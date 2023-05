Ylen verkkotuotanto Afrikan sisällissodan uhreiksi joutuneista lapsisotilaista palkittiin kansainvälisesti arvostetulla kunniamaininnalla

Varastettu elämä vekkokokonaisuus on saanut huomattavan kansainvälisen palkinnon.

Ylen toteuttama Varastettu elämä -verkkokokonaisuus on saanut erityismaininnan kansainvälisessä visuaalisen journalismin kilpailussa. Myös Ylen Entisten nuorten sävellahja sai kunniamaininnan.

Varastettu elämä on laaja verkkokokonaisuus, joka kertoo sotaan pakotetuista lapsista Sierra Leonen sisällissodassa. Hengissä selvinneet lapsisotilaat ovat nyt rikkinäisiä aikuisia. Joukossa on kuitenkin myös selviytymistarinoita.

Society for News Designin järjestämässä uutiskilpailussa oli mukana yhteensä 4600 työtä ja Award of Excellence -palkinnon myöntämisestä päätti 47 ammattilaistuomaria.

Award of Excellence -palkinnolla huomioidun uutisen verkkototeutuksesta ja uutisdesignista vastasivat Asmo Raimoaho ja Teemu Kakko Ylen Suomi-deskistä yhdessä Yle Pohjois-Suomen mediatoimittaja Janne Körkön kanssa. Toimittajana oli Timo Sipola Yle Pohjois-Suomesta.

Videot ja kuvitus ovat oululaisen Körkön käsialaa. Hän kuvasi dokumenttia Sierra Leonessa vuonna 2021.

– Kiitos palkinnosta kuuluu kaikille mukana olleille. Koko työryhmä teki ison työn. Uskon, että tällainen antaa sekä mahdollisuuksia että uskallusta kokeilla tulevaisuudessa uusia juttuja verkon puolellakin, Janne Körkkö kommentoi menestystä. Samalla hän suunnittelee seuraavaa kuvausmatkaa Afrikkaan ja haaveilee uuden kokonaisuuden koostamisesta, uusin teemoin.

– Etenkin tässä ajassa on erittäin merkityksellistä, mitä ihmiset ovat kokeneet sodassa Afrikassa noin 20 vuotta sitten. Tämän kaltaisia jälkiä ja traumoja on edessä meilläkin Euroopassa

Kisassa arvioitiin viime vuonna julkaistua visuaalista journalismia. Kilpailua pidetään alan arvostetuimpana kilpailuna maailmassa. Kisa koostuu digi- ja printtisarjoista. Digisarjassa Suomeen tuli kolme palkintoa: yksi Aamulehdelle, yksi Helsingin Sanomille ja yksi Ylelle.

Entisten nuorten sävellahja sai kunniamaininnan

Yle Areenassa lähetetty ja mobiilijournalistisin työkaluin toteutettu Entisten nuorten sävellahja LIVE on puolestaan saanut kunniamaininnan eli niin kutsutun toisen palkinnon Circom Prix (siirryt toiseen palveluun) -kilpailussa Most Original and Innovative -sarjassa, joka korostaa alkuperäisideaa ja innovatiivisia toteutuksia.

Entisten nuorten sävellahja LIVE -konsertti järjestettiin ja lähetys toteutettiin suorana Oulussa vuonna 2022. Lähetys palkitaan 1. kesäkuuta Circom Pix -tapahtumassa. Valinnoista päätti ammattituomaristo 14 maasta.