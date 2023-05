Kysyimme tulva-asiantuntijoilta, miksi Lapin tulvat yllättivät suuruudellaan

Tornionjoella näin pahoista tulvista on kärsitty viimeksi vuonna 1968.

Kysyimme Lapin ELY-keskuksen johtavalta vesitalousasiantuntijalta Niina Karjalaiselta, Lapin pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Markus Aarrolta ja Suomen ympäristökeskuksen hydrologisia ennusteita tekevältä ryhmäpäällikkö Ari Koistiselta, miksi tulvat pääsivät yllättämään.

1. Yllättikö tulva, vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen?

Meillä oli jo aiemmin tiedossa, että tavanomaista suuremmat tulvat ovat tulossa, koska valuma-alueen yläosissa oli lunta tavanomaista enemmän.

En osaa sanoa, olivatko ihmiset yllättyneitä vai ovatko he seuranneet tulvatiedotuksia.

2. Miksi tulva on tänä vuonna niin poikkeuksellisen suuri?

Tulvasta tuli näinkin suuri, koska valuma-alueen yläosassa satoi rankasti vettä parin päivän ajan. Se sulatti nopeasti jäljellä olevia lumia. Sade on yleensä huono yhdistelmä lumensulamisvaiheessa. On kuitenkin aina vaikea tietää etukäteen, kuinka laajasti ja rankasti sataa.

3. Olisiko mahdollisesta tulvasta pitänyt tiedottaa paremmin?

Olemme yrittäneet tiedottaa mahdollisuudesta, että isompi tulva on tulossa. Ennustuksissa on kuitenkin aina epävarmuutta ja ennustus on aina niin sanotusti paras arvaus. Joskus on ennustettu suurempaakin tulvaa, mutta sitten se ei olekaan toteutunut ennustetun kaltaisena.

Tämän vuoden tulva oli poikkeuksellinen siinä mielessä, että se uhkasi sellaisiakin paikkoja, joita se ei ole aiemmin juurikaan uhannut, kuten Kolaria ja Ylitorniota.

Kun ihmiset alkavat omatoimisiin suojauksiin, niin se tarkoittaa jonkinlaisia kustannuksia. Toki kustannuksia tulee siitäkin, jos talo kastuu.

Avaa kuvien katselu Pellolaiseen omakotitaloon on asukkaiden onneksi ehditty tehdä tulvasuojauksia. Kuva: Timo Metsäjoki / Yle

.

4. Kuinka nopeasti pelastuslaitos otti tilanteen haltuun, pelastusjohtaja Markus Aarto?

Käytännössä muutamissa tunneissa. Kun vesi alkoi torstai-iltana nousta vahinkorajoille, niin perjantaina aamuyöllä oli jo henkilöstöä ja kalustoa paikalla Pellossa ja Kolarissa.

5. Mitä oltaisiin voitu tehdä toisin?

Tulvien ennusteiden osumatarkkuuden parantamista tuleville vuosille on kynnyskysymys. Tokihan ennusteisiin vaikuttivat ne muutaman päivän rankkasateet.

Meillä on perusvalmius tietenkin olemassa, mutta kansalaisten on vaikea varautua, jos ennusteissa sanotaan, ettei tulvia ole tulossa.

6. Miten kiinteistönomistajat olisivat voineet varautua, kun tulvista ei ollut tietoa?

Jos asuu alueella, jossa veden nousu on mahdollista, kannattaisi tulvasuojausmateriaalia hankkia varastoon. Eivät muovit ja muut suojausvälineet oikein säilytettynä mene miksikään, ja kyse on muutaman satasen investoinnista.

7. Mitä eroa on tulvavarautumisessa Tornionjokilaaksossa ja esimerkiksi Rovaniemellä tai Kittilässä?

Tornionjoen varrella esimerkiksi Torniossa tulva on otettu huomioon infrastruktuurissa. Torniossa on tulvavalli, jota voimme korottaa väliaikaisella tulvamuurilla. Myös Pelloon on rakennettu penkereitä. Kittilässä on uudet tulvasuojauspenkereen ja lisää rakennetaan.

Rovaniemi on tulvansuojelun suhteen vaikein alue. Siellä veden pitäminen uomassaan ei ole mahdollista, vaan tärkeintä on yrittää tukkia veden leviäminen massiivisille alueille. Jos Rovaniemi tulvii, veden alle jää kokonaisia asuinalueita, sillä Saarenkylä on rakennettu tavallaan kuoppaan. Väylän (Tornionjoen) varrella kastuvat vain muutamat asunnot rannalla.

Avaa kuvien katselu Arkistokuva Rovaniemen Saarenkylän tulvasuojauksesta keväältä 2020. Kuva: Maija-Liisa Juntti / Yle

8. Joko tiedetään, kuinka suuria vahinkoja kevättulva on aiheuttanut?

Henkilövahinkoja ei ole tiedossa. Suojaustoimissa onnistuttiin, ja kastuneita taloja on nyt arviolta kymmeniä.

9. Onko totta, että tulvaennusteen tekeminen oli vaikeaa, koska Ruotsista ei saatu tarpeeksi tietoa rajajoen sulavista lumimassoista, ryhmäpäällikkö Ari Koistinen Suomen ympäristökeskukselta?

Jossain määrin kyllä. Ruotsin havaintoverkosto ei ole niin kattava kuin Suomessa, jossa käytäntönä on, että lumen vesiarvo mitataan monessa paikassa. Suomi on harvoja maita, jossa tätä tehdään ja meillä on myös pitkät perinteet vedenkorkeuksien ja virtaamien ennustamisessa.

10. Yllättikö tulva myös ennusteentekijän?

Jossain määrin yllätti, sillä ennen kovia sateita, ei odotettavissa ollut näin isoa tulvaa. Esimerkiksi vuonna 2020 lunta oli enemmän, mutta tulvat jäivät pienemmiksi.

11. Mitä tästä opittiin?

Näistä tilanteista opitaan koko ajan uutta ja myös vesistömallit oppivat isoista tulvavuosista ja niiden antamasta datasta. Jokien vedenkorkeuksien laskeminen vaatii ensin virtaaman laskemista, eikä virtaaman määritys ole ihan yksinkertainen asia. Malli ennusti kuitenkin yllättävän hyvin Muonionjoen tulvan, mutta en itse osannut aivan täysin luottaa siihen, koska aikaisemmin malli oli liioitellut Muonionjoen tulvia.

Opittavaa meillä on esimerkiksi tulvasta viestimisestä. On hankala kysymys, missä tilanteessa pitää viestiä voimakkaasti ja käskeä varautumaan. Jos tulvaa ei tulekaan, on pidetty turhaa meteliä.