Tyrannosaurus-murskain rouskuttaa sekajätteen kierrätyspolttoaineeksi

Aikoinaan metsäisissä jokilaaksoissa ja soilla elänyt tyrannosaurus rex murskasi luita syödessään. Oman aikansa suurin ja terävähampaisin lisko oli tutkijoiden mukaan myös älykäs.

Raumalaisen BMH Technology -yrityksen tyrannosaurus on liki kaikkiruokainen, se jauhaa voimakkailla leuoillaan lähes kaikenlaista sekajätettä jatkoprosessointia varten. Valtavasta massasta ja pilkkomiskyvystään huolimatta sen todellinen voima on älykkyydessä.

Teoriassa tyrannosaurus-murskain pystyisi pureksimaan vaikka moottoripyörän palasiksi, joskin moottorin metalliosat jätemurskain sylkäisee pois hampaita säästääkseen.

Monitoimimurskaimen ruokavalioon kuuluu teollisuusjätteen lisäksi myös kotitalousjätteet.

Hampaat jauhavat satoja tonneja päivittäin

Murskaimen suuaukko on vaikuttava. Jopa nelimetrisen murskaimen roottori raastaa jätteen jatkokäsittelyyn sopivaan palakokoon – käytännössä luottokortin kokoisiksi kappaleiksi.

Huonekalut hajoavat hetkessä hammastikkua muistuttaviksi säleiksi.

Raumalaisyritys ei itse tuota polttoainetta, vaan valmistaa jätteenprosessointilinjastoja ja kierrätyspolttoaineen valmistuslaitoksia sekä biopolttoaineen käsittelyjärjestelmiä voimalaitoksille, sementtiteollisuudelle ja kemikaalikierrätysjalostamoille.

Ensimmäiset tyrannosaurus-murskaimet asennettiin vuonna 2003 ja ne ovat toiminnassa edelleen. Hammashuollossa hirviö käy ruokavaliosta riippuen jopa kahden viikon välein, sillä raju ruokavalio kuluttaa purukalustoa.

Jakeet erotellaan jatkokäyttöä varten

Murskauksen jälkeen massasta erotetaan muun muassa kierrätyskelpoiset metallit ja palamaton materiaali kuten kivet, lasi ja hiekka. Myös muovi voidaan ottaa erilleen.

Alkujätteestä ja toivotusta lopputuloksesta riippuen massa kulkee usean erotteluvaiheen läpi. Osa murskatusta jätteestä päätyy kierrätyspolttoaineeksi tai kemikaalituotannon lähtöaineeksi. Muut materiaalit kuten metallit kierrätetään.

Laitos pienentää ratkaisevasti kaatopaikoille vietävän jätteen määrää, ja sillä tullaan käsittelemään myös vanhoilta kaatopaikoilta kaivettavaa jätettä.

Jätemurskain valtavine kitoineen on vaikuttava ilmestys ja murskaa satoja tonneja massaa päivittäin.

Käytännössä yksi jätteenprosessointilinjasto pystyy käsittelemään Tampereen kotitalousjätteet ja parinkymmenen tyrannosauruksen lauma riittäisi kattamaan koko Suomen.

Myös aasialainen maittaa tyrannosaurukselle

Raumalaisen yrityksen jätemurskainta on toimitettu ympäri maailmaa muun muassa Taiwaniin, jonne toimitettava ”hirmulisko” pystyy käsittelemään 800 000 kiloa jätteitä päivittäin.

Jätemurskaimia löytyy myös Thaimaasta ja Etelä-Koreasta. Aasian suurkaupunkien jätehuollossa on paljon pureskeltavaa.

Eri kulttuurit vaativat myös tyrannosauruksen ”ruoansulatusjärjestelmältä” muuntautumiskykyä. Siinä missä suomalainen kotitalousjäte on melko kuivaa ja kierrätettävä materiaali on pääosin eroteltu pois, on kosteusprosentti aasialaisessa jopa 65 prosenttia.

Yritys tähyää myös Yhdysvaltojen markkinoille. Koneille riittää rouskutettavaa Pohjois-Amerikassa, missä valtaosa jätteistä päätyy yhä läjitettynä kaatopaikalle.

Tyrannosaurukset murskaavat kaatopaikalle päätyneestä sekajätteestä kierrätyspolttoainetta.