Tulvahuippu ohitettu Torniossa maanataina – Kojamo ei päässytkään uimaan

Tulvatilanne on pysynyt maanantaina vakaana ja pelastuslaitokselta kerrotaan, että veden pinta on hienoisessa laskussa. Tulvahuippu on ohitettu maanantain aikana.

Avaa kuvien katselu Tulvivassa tornionjoessa iso metallinen lohi-patsas Kojamo näyttää lähteneen uimaan. Kuva: Antti Ullakko