuksesta myös kiireisen arjen keskellä.

– Luonnosta voi löytää niin rauhaa kuin yhteisöllisyyttä.

Eduskunnassa työskentelevä taiteilija

Tomi Ivalo on todellisuudessa pseudonyymi. Arjessa Ivalo työskentelee kansanedustaja Veijo Niemen (ps.) avustajana, ja hän on oikealta nimeltään Timo-Olavi Jalkanen.

Hän ei halunnut sekoittaa siviilielämäänsä taiteeseen, jonka vuoksi Ivalo päätyi käyttämään salanimeä kilpailuun hakiessaan.

– Taide on taidetta, siviilielämästä riippumatta, hän summaa.

Avaa kuvien katselu Tomi Ivalon eli Timo-Olavi Jalkasen suunnittelema taideratikka liikennöi Tampereella seuraavat puoli vuotta. Hän oli kuvannut luontoa jo pitkään ennen taideratikan suunnittelukilpailuun osallistumista. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Taiteilijana Ivalo kertoo keskittyvänsä ennen kaikkea tunteen vangitsemiseen. Hän on aiemmin pitänyt taidenäyttelyitä myös Madridissa ja Barcelonassa, tosin silloin eri aliaksella.

Vaikka joidenkin kuvien resoluutio on Ivalon mukaan hieman pienehkö, on työ hänestä kaiken kaikkiaan onnistunut.

– Kaikki ovat tehneet todella hyvää työtä tämän ratikan suhteen. Ei todellakaan tarvitse muuttaa mihinkään autiosaarelle piiloon, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Matkalla järvien välissä on suunnittelijan kunnianosoitus Suomen luonnolle. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Kilpailu seuraavista taideratikoista käynnistyy pian

Tampereen raitiotien liikennepäällikkö Antti Haukka kertoo, että taideratikan tavoite on tarjota mahdollisuus taiteen toteuttamiseen myös muille kuin ammattitaiteilijoille.

Palaute on ollut pääosin positiivista. Jotkut ovat jopa kyselleet koska taideratikka on liikkeellä.

– Ne ovat saaneet myös somessa paljon huomiota ja tykkäyksiä, Haukka kommentoi.

Avaa kuvien katselu Liikennepäällikkö Antti Haukka kertoo, että jotkut ovat pyrkineet pääsemään juuri taideratikan kyytiin. ”On jopa kyselty, että koska se 'kissaratikka' on ajovuorossa.” Kuva: Juha Kokkala / Yle

Ivalon taideteos on yksi viidestä suunnittelukilpailun voittajasta. Tämän jälkeen luvassa on enää yksi taideratikka.

– Ensi kesään mennessä kaikki suunnitteluideat on toteutettu, joten uusia täytyy alkaa etsiä melko pian. Todennäköisesti jo ensi talven aikana, Haukka toteaa.

Hän ei paljasta asiasta vielä sen enempää, mutta kannustaa ihmisiä pysymään kuulolla.

– En minä pois sulkisi sitäkään, etteikö taideratikoita voisi tulevaisuudessa kulkea useampia samaan aikaan. Varsinkin kun raitiovaunuliikenne laajenee entisestään, Antti Haukka sanoo.

Mitä mieltä olet uusimmasta taideratikasta? Voit kommentoida 23. toukokuuta kello 23:een saakka.