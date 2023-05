Ukraina myöntää: Venäjä saanut Bahmutin – Venäläisvaikuttajan mukaan lopen uupuneet Wagner-joukot lopettivat taistelun heti päästyään kaupungin rajalle

Ukrainan armeija myöntää venäläisten Wagner-palkkasotilaiden päässeen Bahmutin kaupungin läntiselle rajalle. Venäjä on siten vallannut käytännössä koko kaupungin, kertoo sotaa seuraava ajatushautomo Institute for the Study of War (siirryt toiseen palveluun).

Ukrainan joukoilla on enää hallussaan ”merkityksetön” kaistale kaupunkialuetta valtatien T0504 varrella, Ukrainan armeija sanoo. Deepstatemap-karttapalvelun (siirryt toiseen palveluun) kartasta ilmenee, että Ukrainalla oli vielä sunnuntaina hallussaan pieni asuinalue valtatien risteyksen vieressä.

Kremlissä Bahmutin haltuunottoa on juhlistettu historiallisena tapauksena, kertoo ISW. Valtiontelevisiossa venäläiset asiantuntijat ovat arvelleet, että Bahmutin valtaus loisi edellytykset Venäjän armeijan jatkuvalle tunkeutumiselle syvemmälle Ukrainaan, kohti Slovjanskia ja Kramatorskia. Valtionmediassa on jopa verrattu Bahmutia toisen maailmansodan Euroopassa päättäneeseen Berliinin valtaukseen.

Venäjällä vaikutusvaltaiset, äärinationalistiset sotabloggarit ovat myös olleet tyytyväisiä Bahmutin haltuunottoon, mutta asettaneet saavutuksen asiallisempiin mittasuhteisiin.

Venäläisbloggarien yleinen käsitys on, että ”Bahmut ei ole Berliini”, vaan yksi askel vaivalloisessa operaatiossa saavuttaa Venäjän tavoitteet Ukrainassa.

Wagner lopen uupunut

Eräs Venäjän vaikutusvaltaisimmista sotabloggareista Igor Girkin antoi omalla kanavallaan synkeän kuvan Bahmutin taistelun jälkeisistä tunnelmista Venäjän joukkojen keskuudessa.

Girkinin mukaan kaikki venäläisjoukot ovat uupuneita omistauduttuaan kuukausien ajan ”turhaan” taisteluun Bahmutista.

Kaupungin valtaamisen käytännössä toteuttaneet Wagner-sotilaat olivat niin väsyneitä, että pysähtyivät heti ”ryömittyään” kaupungin hallinnolliselle länsirajalle, Girkin kirjoittaa.

Ukraina etenee sivustoilla

Länsimaisten asiantuntijoiden mukaan Bahmutin kaupunkialueen menetys ei muuta Ukrainan sodan sotilaallista kuvaa, ISW sanoo. Sekä kaupungin pohjois- että eteläisellä sivustalla aloite on Ukrainalla.

Ukrainan armeija sanoo joukkojensa etenevän vähitellen ja uhkaavan venäläisten huoltoyhteyksiä molemmista suunnista.

ISW:n mukaan hyökkäyksiä tekee Ukrainan armeijan eliittiyksiköksi mainittu 3. Rynnäkköprikaati. Sillä on vastassaan Bahmutin pohjoispuolella venäläinen 200. Kaartin Moottoroitu jalkaväkiprikaati ja eteläpuolella muun muassa 72. Moottoroitu jalkaväkiprikaati.

Sekä Ukrainan asevoimien yleisesikunta että venäläiset sotabloggarit kertovat venäläisjoukkojen vastahyökkäysten epäonnistuneen.

Venäjä on tuonut Bahmutin joukkojen vahvistukseksi yksiköitä muilta rintamanosilta, kuten tykistöä Avdijivkasta, kertoo ISW.

Missä ovat Venäjän reservit?

Länsimaiset sotilasasiantuntijat ovat alkaneet uumoilla Venäjän sotavoiman hupenevan. Kaikki luotettavat yksiköt on jo tuotu rintamalle.

Huomiota on herättänyt esimerkiksi heikosta moraalista tunnetun 72. prikaatin käyttäminen vaativalla rintamanosalla.

Venäjä suoritti syksyllä laajan liikekannallepanon, jonka myötä rintamalle olisi saatu koulutusjakson jälkeen jopa satoja tuhansia uusia sotilaita. Liikekannallepanon arveltiin muuttavan sodan voimasuhteita Venäjälle otolliseen suuntaan.

Syksyllä rekrytoidut sotilaat eivät kuitenkaan ole merkittävästi muuttaneet asetelmia. Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun sotilasstrategian opettaja Joakim Paasikivi kertoo Ylelle sähköpostitse, että miehet ovat jo rintamalla.

Noin puolet rekrytoiduista tuli rintamalle jo syksyllä täydentämään yksiköiden kärsimiä tappioita ja loputkin tammikuussa, Paasikivi kertoo.

Tämän vuoden aikana Venäjä on kutsunut palvelukseen vielä noin 100 000 miestä, kertoo Ylelle Viron International Centre for Defence and Security -tutkimuskeskuksen tutkija Ivan Klyszcz.

Nämä miehet ovat suurelta osin vielä koulutuksen eri vaiheissa. Heitä käytettäneen siinä vaiheessa, kun Ukrainan odotettu hyökkäys alkaa. Venäjä toivoo, että he kykenisivät vastaamaan tehokkaasti Ukrainan iskuun, Ivan Klyszcz ennakoi.

Monen asiantuntijan arvio on, että on samantekevää, kuka hallitsee Bahmutia. Tällä hetkellä olennaisempaa on se, että yksi ukrainalainen prikaati sitoo merkittävän määrän venäläisjoukkoja. Venäjä joutuu tässä tilanteessa vetämään joukkoja muilta rintamanosilta suojatakseen omia joukkojaan Bahmutissa. Tämä voi luoda tilaa Ukrainan suurhyökkäykselle.