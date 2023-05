Tuija Siltamäen kolumni: Maalle muuttamisesta haaveileminen ei tarkoita, että kukaan aikoisi oikeasti muuttaa sinne

Kolumni Kolumneja kirjoittaa laaja joukko Ylen ulkopuolisia tekijöitä. Lue kolumneja

Jaaha, taas on aika heittää design-lenkkarit roskiin, pakata laukut ja muuttaa maalle, siitä nuoriso kuulemma unelmoi.

Tällä kertaa se on saatu selville EU:n rahoittamassa tulevaisuudentutkimushankkeessa, jossa ”tunnistettiin 60 nykyistä ja tuloillaan olevaa trendiä”. Niistä koottiin 60 ”trendikorttia”, ja tämän sitramaisen kuvapankkikuvitetun kelailun pohjalta on nyt päädytty niin Ylellä kuin Suomenmaassakin julistamaan, että nuoret haluavat pian muuttaa maalle.

Viimeksi maaseudun uutta kukoistusta povattiin koronapandemian aikana. Silloin arvio perustui siihen, että kulkutauti paljastaa kaupunkien huonot puolet ja etätyö maaseudun mahdollisuudet.

Ei siinä tietenkään niin käynyt. Joidenkin kuntien syöksykierre kyllä vähän hidastui, mutta ei kaupungistumisen megatrendi yhdestä taudista käänny, vaan jatkaa tasaista kasvua.

Muutaman vuoden välein tehdään jokin kysely, jonka mukaan joka viides tai joka kolmas tai oikeastaan pohjimmiltaan aivan jokainen suomalainen unelmoi maalle muuttamisesta.

Media ja muut maaseudun puolestapuhujat eivät silti luovu toivosta. Muutaman vuoden välein tehdään jokin kysely, jonka mukaan joka viides tai joka kolmas tai oikeastaan pohjimmiltaan aivan jokainen suomalainen unelmoi maalle muuttamisesta.

Kumma kyllä vanhojen omakotitalojen hinnat jatkavat romahtamistaan, suuret kaupungit kasvamistaan, ja jos ihan tarkkoja ollaan, niin EU:nkin hankkeen 18–30-vuotiaista vastaajistakin maalla asumisesta unelmoi joka neljäs, eli suurin osa nimenomaan ei halua asua maalla.

”Jos tutkimuksen tiedot nuorten unelmista toteutuvat, meillä lähellä kaupunkeja sijaitsevan maaseudun asukasluku siinä ikäryhmässä nelinkertaistuu ja kauempanakin olevan maaseudun tuplaantuu”, spekuloi Ylelle Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen – joka muuten on myös keskustavaikuttaja ja Pohjois-Savossa sijaitsevan Vesannon kunnanvaltuuston puheenjohtaja.

Unelmien kartoittaminen ja tutkiminen voi olla mielekästä ja tärkeääkin, sillä ne kertovat jotain siitä, mitä ihmiset arvostavat. Se, mitä tästä datasta sitten voi päätellä ja mihin sitä on tarkoituksenmukaista käyttää, on toinen juttu.

Kyllä minäkin unelmoin monenlaisista asioista, kuten äkkirikastumisesta, hevostilasta ja Sitran varojen sosialisoimisesta, mutta ei se tarkoita, että mikään harhoistani toteutuisi – tai että niiden pohjalta olisi järkevää tehdä politiikkaa. Myös aluepolitiikan pitää perustua realistiseen tilannekuvaan eikä kuvitelmiin. Muusta on pitkällä aikavälillä maaseudulle ainoastaan haittaa.

Varoittavana esimerkkinä voi pitää turvealaa.

EU:n päästökauppamekanismin takia turveala romahti, aivan odotetusti, vuonna 2021, mutta turveyrittäjille se tuli yllätyksenä. Tuoreessa Likainen työ -kirjassa kuvataan, miten heidän edunvalvojansa niin eduskunnassa kuin MTK:ssa väittivät lähes loppuun asti, että ala nousee vielä. Yrittäjät uskoivat heitä ja jatkoivat investointien tekemistä. Sitten valtion energiayhtiö Vapo (sittemmin Neova) ja lämpölaitokset irtisanoivat sopimukset.

Työt loppuivat, velat ja katkeruus jäivät.

Kuvitelmien lisäksi keskustelu maaseudun uudesta kukoistuksesta perustuu epämääräisyyksiin – alkaen siitä, mitä kaikkea ”maaseudulla” tarkoitetaan. Lasketaanko siihen vain Pohjois-Karjalan perukat vai myös Nurmijärven talopaketit?

Ei elämäntapa muutu ekologiseksi sillä, että ikkunasta näkyy puu.

Hieman huvittavalta näin entisen maalaisen korvaan kuulostaa myös väite siitä, että maalle nuoria vetäisi ”kohtuullinen ja luonnonläheinen elämäntapa”.

Sanavalinta on toki sikäli osuva, että maaseutu on lähellä luontoa, mutta ei elämäntapa muutu ekologiseksi sillä, että ikkunasta näkyy puu. Maalla asuu kyllä esimerkiksi omavaraista elämäntapaa noudattava Lasse Nordlund, joka viljelee itse omat lanttunsa, mutta maaseutua ovat myös oman kotiseutuni kaltaiset alueet, joissa metsät on kaadettu omakotitaloslummien tieltä, pihat ovat täynnä mopoja ja mönkijöitä ja kaikki autoa pidemmät matkat kuljetaan autolla. Susien salametsästys, hyttysten kaasuttaminen ja vanhojen kodinkoneiden dumppaaminen metsään ovat nekin lähinnä maalaisia ilmiöitä.

Eduskuntavaalien tuloskartan mukaan maalla suosituimpia puolueita ovat ilmastotoimiin nihkeimmin suhtautuvat perussuomalaiset ja keskusta. Eikä erityisen ”luonnonläheiseltä” tunnu sekään, että maatalouden päästöt eivät ole laskeneet 2000-luvulla käytännössä ollenkaan – tai se, että metsiä hakattiin vuonna 2021 enemmän kuin kertaakaan koko mittaushistorian aikana.

Ei elämä kaupungissa ole välttämättä sen ekologisempaa, mutta on epärehellistä antaa ymmärtää, että maaseutu olisi yhtä Koiramäki-fantasiaa. Yhtä pihalla me kaikki olemme.

Tuija Siltamäki

Kirjoittaja on toipuva maalainen, joka unelmoi aikakoneesta.

