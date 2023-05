Poliisi on alkanut poistaa Elokapinan mielenosoittajia junaradalta

Poliisi on kehottanut Elokapinaa siirtymään Kymin UPM:n tehtaalle johtavalta tieltä.

Kaakkois-Suomen poliisi on alkanut poistaa Elokapinan mienenosoittajia UPM Kymin tehtaan lähellä. Poliisin mukaan mielenosoittajia poistetaan, koska he eivät noudattaaneet kehotusta siirtyä pois poliisin osoittamaan turvalliseen paikkaan. Poliisi kertoo Twitter-tilillä, että tilanne on rauhallinen.

Poliisi kehotti aiemmin mielenosoittajia siirtymään pois UPM:n Kymin sellutehtaalle johtavalta tieltä.

Poliisin Twitter-päivityksen mukaan he ovat neuvotelleet tuloksetta mielenosoituksen siirtämisestä turvalliseen paikkaan.

Poliisi kertoo myös päivityksessään, ettei ole saanut mielenosoituksesta lainmukaista ilmoitusta.

Myös Elokapina on kertonut Twitterissä tilanteesta UPM Kymin tehtailla.

Mielenosoitus alkoi maanantaiaamuna. Kaakkois-Suomen poliisi kertoi aamupäivällä tiedotteessa, että UPM Kymille johtavilla teillä oli noin 50 mielenosoittajaa. Tieliikenteen lisäksi mielenosoittajat estivät myös junaliikenteen tehtaalle. Elokapinan mukaan paikalla on 70 aktivistia.