Käräjäoikeus vangitsi yhden Suomen tunnetuimmista rikollisista – epäillään törkeästä veropetoksesta

Yksi maan tunnetuimmista rikollisista, Raimo Tienhaara otettiin kiinni viime viikon lopulla epäiltynä rikoksesta, jonka maksimirangaistus on neljä vuotta vankeutta.

Helsingin käräjäoikeus on vanginnut Raimo Tienhaaran epäiltynä törkeästä veropetoksesta.

Tienhaara on yksi Suomen tunnetuimmista rikollisista. Vangitsemisesta kertoi maanantaina ensimmäisenä MTV Uutiset (siirryt toiseen palveluun).

Rikostutkinnan päällikkö, Tullin Hannu Sinkkonen vahvistaa tiedot Ylelle.

– Tässä vaiheessa ei kommentoida asiaa sen laajemmin, hän kuittaa.

Sinkkosen mukaan epäilyt liittyvät Tullin verotukseen. Tupakka ja alkoholi ovat tutkinnan aiheina.

– Kyseessä on epäilty törkeä veropetos, jonka maksimituomio on neljä vuotta vankeutta, eli tässä vaiheessa tutkinnanjohtaja katsoo, että on syytä hakea kyseinen henkilö vangittavaksi, Sinkkonen sanoo.

Tienhaara otettiin kiinni viime viikon loppupuolella.

Sinkkonen ei ota kantaa epäillystä törkeästä veropetoksesta saatuun rikoshyötyyn.