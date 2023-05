Tornionjoen vedenkorkeus on laskenut edelleen – moni tie on silti yhä suljettu tulvan vuoksi

Tornionjoen kevättulva on ollut poikkeuksellisen suuri. Se jäi kuitenkin hieman pienemmäksi kuin vuoden 1968 ennätystulva.

Tornionjoen vedenkorkeus on jatkanut yöllä laskuaan. Vedenkorkeus alkoi laskea maanantaina iltapäivällä.

Vesi on silti edelleen korkealla ja Fintrafficin mukaan (siirryt toiseen palveluun) monia teitä on yhä suljettu.

Torniossa on poikki Liakanjoentie. Ylitorniolla on suljettuna useita teitä, esimerkiksi Valtatie 21, jossa on kuitenkin käytössä kiertoreitti.

Tulva hieman vuoden 1968 ennätystä pienempi

Ely-keskuksen vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen kertoo, että tulva jäi hieman pienemmäksi kuin ennätystulva vuonna 1968. Tornionjoen viikonlopulle ja maanantaille osunutta tulvahuippua voi kuitenkin luonnehtia harvinaisen suureksi.

Tornionjoen tulvan suuruus tuli yllätyksenä, koska ennen viime viikon kovia sateita näkymä oli erilainen. Valuma-alueen yläosassa satoi rankasti vettä parin päivän ajan, mikä sulatti nopeasti jäljellä olevia lumia.

Myös Ounasjoella keskimääräistä suurempi tulva

Myös Ounasjoella koettiin keskimääräistä suurempi tulvahuippu viikonloppuna.

Kittilän alueella vesi nousi vahinkorajan yli perjantaina, minkä vuoksi useita maanteitä jouduttiin sulkemaan liikenteeltä. Vesi on kuitenkin jo laskussa, mutta edelleen paikoin vahinkorajojen yläpuolella.

Iijoen vesistössä viimeinen tulvahuippu ajoittui sunnuntaille, minkä myötä myös Pudasjärvi on kääntynyt laskuun.

Muualla maassa kevättulvahuiput on jo ohitettu.