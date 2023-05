Norja löi Kanadan! Leijonien MM-alkulohkon sijoitus sai sinettinsä – kaksi kovaa vaihtoehtoa puolivälierän vastustajaksi

Leijonat on heti puolivälierässä tiukassa paikassa.

Ruotsi nousi voittoon Tanskasta. Näin ollen Leijonat on varmasti alkulohkonsa kolmas.

Maanantaina Tampereella kello 16.20 alkanut miesten MM-kisojen ottelu Ruotsi–Tanska ratkaisi, että Leijonat sijoittuu alkulohkossaan kolmanneksi. Samalla alkaa hahmottua paletti kohti torstain ”kohtalonottelua”, puolivälierää.

Jokereistakin tuttu Nicklas Jensen vei Tanskan johtoon heti ottelun alussa. Dennis Everberg tasoitti ensimmäisen erän lopussa.

Ruotsin Andre Petersson vastasi voittomaalista, kun toista erää oli pelattu 12.20. Kolmannessa erässä osui Detroitin nuori NHL-tähti Lucas Raymond. Sitten Los Angeles Kingsin NHL-vahvistus Carl Grundström kaunisteli loppulukemiksi 4–1.

Avaa kuvien katselu Nicklas Jensen (vas.) vastasi Tanskan johtomaalista, mutta sen jälkeen Ruotsi eteni vääjäämättömästi voittoon. Kuva: EPA-EFE / AOP

Näin ollen USA:lla on 18 pistettä ja Ruotsilla 17. Joukkueet ovat voittaneet kaikki ottelunsa, mutta Ruotsi menetti pisteen, kun varsinainen peliaika Suomea vastaan päättyi tasan. USA ja Ruotsi pelaavat lohkovoitosta tiistaina.

Suomella on 13 pistettä, joten se on varmasti lohkon kolmas. Saksa on neljäntenä 9 pisteellä, ja Tanska viidentenä 8 pisteellä.

Saksa kohtaa viimeisessä ottelussaan tiistaina Ranskan. Jos Saksa voittaa ottelun, se varmistaa nelossijansa ja viimeisen A-lohkon paikan puolivälierissä.

Myös Tanskalla on vielä mahdollisuus nelossijaan, joten Leijonat voi saada vastaansa tosissaan pisteitä hamuavan joukkueen. Toisaalta Saksan ja Ranskan ottelu pelataan aiemmin päivällä, joten Tanskan unelma jatkopaikasta voi ratketa jo siinä.

Jos Tanska ja Saksa päätyvät tasapisteisiin, Saksa menee puolivälieriin keskinäisen kohtaamisen perusteella.

Ottelun voitosta saa kolme pistettä. Jos ottelu etenee jatkoajalle tai voittomaalikisaan, pisteet jakautuvat voittajan eduksi 2–1.

Sarjataulukot löytyvät täältä.

Avaa kuvien katselu Ruotsi jatkoi tappiotta. Samaan ovat pystyneet toistaiseksi Sveitsi ja USA. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

B-lohkon tilanne

Riian B-lohkossa upean alkulohkon pelannut Sveitsi on varmistanut lohkovoiton. Se kohtaa siis puolivälierissä A-lohkon nelosen, Saksan tai Tanskan.

Suomi saa vastaansa B-lohkon kakkosen, joka on Kanada tai Tshekki. Ne kohtaavat tiistaina. Tshekillä on 13 ja Kanadalla 12 pistettä.

B-lohkon nelonen on Latvia tai Slovakia. Latvialla on tällä hetkellä 11 pistettä ja Slovakialla 8. Latvia kohtaa päätöskierroksella tiistaina Sveitsin ja Slovakia kohtaa Norjan.

Jos Latvia häviää varsinaisella peliajalla ja Slovakia voittaa varsinaisella peliajalla, nousee Slovakia tasapisteisiin Latvian kanssa. Silloin Slovakia menee puolivälieriin, sillä se voitti Latvian keskinäisessä pelissä.

Puolivälierien vaihtoehdot Varsinkin B-lohkossa tilanne on niin auki, että vaihtoehtoja puolivälieriin riittää yhä. A1–B4:

Ruotsi/USA – Tshekki/Kanada/Latvia/Slovakia A2–B3:

Ruotsi/USA – Tshekki/Kanada/Latvia A3–B2:

Suomi – Tshekki / Kanada A4–B1:

Saksa/Tanska – Sveitsi

Norja kaatoi Kanadan

Tänään kello 16.20 alkaneessa Riian pelissä Norja otti huiman voiton. Se kaatoi Kanadan voittomaalikilpailussa, mutta varsinaisen peliajan voittokin oli sekunteista kiinni.

Andreas Martinsen vei Norjan johtoon ajassa 9.45 ja Sondre Olden teki 2–0:aan ajassa 21.52. Kanadan Milan Lucic kavensi ajassa 28.26.

Tasoitusmaalin Kanada sai aivan viime hetkillä, ajassa 59.48. Tasoituksesta vastasi Arizona Coyotesin hyökkäjä Lawson Crouse.

Jos Norja olisi voittanut varsinaisella peliajalla, olisi myös Latvialla ollut vielä mahdollisuus kakkossijaan.

Latvian kakkossija taasen olisi laittanut pudotuspelisysteemin täysin uusiksi, sillä kisajärjestäjät Suomi ja Latvia eivät voi kohdata puolivälierissä. Ne saavat pelata puolivälieränsä kotiareenoissan. Välierät ja mitaliottelut pelataan Tampereella.

Avaa kuvien katselu Norjalaiset ottivat ilon irti Kanada-kaadosta. Kuva: EPA-EFE / AOP

Kanadalle taas ulosajo

Kanadan ja Norjan ottelussa nähtiin myös kuohuttanut tilanne. Viime kaudella yliopistokiekkoa Michiganissa pelannut kanadalaishyökkääjä Adam Fantilli taklasi toisessa erässä päähän norjalaislupaus Christian Kåsastulia. Norjalaista on povattu kesän NHL-varaustilaisuuden kärkipäähän.

Kåsastul poistui kaukalosta kasvot veressä, Fantilli sai suihkukomennuksen.

Aiemmin kohautti, kun Kanadan Joe Veleno tallasi luistimellaan tahallisennäköisesti Sveitsin Nino Niederreiteria. Veleno sai tempustaan viiden ottelun pelikiellon eli hänen turnauksensa on ohi.