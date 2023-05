Venäläissotilaiden ryhmittymä tunkeutui Ukrainasta Venäjälle – Näin hallinnon kaatamista tavoittelevat joukot kuvasivat tilannetta

Ukrainaa tukevat Venäjän vapaaehtoisjoukot (RDK) ylittivät maanantaina rajan Ukrainasta Venäjälle Graivoronin kaupunkiin kuuluvaan Kozinkan kylään. Näin arvioi Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (siirryt toiseen palveluun) (ISW).

Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjälle tunkeutuneita joukkoja ei olla pystytty tunnistamaan. Tiedustelukatsauksessaan se kertoo tilanteen kuitenkin kertovan siitä, että Venäjän Ukrainan vastaisen rajan tilanne on nyt todella huono.

Venäläisen riippumattoman median Meduzan (siirryt toiseen palveluun) mukaan rajan ylitti myös toinen venäläisten vapaaehtoisten joukko, Vapaus Venäjälle -legioona. Ryhmä kertoi myös itse ”palaavansa kotiin”.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun venäläisten vapaaehtoisten joukot menevät Ukrainasta Venäjälle. Viimeksi maaliskuun alussa Venäjälle tunkeutui 45 miehen aseistautunut joukko Ukrainasta Brjanskiin. Venäjän presidentti Vladimir Putin syytti tunkeutumisesta ukrainalaisia ”uusnatseja ja terroristeja”.

Paikan päällä kuvatut videot näyttivät kuitenkin, että kyse oli Venäjän vapaaehtoisjoukosta RDK:sta, joka kuvasi pari videota.

Tälläkin kertaa RDK julkaisi Telegramissa videoita tapahtumista.

Mitä RDK kertoo tapahtumista?

ISW:n mukaan RDK näyttää iskeneen raja-asemalle ja ylittäneen rajan tämän jälkeen ainakin yhdellä panssarivaunulla. ISW myös arvioi, että RDK:n julkaisema kuva venäläisen rajavartijan ruumiista raja-asemalla on todennäköisesti otettu Kozinkan lähellä Graivoronin alueella.

Yhdellä videolla silminnähden innostuneet taistelijat ajavat huonokuntoisella tiellä. Yle ei ole pystynyt varmistamaan videon aitoutta tai kuvauspaikkaa.

Avaa kuvien katselu Kuvakaappaus RDK:n Telegram-kanavalta. Kuva: Kuvakaappaus Venäjän vapaaehtoisjoukkojen Telegram-kanavalta

Toisella videolla näytetään, miten panssiajoneuvoon piirretty Z-merkki peitetään RDK:n joukkojen tarralla.

Avaa kuvien katselu Kuvakaappaus RDK:n Telegram-kanavalta. Kuva: Kuvakaappaus Venäjän vapaaehtoisjoukkojen Telegram-kanavalta

Suoria taisteluita ei siis kuvata mitenkään, ja avoimeksi jää myös se, että ovatko joukot palanneet Ukrainan puolelle.

Ainakin yhden Venäjän sotablokkaajan tilillä on esitetty, että joukot olisi ”työnnetty takaisin rajan yli”.

Näin Vapaus Venäjälle -legioona kuvailee tapahtumia

Ukrainan puolella taisteleva Vapaus Venäjälle -legioona ilmoitti eilen palaavansa kotimaahansa Venäjälle.

Legioona ilmoittaa tilillään tekevänsä yhteistyötä RDK:n kanssa vapauttaakseen Venäjän nykyiseltä hallinnolta. Samalla se pyytää ihmisiä kertomaan havaintojaan venäläisten rajaviranomaisten liikkeistä.

Joukkojen sivuilla näkyy, kun ryhmä tekee tempauksia suurissa kaupungeissa esimerkiksi sijoittamalla lippunsa näkyvälle paikalle tai tekemällä seinään kirjoituksia.

Vapaan Venäjän legioona kertoi Ukrainan yleisradiolle Suspilnelle (siirryt toiseen palveluun), että se pyrkii yhdessä Venäjän vapaaehtoisjoukkojen (RDK) kanssa luomaan puskurivyöhykkeen Venäjän rajalle.

Tätä samaa viestiä välittää Ukrainan strategisen viestinnän keskus Twitterissä. Keskuksen tarkoituksena on välittää Ukrainan viestiä.

– Ukrainan voiton jälkeen ”turvallisuusvyöhyke” on yksi keskeisistä kysymyksistä neuvotteluissa Venäjän kanssa. Ukraina tulee vaatimaan demilitarisoidun turvallisuusvyöhykkeen luomista valtiomme rajanaapurina oleville Venäjän alueille.

Kummankin venäläisryhmän viimeinen päivitys pyytää antamaan toiminnalleen raha-avustusta.

Venäjä joutuu jälleen kertomaan ryhmien teoista

Brittitiedustelun mukaan Belgorodin alueella vakavin välikohtaus sattui Graivoranin kaupungin lähellä. Pienien tulitaistelujen lisäksi myös esimerkiksi lennokki-iskut tapahtumien läheisyydessä lisääntyivät.

Venäjä on tiedottanut, että Ukrainan armeijan tekemissä iskuissa loukkaantui kaksi, mutta ketään ei kuollut.

Venäjä pitää kumpaakin venäläisryhmittymää terroristiryhminä.

Belgorodin kuvernööri Vjatseslav Gladkov sanoi tiistaina Telegramissa (siirryt toiseen palveluun), että ”terrorisminvastainen” operaatio Belgorodin alueella jatkuu. Gladkovin mukaan alueen asukkaiden ei kannata vielä palata koteihinsa.

Venäjälle tämänkaltaiset hyökkäykset ovat nöyryyttäviä. Brittitiedustelun arvion mukaan Venäjä käyttää hyväkseen tilannetta kertomalla kansalle olevansa uhri.