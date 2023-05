Currie on tunnustettu taloustieteen professori sekä yliopistonsa terveys- ja hyvinvointiyksikön apulaisjohtaja. Hän on toiminut useissa terveys- ja taloustieteisiin liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Hän on tutkinut myös nuorten mielenterveyttä, koska sen heikkeneminen aiheuttaa runsaasti työkyvyttömyyttä.