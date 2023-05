Erikoisviljely pitää peltojen vuokrahinnat korkealla Länsi-Suomessa – ”Alueella on edelleen sellaista vahvaa maauskoa”

Peltojen vuokrahinnat ovat edelleenkin korkeat Länsi-Suomessa.

Maatalous- ja puutarhayritykset maksoivat tuoreimpien tilastojen mukaan vuonna 2021 vuokratusta peltomaasta keskimäärin 233 euroa hehtaarilta.

Pohjanmaalla pelloista joutuu maksamaan keskimäärin 330 euroa hehtaarilta, Keski-Pohjanmaalla 230 euroa ja Etelä-Pohjanmaalla 290 euroa.

Alhaisimmat vuokrahinnat olivat Pohjois- ja Itä-Suomessa eli 148 euroa hehtaaria kohden.

Pohjalaisten innokkuus viljellä pitää hinnat korkeana, kertoo Luonnonvarakeskuksen yliaktuaari Anu Koivisto.

– Alueella on edelleen sellaista vahvaa maauskoa ja voimakkaiden maaseutupitäjien osuus alassa on suuri. Sen takia vuokrahinnat ovat korkeammat ja nousseet, Koivisto kertoo.

Vuokrahinta Länsi-Suomessa kuvastaa Koiviston mukaan pellon laatua.

Erityisesti erikoisviljely nostaa pohjalaisten peltojen hintoja.

– Alueella on paljon perunanviljelijöitä. Tällainen erikoisviljely näkyy vuokran maksukykynä ja halu viljellä on paljon suurempi. Hyvästä peltoalasta voidaan ihan hyvällä omallatunnolla maksaa enemmän, koska viljelyssä on paljon suuremmat katteet kuin ihan perinteisessä viljelyssä, Koivisto kertoo.

Vuokrahinnat laskeneet – mutta eivät Länsi-Suomessa

Vuoteen 2020 verrattuna pellon vuokrahinnat ovat laskeneet muilla alueilla, paitsi Länsi-Suomessa.

Koko maan tasolla vuokrahinnat laskivat keskimäärin kuusi prosenttia nimellisarvosta laskettuna.

Isoilla maatiloilla tilusrakenne voi olla hyvinkin hajanainen. Logistiikka voi olla haaste.

Tuoreimmat tilastot ovat kahden vuoden takaa vuodelta 2021. Maataloussektorin talousvaikeudet näkynevät vasta ensi vuonna julkaistavissa tilastoissa.

– Itsellä on kyllä vahva epäilys, että ensi vuonna näkyy nyt tämä maatalouden heikko taloudellinen tilanne, kustannusten nousu ja kustannuspaineet, Koivisto sanoo.

Koivisto muistuttaa, että useimmat vuokrasopimukset ovat monesti pidempiaikaisia viiden vuoden sopimuksia. Hintakehitys näkyy siis peltojen vuokrahinnoissa viiveellä.

– Voisi kuvitella, että se lähtisi laskemaan sillä perusteella, että maksukyky, maksuhalu ja pellon tuottoarvo ovat käytännössä laskeneet. Mutta sen näkee sitten ensi vuonna.