Väitöstutkimus: saunominen voi tehostaa liikunnan terveyshyötyjä

Säännöllisen saunomisen terveyshyötyjä on osoitettu myös aiemmissa tutkimuksissa. Kuvituskuva.

Saunominen voi vahvistaa liikunnan sydämelle ja verenkiertoelimille aiheuttamia hyödyllisiä vaikutuksia, todetaan tuoreessa väitöskirjatutkimuksessa.

Liikuntatieteen maisteri Earric Leen väitöskirja on tarkastettu Jyväskylän yliopistossa. Leen ohjaaja on Itä-Suomen yliopiston professori Jari Laukkanen, jonka tutkimusryhmä on osoittanut säännöllisen saunomisen terveyshyötyjä useissa aikaisemmissa tutkimuksissa.

Leen väitöstutkimuksen tavoitteena oli selvittää liikunnan ja saunomisen yhdistelmän vaikutuksia verenkiertoelimistöön. Ensimmäisessä osatutkimuksessa todettiin, että puolen tunnin mittainen saunominen, jonka puolivälissä pidettiin jäähdyttelytauko, alensi verenpainetta ja verisuonten toimintaa kuvaavia joustavuusindeksejä.

Seuraavassa tutkimuksessa 15 minuutin liikuntaharjoituksen jälkeen saunottiin 15 minuuttia. Tällä yhdistelmällä verenkiertoelimistöön saadut myönteiset vaikutukset kestivät pidempään kuin pelkällä saunomisella.

Lisäksi toteutettiin kahdeksan viikon mittainen satunnaistettu koe, jossa noudatettiin yleisiä liikuntasuosituksia. Toinen osallistujaryhmä kävi säännöllisesti liikunnan jälkeen saunomassa 15 minuutin ajan, kun taas toinen ryhmä harrasti säännöllisesti liikuntaa ilman saunomista.

Uusi havainto oli, että säännölliseen liikuntaan liitetty saunominen paransi verenkiertoelimistön kuntoa merkittävästi enemmän kuin pelkkä liikunta. Systolinen eli yläverenpaine sekä kokonaiskolesteroliarvot alenivat merkittävästi enemmän kuin pelkällä liikunnalla.