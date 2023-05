Ilmavoimien entinen komentaja arvioi F-16-hävittäjän hyötyjä Ukrainalle – katso koneen tiedot Ylen grafiikasta

Ukraina on viimein saamassa toivomiaan länsimaisia hävittäjiä, jos kaikki menee suunnitellusti. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoi viikonloppuna antavansa liittolaisilleen luvan toimittaa F-16-hävittäjiä Ukrainaan.

Biden ilmoitti tuestaan vain muutama päivä sen jälkeen, kun Britannia, Hollanti, Belgia ja Ranska kertoivat koalitiosta, jonka tarkoituksena on saada Ukrainan käyttöön modernit länsimaiset hävittäjät.

Tällä hetkellä Yhdysvallat kouluttaa hävittäjien käyttöä ukrainalaisille lentäjille, ja Ukrainan toiveissa on, että länsimaat lahjoittaisivat heille koulutuksen jälkeen hävittäjiä.

Kysyimme Ulkopoliittisen instituutin tutkijalta Charly Salonius-Pasternakilta ja ilmavoimien entiseltä komentajalta Pasi Jokiselta F-16-hävittäjän ominaisuuksista ja vaikutuksesta sotaan, jos Ukraina saisi niitä käyttöönsä.

Millainen on F-16-hävittäjä ja mitkä maat ovat käyttäneet sitä?

Hävittäjän suorituskyky muodostuu aina lavetista, ohjelmistoista, aseista, muista järjestelmistä ja kouluttajista. Jos joku näistä on puutteellinen, kokonaissuorituskyky laskee, kertoo Ilmavoimien entinen komentaja Pasi Jokinen.

F-16-hävittäjä on ollut käytössä useissa eri maissa. – Niitä on valmistettu jäätävän paljon, Ilmavoimien entinen komentaja Pasi Jokinen sanoo.

Mitkä ovat F-16-hävittäjän neljä tärkeintä ominaisuutta?

Jokinen listaa hänen mielestään tärkeimmät ominaisuudet:

1. Hävittäjä on testattu tositilanteessa eli on todistettu, että se pärjää taisteluissa ja sotatilanteissa.

2. Se on yksimoottorinen, joten se on kevyempi kuin kaksimoottoriset hävittäjät. Sitä on siis logistisesti helpompi käyttää.

3. Se on erittäin monipuolinen, vaihtoehtoja on lähes rajattomasti. Suuri osa länsimaisesta aseistuksesta on käytettävissä koneessa, ja Ukrainan on mahdollista niitä saada.

4. Koneelle on maailmalla äärimmäisen hyvä tuki: koneen osaajia, tuntijoita ja mekaanikkoja on paljon.

Ovatko F-16-hävittäjät ratkaiseva ase Ukrainalle?

Jokisen mukaan on mahdollista, että sodassa tapahtuu iso muutos.

– Riippuu kuinka paljon hävittäjiä Ukraina saa ja kuinka paljon he pystyvät kouluttamaan lentäjiään. Ukrainalaisten kouluttaminen on kuitenkin nopeampaa mitä on kuviteltu, koska heillä on jo taistelukokemusta, Jokinen sanoo.

Salonius-Pasternakin mukaan Yhdysvaltojen arvio hävittäjien koulutuksesta on neljä kuukautta.

– Voi olla, että pystytään vielä nopeammin, jos tilanne vaatii ja pitää ottaa riskiä, Salonius-Pasternak sanoo.

Jokinen kuitenkin toppuuttelee mahdollisuutta nopeasta Ukrainan voitosta.

– On eri asia lentää yhtä konetta kuin muodostaa yhteistoiminta hävittäjien ja muiden järjestelmien kanssa, Ilmavoimien entinen komentaja Pasi Jokinen muistuttaa. Kuva on otettu vuonna 2019, kun Jokinen oli Ilmavoiminen komentaja.

Salonius-Pasternakin mukaan sodan kumpikaan osapuoli ei pysty tällä hetkellä hyödyntämään useiden puolustusjärjestelmien yhteentoimivuutta.

– F-16-hävittäjät mahdollistavat Ukrainan ilmapuolustusjärjestelmän yhteistoiminnan, jolloin omat ilmatorjuntaohjukset eivät tiputtaisi omia hävittäjiä, sanoo Salonius-Pasternak.

Jos hävittäjät, ohjukset ja muut aseet saadaan toimimaan yhteen, Salonius-Pasternakin mukaan se toisi suorituskyvyn, jota Venäjällä ei näillä näkymin ole.

– Mutta tämä kokonaisuus vie aikaa, hän sanoo.

Kaikki eivät ole kuitenkaan niin optimistia. CNN haastatteleman nykyisen F-16 pilotin mukaan hävittäjät eivät ole käänteentekevä ratkaisu Ukrainalle. Hänen mukaansa F-16:lla oppii lentämään helposti, mutta niiden käyttö sota-alueella on täysin eri asia.

Miksi Ukraina haluaa juuri F-16-hävittäjät?

Salonius-Pasternakin ja Jokisen mukaan F-16 on hyvä valintana pidemmällä aikavälillä, koska niitä päivitetään ja valmistetaan edelleen. Heidän mukaansa tällä hetkellä ei ole järkevämpää vaihtoehtoa.

– Kun sota päättyy, Ukraina tarvitsee puolustusvoimat, joilla on tarpeeksi suuri kynnys ja pelote Venäjää kohtaan, vähän kuten Suomella oli pitkään, Salonius-Pasternak sanoo.

Salonius-Pasternakin ja Jokisen mukaan F-16 näyttää olevan myös sellainen hävittäjä, jota maat ovat valmiita antamaan.

– Niitä on valmistettu jäätävän paljon. Useampi maa Euroopassa on siirtymässä F-16-koneista F-35-hävittäjiin, Jokinen sanoo.

Jokisen ja Salonius-Pasternakin mukaan koneen elinkaari on turvattu, koska koulutusta, mekaanikkoja ja muita osaajia on saatavilla paljon.

Keneltä Ukraina voisi saada F-16-hävittäjiä ja kuinka paljon se niitä tarvitsee?

Jokisen mukaan, useat eurooppalaiset maat ovat päivittäneet omia F-16-hävittäjiä 2000-luvun alussa.

– Päivitys nosti hävittäjien suorituskyvyn erittäin korkealle sen ajan maailmassa. Ne ovat Suomen Hornettien tasoisia, jos niitä on ylläpidetty, sanoo Jokinen.

Jokinen on kuitenkin käsittänyt, ettei Ukraina olisi saamassa uusimpia versioita. Salonius-Pasternak on kuullut, että Norja mahdollisesti antaisi omia koneitaan.

– Jos olen ymmärtänyt oikein, ne koneet ovat ihan priimakunnossa, Salonius-Pasternak sanoo.

Jokisen mukaan hävittäjiä tarvittaisiin alkuun joitakin kymmeniä, jotta operaatiotempoa voidaan ylläpitää. Operaatiotempo tarkoittaa sitä, että F-16-hävittäjiä pidetään ilmassa haastamassa venäläisiä hävittäjiä.

– Ranska on ihan hyvä verrokkimaa kooltaan ja siellä hävittäjiä on parisataa. Ukraina varmasti tarvitsee lopulta noin 150–200 konetta, hän sanoo.

Vielä ei ole kuitenkaan varmaa, pääsevätkö länsimaat koneiden luovuttamisessa käytäntöön asti, vaikka nyt näyttää lupaavalta Ukrainan kannalta.

Miten F-16-hävittäjät eroavat Ukrainan nykyisistä hävittäjistä?

Jokisen mukaan F-16-hävittäjät ovat huomattavasti kehittyneempiä kuin Ukrainan nykyiset hävittäjät.

– Ohjelmistopohjaisen hävittäjän käyttö verrattuna ukrainalaisten mekaanisempiin on huomattavan erilaista, mutta opittavissa, Jokinen kertoo.

Ukraina ei tällä hetkellä pysty haastamaan Venäjän koneita.

– F-16:n avulla Ukraina nousee lähemmäs Venäjän hävittäjien tasoa tai jopa samalle tasolle. Tämä kuitenkin edellyttää elektronisen sodankäynnin järjestelmiä ja suorituskykyisiä ilmasta-ilmaan ohjuksia, Jokinen sanoo.

Ilmasotaopin pääopettaja, everstiluutnantti Inka Niskanen Maanpuolustuskorkeakoulusta kertoo A-studiossa länsimaisten hävittäjien merkityksestä Ukrainalle.

Mitä yhtäläisyyksiä on F-16-hävittäjän vanhemmissa ja uudemmissa malleissa?

Jokisen mukaan yhtäläisyyksiä on paljon.

– Teknisesti ne ovat tunnistettavissa. Vertauskuvauksellisesti hävittäjän eri mallit ovat ikään kuin saman automerkin eri mallit, eli jonkun verran erilaisia varaosia, mutta paljon yhteistä, hän sanoo.

Hänen mukaansa hävittäjien suorituskyky riippuu hävittäjien iästä ja niihin asennetuista ohjelmistoista.

– Uskon, että Ukrainalle priorisoidaan jokin tietty ohjelmisto, koska useamman ohjelmiston kouluttaminen vie aikaa, Jokinen sanoo.

Miten F-16 vertautuu Venäjän hävittäjiin?

Salonius-Pasternakin mukaan riippuu siitä, miten hyvin yhteistoiminta onnistuu hävittäjien ja esimerkiksi ilmatorjuntajärjestelmien välillä, ja mitä aseita Ukraina saa.

– Jos puhutaan vanhimmista F-16-hävittäjistä, ne eivät ole yhtä hyviä kaikilla osa-alueille verrattuna venäläisten uusimpiin hävittäjiin, mutta toisaalta ne ovat parempia verrattuna niihin, mitä Ukrainalla on nyt, Salonius-Pasternak sanoo.

Jokisen mukaan on vielä epäselvää, miten Venäjän hävittäjä Suhoi Su-35 pärjää F-16-hävittäjää vastaan.

– Paperilla Su-35 on erittäin suorituskykyinen kone, mutta se ei ole ikinä kohdannut F-16:tta taistelussa. Su-35:ttä pidettiin paljon suorituskykyisempänä, mitä se on käytännössä osoittanut olevansa. Paperilla F-16 on samaa tasoa kuin Su-35, Jokinen sanoo.

